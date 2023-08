Vrah řidiče Boltu se přiznal, nedokázal ale vysvětlit, proč čin spáchal

Praha - Ivan Pašku, který loni ubodal řidiče Boltu na pražském sídlišti Černý Most, u soudu nedokázal vysvětlit, proč čin spáchal. Opakovaně uvedl, že to nechápe. Zmínil, že hodlal prodat na součástky řidičovo auto. Také ale říkal, že se chtěl nechat zavřít do vězení, protože se bál, že ho někdo pronásleduje. K předem naplánované vraždě, za kterou mu hrozí 15 až 20 let nebo i výjimečný trest, se přiznal.

"Myslel jsem si, že jestli mě chytnou a půjdu sedět, budu v bezpečí. Měl jsem strach, že mě chtějí zabít, a tak jsem si myslel, že bude lepší, když budu ve vězení,“ prohlásil šestadvacetiletý muž. Na dotaz soudce, kdo ho chtěl podle něj zabít, odpověděl, že neví. I další části jeho výpovědi vyznívaly zmateně a nesouvisle.

Pašku si nechal odpoledne 22. listopadu v centru Prahy ve Štěpánské ulici objednat od náhodného kolemjdoucího jízdu přes aplikaci Bolt. V té době už měl v úmyslu řidiče usmrtit a vzít mu auto. Na zadní sedadlo vozu nastoupil s kuchyňským nožem, který předtím přibrousil zakoupenou ocílkou. Nechal se odvézt do Bryksovy ulice v Praze 9, kde řidiče napadl zezadu. Muž se bránil a snažil se utéct. Při zápasu ho útočník pobodal zejména v obličeji, na hlavě a krku – mimo jiné mu přeťal míchu a zasáhl i krční tepnu. Poté řidiče vytáhl z auta ven a pohodil ho na silnici, kde muž zemřel.

Pachatel pak s vozem odjel na benzinovou stanici, aby auto umyl od krve. Zadrželi ho tam policisté a soud ho následně poslal do vazby, kde je doposud.

Pašku má ukrajinské občanství, narodil se ale v Jihlavě, kde jeho rodiče podnikali. Rodina se poté vrátila na Ukrajinu, kde Pašku vychodil 11 tříd školy a podle svých slov měl potom problémy s drogami. Líčil, že skončil na tři týdny v psychiatrické léčebně poté, co vylezl na památník a zapálil na sobě oblečení. Poté, co se jeho rodiče opět přesunuli do Česka, v Kyjevě utrpěl úraz hlavy, když "se snažil chytit nákladní vůz". Tvrdí, že následně už drogy nebral. Odcestoval do ČR za rodiči, od nich z ubytovny ale utekl, protože si myslel, že ho chtějí zabít. Několik týdnů před činem vnikl do supermarketu a ze sklenic tam vyskládal srdce a jméno dívky, kterou kdysi miloval. Podle jeho advokátů bude zapotřebí zkoumat, zda je schopen pochopit a vykonat trest odnětí svobody.

Na jiného řidiče přepravní společnosti Bolt zaútočil dříve v Praze nožem Jiří Sasák, který se chtěl rovněž zmocnit jeho vozu. Za pokus o vraždu si odpykává 15 let vězení a justice mu uložila také ústavní protialkoholní léčbu a psychiatrické léčení. Napadený krvácející muž dokázal z místa činu ve Vršovicích utéct a kolemjdoucí mu přivolal záchrannou službu. Vrchní soud tehdy k případu uvedl, že řidiči taxislužby jsou velmi ohroženou skupinou. Nemohou si totiž vybírat, koho si do auta naloží a v případě napadení mají velice omezenou možnost se bránit: většinou mají útočníky za sebou, mají bezpečnostní pás a musí se věnovat řízení.