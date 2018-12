Praha - Vozovky na Vsetínsku dnes ráno místy namrzají, především silnice nižších tříd pokrývá vrstva nového sněhu. Silnice na Šumpersku a Jesenicku pokrývá místy rozbředlý sníh. Od středních poloh na nich leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Silnice v obou krajích jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Olomoucký kraj

Silnice na Šumpersku a Jesenicku pokrývá místy rozbředlý sníh. Od středních poloh na nich leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky v ostatních částech Olomouckého kraje jsou povětšinou po chemickém ošetření mokré, případně vlhké, místy komplikuje dohlednost sněžení. I tam by proto měli dbát řidiči opatrnosti. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

V polohách nad 600 metrů nad mořem na Šumpersku a Jesenicku začne od dnešních 10:00 až do středečních 06:00 platit výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před tvorbou sněhových jazyků. Řidiči by proto neměli podle meteorologů zapomenout na zimní výbavu, sněhové řetězy ani nářadí k případnému vyproštění auta ze sněhu.

V Olomouckém kraji je převážně zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus čtyř do minus plus jednoho stupně Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout tří stupňů, na horách minus dvou stupňů Celsia. Přes den bude zataženo až oblačno s občasným sněžením, na horách trvalejším. V nižších polohách lze odpoledne očekávat i déšť nebo déšť se sněhem. Vát bude mírný severozápadní vítr, od vyšších poloh čerstvý, který může v nárazech překonat rychlost 50 kilometrů v hodině a místy vytvářet sněhové jazyky.

Zlínský kraj

Vozovky na Vsetínsku dnes ráno místy namrzají, především silnice nižších tříd pokrývá vrstva nového sněhu. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Sněžení komplikuje dopravu na Zlínsku a Uherskohradišťsku. Vozovky jsou tam po chemickém ošetření mokré, dohlednost snižují srážky. Silnice na Kroměřížsku jsou povětšinou holé, suché a sjízdné bez omezení. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Ve Zlínském kraji je převážně zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus šesti do plus jednoho stupně Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout tří stupňů Celsia. Přes den bude zataženo s občasným sněžením, v nížinách lze počítat se smíšenými srážkami. Na severu a východě kraje bude sněžení trvalejší, později večer očekávají meteorologové ubývání srážek a místy částečně i oblačnosti. Vát bude slabý, během dne mírný severozápadní vítr, který ve vyšších polohách může v nárazech překonat rychlost 50 kilometrů v hodině a vytvářet sněhové jazyky.