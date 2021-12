Vrabcová Nývltová poběží Jizerskou padesátku, myslí na olympiádu v Paříži

Praha - Shoda náhod přivedla Evu Vrabcovou Nývltovou zpět do bílé stopy. Bývalá česká jednička v běhu na lyžích přijala po zářijovém úspěšném výjezdu na kolečkových lyžích nabídku na pár startů v dálkových bězích a v únoru se objeví i na Jizerské padesátce. Lyžování bere jako přípravu na maratony s hlavním cílem na olympijských hrách v Paříži 2024.

"Velké cíle nemám. Běháním mám omezené a stejně jsem chtěla zimu trávit na lyžích," řekla novinářům česká rekordmanka v maratonu, která absolvovala poslední závod Světového poháru na lyžích před šesti lety. Nyní se dohodla na spolupráci s českým týmem Silvini.

Domluva se zrodila po nečekaně úspěšném výjezdu Vrabcové Nývltové na Černou horu na kolečkových lyžích. Ke startu se nechala z hecu přemluvit až ráno před závodem. "Od nepovedeného startu na olympiádě jsem nic dva měsíce nedělala a nahoru jsem dojela třetí. Nechápu, jak se mi to podařilo," podivovala se svému výkonu.

Po závodu za Vrabcovou Nývltovou přišel šéf lyžařského týmu Marek Pazderský. "Jsem ráda, že mě oslovil," přiznala pětatřicetiletá běžkyně. "Vrátit se do závodního módu mi chybí. Je to svým způsobem závislost. Stát na startu velkého závodu je pro mě radost."

Pátá žena z olympijské třicítky na hrách v Soči 2014 tak poběží dva závody začátkem ledna v Itálii, poté švýcarskou La Diagonelu a na závěr v únoru Jizerskou padesátku.

K faktu, že bude závodit na běžkách, přispělo zranění. Na hrách v Tokiu, kde se maraton běžel v Sapporu, měla problém s pravou kyčlí a stehenním svalem a závod nedokončila. "Radši bych to nezmiňovala," uvedla. Stále nerada vzpomíná na přísné podmínky zapříčiněné koronavirovými opatřeními. "Ani jsem nemohla vyjít z hotelu ráno na rozcvičku. To nebyla olympiáda."

Vyšetření po olympiádě odhalilo malinko prasklou šlachu v noze. "Asi to souviselo s porodem, povolenými vazy a že jsem začala trénovat brzy," uvedla běžkyně. Aktuálně už je v pořádku, ale ještě řeší svalové dysbalance. "Pracuju na tom v Hradci. Běhání mám ještě omezené, otřesy svalům nedělají dobře. A lyžování mi bylo doporučeno, abych byla na sezonu připravená."

Věří, že techniku běhu na lyžích nezapomněla. "Toho se nebojím," řekla. Jako maratonkyně zvládne hravě i délku závodů. Musí se ale připravit na specifiku dálkových běhů - soupaž. "Sedm let moje ruce nic nedělaly, takže to bude náročné. Dala jsem si jeden trénink soupaží a byla celá bolavá, ale doufám, že si tělo zvykne rychle," řekla šestá žena Tour de Ski z roku 2015.

Lyžování bere skutečně jen jako součást dlouhodobé přípravy na silniční běhy. Bronzová medailistka z maratonu na mistrovství Evropy v Berlíně v roce 2018 má před sebou totiž jasný cíl. "Pokud zdraví vydrží, tak chci vydržet do další olympiády," vyhlásila směrem k hrám v Paříži 2024. "Co bude do té doby, beru okrajově," konstatovala Vrabcová Nývltová.