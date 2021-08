Vrabcová Nývltová zvažuje start v maratonu, Joglová čeká pekelné podmínky

Sapporo (Japonsko) - Běžkyně Eva Vrabcová Nývltová zvažuje kvůli zdravotním problémům start v olympijském maratonu. Vytrvalkyně poběží o medaile v sobotu v Sapporu a druhá ze tří český zástupkyň na startu Marcela Joglová očekává pekelné podmínky.

Vrabcová Nývltová má podle mluvčího české olympijské výpravy Tibora Alföldiho problém s pravou kyčlí, kvůli kterému zkrátila o den už soustředění před olympiádou v italském Livignu, a se stehenním svalem. "Čekám tak trochu na zázrak, nemůžu ani pořádně chodit," citoval českou rekordmanku a dodal, že běžkyně se rozhodne o startu v pátek.

Pětatřicetiletá Vrabcová Nývltová by měla závodit na páté olympiádě, ale teprve podruhé na letní. Předtím se v běhu na lyžích zúčastnila zimních her v Turíně 2006, Vancouveru 2010 a Soči 2014, kde pátým místem na třicítce zaznamenala nejlepší výsledek. Před pěti lety v Riu de Janeiro skončila v maratonu šestadvacátá. Loni se jí narodila dcera Adéla a limit pro Tokio splnila letos koncem května při prvním maratonu po porodu v Praze díky času 2:27:07, kterým se na 36 sekund přiblížila svému českému rekordu.

Na sociálních sítích si Vrabcová Nývltová postěžovala na podmínky aklimatizačního kempu v Kóči. "S olympiádou zatím nemá náš pobyt naprosto nic společného a trénovat se dá pouze na kilometrovém 'okruhu' kolem stadionu. Náš tréninkový plán vzal za své," psala.

Měla prý i myšlenky na návrat domů. "Protože nejsem člověk, který si udělá čárku, že startuje na olympiádě. Bohužel se ke mně informace o nemožném tréninku nedostaly, takže celá hlavní část tréninku měla být na rozdíl od ostatních až tady. Jediné, co se neměnilo, je moje touha uspět. Nezbývá, než se pokusit vytěžit z minima maximum," informovala z Kóči.

Maraton se na olympiádě v Toku poběží v osm set kilometrů severně vzdáleném Sapporu, aby měly běžkyně příjemnější počasí. Joglová ale očekává při závodě teploty přes třicet stupňů. "Že by to bylo příjemné na běhání, to se říct nedá. Jakmile vyleze slunce, tak to bude ostrý. Připravuju se na pekelné podmínky," řekla Joglová, kterou ve 34 letech čeká první olympijský start.

Předloni se běžel maraton na MS v horkém Dauhá. "Tam jsem přešla silnici a byla splavená. Tady to tak brutální není," porovnala Joglová, ale upozornila, že v Kataru se běželo za tmy. "Tady bude přímé slunce. Nebude to procházka růžovým sadem," odtušila Joglová.

Maratonkyně v Sapporu olympiádu příliš nepociťují. Mohou jen na tréninkové okruhy a jinak jsou hlídané na hotelu. "Mrzí mě, že tady na nás nedýchne olympijská atmosféra, ale když jsem viděla české úspěchy, tak to mě nadchlo, pohltilo," poukázala třeba na postup mílařky Kristiiny Mäki do finále závodu na 1500 metrů. "Byl toho plný internet, jinak je to tady trošku smutný," řekla Joglová.

Aklimatizaci zvládla podle svých slov dobře. Před závodem ještě zváží, jak naloží s lahví na pití, kterou závodnice dostanou. "Lahve jsou hrozný. Mají zobáček jako odsávačka u zubaře a těžko se mačkají. Budu muset sát po úzké sondě, možná to ostřihnu a udělám díru. Šetříte každou energii, a abych to brutálně mačkala, to si nedovedu představit. Musíme to poladit," řekla Joglová.