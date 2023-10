Vrah dvou Švédů v Bruselu zemřel, akutní hrozba terorismu pominula

Brusel - Policie dnes ráno při zásahu v bruselské čtvrti Schaerbeek postřelila Tunisana, který v pondělí večer zastřelil dva švédské fotbalové fanoušky. Muž o zhruba dvě hodiny později v nemocnici svým zraněním podlehl, uvedla belgická stanice RTBF a belgická prokuratura později tuto informaci potvrdila, stejně jako totožnost pachatele. Premiér Alexander De Croo vpodvečer uvedl, že pro Brusel již neplatí nejvyšší stupeň varování před terorismem vyhlášený bezprostředně po útoku.

Krátce po osmé hodině ranní svědek informoval bruselskou policii, že viděl pachatele v kavárně ve Schaerbeeku. Policie okamžitě zasáhla, muže při operaci postřelila. Přivolaní záchranáři jej oživovali, převezli do nemocnice, kde v 9:38 konstatovali smrt, uvedla v prohlášení pro RTBF belgická prokuratura. V podniku, kde zasahovala policie, byla nalezena taška s oblečením a útočná zbraň, uvedla rovněž prokuratura a dodala, že další detaily v zájmu vyšetřování nezveřejní.

Belgická prokuratura dnes ráno uvedla, že muž podezřelý z pondělního útoku v Bruselu je 45letý Tunisan, který v Belgii neúspěšně žádal o azyl. Podle informací italské agentury ANSA se do Evropy jako tisíce dalších migrantů dostal přes ostrov Lampedusa, kam připlul v roce 2011. Poté se přesunul do Švédska, kde však nezískal potřebné povolení k pobytu a opět zamířil do Itálie. Tamní policie jej v roce 2016 vyhodnotila jako nebezpečného radikála a monitorovala jej. Poté zamířil do Belgie.

Před činem muž zveřejnil video, v němž se hlásí k teroristické organizaci Islámský stát, a po činu video s kritikou pálení koránu, napsal Le Soir. Policie muže v minulosti prošetřovala v souvislosti s obchodem s lidmi a nelegálním pobytem, uvedl ministr vnitra Vincent Van Quickenborne. Nejpravděpodobnější hypotézou je, že muž byl "osamělý vlk", tedy, že útočil sám, uvedla v podvečer belgická prokuratura.

Střelec podle vyšetřovatelů švédské fotbalové fanoušky, kteří nasedli do taxíku, sledoval na motorce. Když vystoupili v centru města, začal po nich střílet z poloautomatické pušky AR-15. Dva zabil, jednoho zranil. Podezřelý ve druhé zveřejněné videonahrávce, uváděl, že zabil tři Švédy. Policie v noci na dnešek prohledala jeho poslední známé místo pobytu, v bytě i v okolí našla několik zbraní, uvedl server Le Soir.

Mrtvými jsou dva švédští fotbaloví fanoušci, kteří do Bruselu přijeli na kvalifikační zápas svého týmu s Belgií o postup na mistrovství Evropy. Utkání bylo po dohodě obou týmů na přání švédské strany v poločase zrušeno.

Belgické úřady dnes upřesnily, že jedna z obětí žila trvale ve Švýcarsku. Třetí osobou, na kterou pachatel cílil, je rovněž Švéd. Řidič taxíků, který je vezl, není v ohrožení života, uvedla RTBF.

Belgie aktivovala národní krizové centrum a až do odpoledne platil v bruselském regionu nejvyšší čtvrtý stupeň teroristické hrozby.

"Povedlo se nám neutralizovat viníka. Proto již netrvá bezprostřední nebezpečí," řekl premiér De Croo novinářům.

Stejně jako ve zbytku země nyní v Bruselu platí třetí stupeň. Nejvyšší stupeň bývá v zemi vyhlášen jen velmi zřídka, naposledy se tak stalo po teroristických útocích z března 2016.

Bruselské letiště kvůli hrozbě terorismu neruší žádné lety, ale posílí bezpečnostní kontroly. Belgická frankofonní univerzita ULB se rozhodla navzdory hrozbě pokračovat ve výuce, zrušila jen kulturní a společenské akce. Druhá bruselská univerzita VUB se dnes rozhodla pro distanční výuku, píše Le Soir.

Starosta Bruselu Philippe Close dnes ve vysílání stanice RTBF uvedl, že si vedení města neuvědomilo, že zápas mezi Belgií a Švédskem je kvůli nedávným incidentům s pálením koránu ve Skandinávii rizikový. Obavy panovaly kvůli probíhajícímu konfliktu na Blízkém východě, ale ne kvůli koránu, dodal.