Vrací se nejstarší golfový major, britské The Open bude i s fanoušky

Sandwich (Británie) - Po roční pauze zaviněné koronavirem se vrací nejstarší golfový major The Open. Na linksovém hřišti Royal St. George’s se 149. ročník uskuteční i s fanoušky, kterých bude každý den vpuštěno až 32 tisíc. Favoritem je Španěl Jon Rahm.

Předloni získal klaretový džbán pro vítěze Ir Shane Lowry, loni se kvůli pandemii poprvé v historii turnaje nehrálo. Kvůli covidu-19 se letos omluvilo sedmnáct hráčů, mezi nimi třeba vítěz Masters Japonec Hideki Macujama a Američan Zach Johnson, vítěz The Open z roku 2015 ze St. Andrews.

Hráči mají nařízenou přísnou bublinu a mají omezený pohyb jen na hřiště a hotel. "Můžete nadávat, ale prostě to musíme brát, jak to je," řekl druhý golfista světa Rahm, který může jako sedmý hráč historie vyhrát v jednom roce po US Open i The Open. Naposledy to dokázal před 21 lety Američan Tiger Woods, který se stále zotavuje z únorové autonehody.

Rahm patří do okruhu favoritů, ale jinak předpovídat vítěze je stejně obtížné jako udržet míček na zvlněných fairwajích s hlubokými bunkery hřiště Royal St. George s parem 70. The Open se sem vrací poprvé od roku 2011, tehdy uspěl až 111. hráč světa Daren Clarke.

V popředí by letos měli být například první hráč světa Američan Dustin Johnson či jeho krajané - letošní vítěz PGA Championship Phil Mickelson a Justin Thomas. Vítěz čtyř majorů Brooks Koepka se těší na výzvu linksového hřiště. "Musíte zapojit představivost a kreativitu," řekl.

Z evropských hráčů se můžou k Rahmovi přidat Severní Ir Rory McIlroy, Angličané Tommy Fleetwood a Lee Westwood. "Hřiště vypadá perfektně, líp, než jsem si pamatoval," řekl McIlroy. Počítat by se mělo s norským talentem Viktorem Hovlandem, Jihoafričan Louis Oosthuizen byl zase letos druhý na majorech PGA Championship a US Open.