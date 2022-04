Vrána 13. gólem v sezoně NHL neodvrátil porážku Detroitu s Pittsburghem

New York - Český hokejový útočník Jakub Vrána nezabránil svým 13. gólem v sezoně NHL vysoké porážce Detroitu s Pittsburghem. Red Wings doma prohráli 2:7 a utrpěli čtvrtou prohru z posledních pěti zápasů.

Vrána skóroval v 17. minutě bez přípravy z pravého kruhu v přesilovce po přihrávce Tylera Bertuzziho a snížil na 1:2. Šestadvacetiletý útočník vstoupil po operaci ramena do sezony až v březnu a má bilanci 13 gólů ve 23 zápasech. Detroit už je bez šance na postup do play off.

Dva góly Pittsburghu vstřelil Jevgenij Malkin a jednou se trefil Sidney Crosby. Kapitán týmu se stal po Jaromíru Jágrovi a Mariu Lemieuxovi třetím hráčem v historii Penguins, jenž vstřelil v deseti sezonách minimálně 30 gólů. Jágr to dokázal právě desetkrát, Lemieux jedenáctkrát.

Výsledky sobotních zápasů NHL:

Buffalo - NY Islanders 5:3 (1:1, 3:0, 1:2) Branky: 13. Mittelstadt, 22. Dahlin, 25. Tage Thompson, 33. Hinostroza, 53. J. Skinner - 18. Barzal, 49. Dobson, 51. Pulock. Střely na branku: 35:22. Diváci: 12.955. Hvězdy zápasu: 1. Tage Thompson, 2. Dahlin, 3. Hinostroza (všichni Buffalo). Detroit - Pittsburgh 2:7 (1:2, 1:3, 0:2) Branky: 17. Vrána, 21. Rasmussen - 37. a 60. Malkin, 14. Ruhwedel, 16. Crosby, 28. Rakell, 32. Letang, 46. Heinen. Střely na branku: 25:38. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Letang, 2. Crosby, 3. Rakell (všichni Pittsburgh). New Jersey - Carolina 2:3 v prodl. (0:0, 1:0, 1:2 - 0:1) Branky: 36. Boqvist, 49. N. Hischier - 56. Lorentz, 59. Niederreiter, 62. Jarvis. Střely na branku: 19:29. Diváci: 10.376. Hvězdy zápasu: 1. Jarvis (Carolina), 2. Gillies, 3. N. Hischier (oba New Jersey).