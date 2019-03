Praha - Politici, legionáři a nebo sokolové si dnes na Hradčanském náměstí u sochy T.G.Masaryka připomněli 80. výročí nacistické okupace českých zemí. Akci pořádalo Československá obec legionářská a účastnil se jí mimo jiné předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO), místopředsedkyně Senátu Miluše Horská (za KDU-ČSL+Nestraníci) nebo pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Přítomni byli také zástupci slovenské a německé ambasády. Česká republika si dnes na mnoha místech připomíná 80. výročí okupace nacistickým Německem. Den poté byl vyhlášen protektorát Čechy a Morava.

Vondráček na vzpomínkovém setkání řekl, že 15. březen 1939 pak označil za zřejmě nejtemnější den moderních československých dějin. V projevu vzpomněl také prezidenta Václava Havla a jeho setkání s prezidentem Německa Richardem von Weizsäckerem v roce 1990. "Byli jsme schopni využít historické šance a podat si ruku s Německem jakmile to bylo po ukončení studené války možné a k minulosti jsme se dokázali zodpovědně postavit. Já bych byl rád, kdybychom tuto linku v našich vztazích udrželi i do budoucna," řekl.

Horská řekla, že je důležité si dobu připomínat věrohodně a stejně tak ji interpretovat. Totalita má podle ní různé barvy, a to i dnes. "Vedeme boj s autoritářskými choutkami některých v naší společnosti. Je to jiný boj než ten frontový a viditelný, je rafinovaný a plíživý. Pravda se různě přetáčí a posouvá do oblasti dezinformací a vedou se nevybíravé verbální útoky na některé naše instituce a jedince," řekla.

"České země byly první na řadě a pocítily, co to znamená vláda panské rasy," řekl Hřib. Vzpomenul parašutisty, kteří se účastnili akce Anthropoid a odstranili tehdejšího říšského protektora Reinharda Heydricha, i účastníky pražského povstání. "Jsme povinni nejen střežit odkaz hrdinů, ale sami hájit demokracii a svobodu," řekl předseda Československé obce legionářské Pavel Budinský.

I když bývá jako datum zahájení okupace zbytků Československa nacistickým Německem označován 15. březen 1939, ve skutečnosti první příslušníci wehrmachtu a jednotek SS překročili státní hranici již vpodvečer předchozího dne na Ostravsku. Brzo ráno 15. března se německá armáda začala valit v několika proudech do českého vnitrozemí.