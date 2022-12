Vrah nezletilého syna z Klatovska půjde do detence, potvrdil vrchní soud

Praha - Muž, který letos v březnu zavraždil v Dešenicích na Klatovsku svého čtrnáctiletého syna, půjde do zabezpečovací detence. Pražský vrchní soud zamítl jeho stížnost. ČTK to zjistila z justiční databáze Infosoud. Podle dřívějšího znaleckého posudku byl muž v době činu nepříčetný a nedokázal rozlišit nebezpečnost svého jednání, ani ho ovládat. Proto není za svůj skutek trestně odpovědný.

"Rozhodnutí soudu I. stupně potvrzeno," uvedl k věci Infosoud. "Mohu potvrdit, že jsme 21. listopadu v neveřejném zasedání rozhodli o stížnosti posuzovaného," řekla dnes ČTK mluvčí vrchního soudu Kateřina Kolářová s tím, že k usnesení nemůže sdělit nic bližšího, protože soud jej odeslal teprve minulý pátek.

O umístění šestačtyřicetiletého muže do detenčního ústavu rozhodl v říjnu plzeňský krajský soud. Vyhověl tak návrhu státního zástupce. Znalkyně totiž označila další mužův pobyt na svobodě za "časovanou bombu" a jeho další chování jako zcela nevyzpytatelné.

Vražda v městysu Dešenice se stala 15. března. Muž ubodal svého syna doma v den jeho 14. narozenin, zasadil mu desítky ran do obličeje, krku a hrudníku. Poté vyskočil z okna v prvním patře. Chlapci už záchranáři nedokázali pomoci, muže převezl vrtulník do nemocnice s poraněním mozku. Policie ho následně obvinila z vraždy a soud ho poslal do vazby, v červenci ale kriminalisté na základě psychiatrického posudku stíhání zastavili a muž putoval do Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Kvůli poranění se u něj totiž vyvinula duševní porucha - organický psychosyndrom. Podle znalkyně je to nevratná a neléčitelná změna.

Zabezpečovací detence je ústav s vězeňským režimem. Setrvání v něm přezkoumává v pravidelných intervalech soud. Muž se u plzeňského soudu domáhal zejména toho, aby mu lékaři nedávali žádné léky ani injekce. Protože tento slib nedostal, podal si proti rozhodnutí o umístění do detence stížnost.