Vrahové Kotas s Tokárem se dohodli se státním zástupcem na 15 letech vězení

Praha - Filip Kotas a Ladislav Tokár si za zištnou vraždu spolubydlícího odpykají oba 15 let vězení. Se státním zástupcem se shodli na své vině i na výši trestu, znění dohody dnes schválil pražský městský soud. Dvojice se přiznala k tomu, že loni udusila polštářem svého spolubydlícího, Kotasova partnera. Mladíci chtěli získat mužovo auto. Jeho tělo hodlali původně rozřezat ruční pilou, ztratili ale kuráž a smrt nakonec zamaskovali jako sebevraždu.

"Motiv byl nesporně majetkového charakteru," řekl předseda senátu pražského městského soudu Petr Blažek. Státní zástupce Jiří Valsamis se s muži dohodl na trestu na úplné spodní hranici trestní sazby, což soudce označil za velmi vstřícné potrestání. Za zištnou vraždu jim hrozilo 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Soudce připustil, že sám by si dovedl představit i vyšší trest, a to i vzhledem k způsobu vraždy, kdy dušení oběti trvalo delší dobu. Na druhou stranu uvedl, že dohoda zohlednila doznání obou obžalovaných.

Kotas i Tokár byli zadlužení a čelili exekucím. Kotas se s budoucí obětí seznámil jen několik týdnů před vraždou a k muži se nastěhoval do bytu v Praze 8, který už několik let bez placení nájemného obýval i Tokár. Tomu budoucí oběť podala pomocnou ruku, když se ocitl na ulici. V noci na 29. března 2022 se Kotas a Tokár po návratu z kasina neúspěšně pokusili majitele bytu přimět k podpisu smlouvy na převod automobilu Kia. Situace přerostla v hádku a Tokár šestačtyřicetiletého muže srazil na zem. Tam ho Kotas udusil polštářem, zatímco mu Tokár držel ruce.

Zavražděného muže pachatelé umyli, svlékli a položili do jeho postele. Na rozřezání těla si zakoupili obloukovou pilu. Nakonec ale tělo naaranžovali tak, aby smrt vypadala jako sebevražda nebo náhlé úmrtí po kombinaci alkoholu a léků. Pachatelé zavražděnému sebrali notebook, peníze a platební kartu a po činu odjeli do Německa. Mrtvého nalezla o týden později policie, kterou zalarmovala jeho matka, když se synovi nemohla dovolat.

Kotas se před zatčením živil jako skladník, do roku 2020 byl ve vězení za úvěrové podvody. Uvedl, že na svobodě bral dvakrát až třikrát týdně pervitin a pil vodku. Tokár nikdy nepracoval, drogy podle vlastních slov užíval jen málokdy. U Kotase je součástí dnes uloženého souhrnného patnáctiletého trestu i dřívější odsouzení za krádež, u Tokára zase odsouzení za řízení pod vlivem alkoholu, se kterým se pojí i tříletý zákaz řízení.

Matka a sestra zavražděného žádaly po obžalovaných každá milion korun. Kotas a Tokár jim dnes vzkázali omluvu za to, co provedli, s vyčíslením nemajetkové újmy však nesouhlasili. Soud přiznal každé z žen odškodné ve výši 600.000 korun, které mají obžalovaní uhradit společně.