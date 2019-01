Praha - Všechny vozovky v Jihočeském kraji jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Silnice v Libereckém kraji jsou sjízdné s opatrností, i když se oteplilo. V Ústeckém kraji jsou silnice sjízdné včetně Moldavy na Teplicku, kde platí kalamitní stav. Vozovky v Moravskoslezském kraji jsou po nočním sněžení sjízdné většinou se zvýšenou opatrností. Na Chrudimsku a Svitavsku dělá vítr na silnicích sněhové jazyky.

Jihočeský kraj

Všechny vozovky v kraji jsou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Na silnicích nižších tříd leží v řadě okresů ujetá nebo nová vrstva sněhu. Na Prachaticku se vyskytují sněhové přeháňky. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

Vozovky první třídy jsou chemicky ošetřené. Někde se jen může objevovat rozbředlý sníh. Na silnicích nižších tříd na Písecku a Strakonicku leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Na Jindřichohradecku zase může komplikovat dopravu vrstva nového sněhu.

Teploty se v Jihočeském kraji pohybují po ránu lehce pod bodem mrazu a ve vyšších polohách sněží. Podle předpovědi meteorologů bude dnes zataženo. Večer může pršet a ve vyšších polohách sněžit. Na horách lze očekávat sněhové jazyky nebo závěje.

Královéhradecký kraj

Na vedlejších silnicích leží ujetý nebo rozbředlý sníh. Opatrní musejí být řidiči zejména na Trutnovsku, Náchodsku, Rychnovsku a Jičínsku. Chemicky ošetřované hlavní silniční tahy byly dnes ráno většinou mokré. V kraji dnes ráno místy sněžilo, v nižších polohách pršelo. Postupně zesilující vítr až do rychlosti 70 kilometrů v hodině my mohl ve vyšších polohách a na horách tvořit sněhové jazyky a závěje. Vyplývá to z informací silničářů a meteorologů.

V kraji se dnes ráno teploty pohybovaly kolem nuly, na horách bylo od minus dvou do minus pěti stupňů Celsia. Přes den by mělo být v hradeckém kraji zataženo až oblačno. Místy se čeká slabé sněžení, v polohách pod 400 metrů nad mořem může padat sníh s deštěm nebo pršet. Teploty by se měly přes den pohybovat od nuly do tří stupňů, na horách kolem minus dvou stupňů Celsia.

Liberecký kraj

Silnice jsou nadále sjízdné s opatrností, i když se oteplilo. Pozorní by měli být motoristé hlavně při cestě do hor. Silničáři i meteorologové varují před tvorbou sněhových jazyků. Sjízdné jsou i silnice v Jablonci, kde město ve čtvrtek vyhlásilo kalamitní stav. Potrvá až do pondělí, problémy jsou v podhorském městě hlavně s úklidem chodníků a sídlišť.

V Libereckém kraji se v noci dostaly teploty nad nulu, pod bodem mrazu zůstaly jen na horách. Hlavní tahy jsou převážně mokré, na silnicích nižších tříd na Jablonecku a Semilsku je ujetá vrstva sněhu nebo zbytky rozbředlého sněhu po pluhování.

Motoristé by při cestě krajem měli být opatrní také kvůli padajícím stromům, které nevydrží nápor sněhu. Ráno narazilo jedno auto na silnici 14 u Harrachova a další na silnici 290 u Poniklé na Semilsku.

Podle předpovědi by dnes mělo být převážně zataženo, místy občasný déšť k večeru by měly být srážky v celém kraji. Zpočátku by v polohách nad 400 metrů nad mořem a postupně nad 500 metrů měly být srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty se očekávají mezi třemi stupni a nulou, na horách mezi jedním a minus dvěma stupni Celsia. Sněhové jazyky by se měly tvořit v polohách nad 700 metrů nad mořem.

Moravskoslezský kraj

Silnice v kraji jsou po nočním sněžení sjízdné většinou pouze se zvýšenou opatrností. Na Bruntálsku a Opavsku se vinou větru tvoří sněhové jazyky. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic.

Na Bruntálsku se sněhové jazyky tvoří na silnicích druhé a třetí třídy. Ojediněle na ně můžou řidiči narazit i silnicích nižších tříd na Opavsku. Ve vyšších polohách Beskyd leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem.

Pro kamiony je stále uzavřena silnice I/56 mezi Frýdlantem nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku a Horní Bečvou na Vsetínsku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Pro nákladní vozidla nad 12 tun je uzavřen rovněž úsek silnice I/48 Rybí - Příbor na Novojičínsku, kde se pracuje na dálnici.

Olomoucký kraj

Velkou část silnic v kraji pokrývá po nočním sněžení znovu rozbředlý sníh. Počítat s ním musejí řidiči ve všech částech kraje, především na vedlejších cestách. Všechny vozovky jsou sice sjízdné, zvýšená opatrnost je ale na místě. Ve vyšších polohách Šternberska se mohou tvořit sněhové jazyky. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Na Jesenicku leží zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření na silnicích druhé a třetí třídy, ale i na hlavních tazích. Na vozovkách udržovaných štěrkovým posypem leží ujetá sněhová vrstva, uvádí ŘSD. Rozbředlý sníh po chemickém zásahu správců silnic pokrývá nejen vedlejší, ale i hlavní tahy také na Šumpersku. Silničáři navíc stále hlásí sněžení.

Husté sněžení postihlo v noci také níže položené okresy. Na Olomoucku i Prostějovsku jsou již většinou silnice holé a mokré. Na Přerovsku leží podle silničářů rozbředlý sníh ještě na vedlejších cestách.

Pardubický kraj

Dopravu na silnicích na Chrudimsku a Svitavsku dnes komplikují sněhové jazyky. Pozor si řidiči musejí dát především na silnicích v okolí Hlinska a na hlavní silnici v úseku Květná - Polička - Borová. Hlavní silnice číslo 11 přes Suchý vrch je sjízdná se sněhovými řetězy. Rozbředlý či ujetý sníh leží na silnicích především ve vyšších polohách Pardubického kraje, informovali silničáři.

Se sněhem musejí řidiči počítat například na silnicích druhé a třetí třídy v okolí Poličky, Lanškrouna, Vysokého Mýta, Litomyšle, Hlinska, Žamberka, Ústí nad Orlicí nebo v Železných horách.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, v nižších polohách pršelo nebo padal déšť se sněhem. Na Hlinecku přes noc napadlo až pět centimetrů sněhu. Teploty se pohybovaly kolem nuly. Přes den by mělo být zataženo až oblačno, místy s občasným sněžením, s nižších polohách meteorologové předpovídají déšť se sněhem.

Středočeský kraj

Na některých silnicích leží dnes ráno rozbředlý sníh, místy se mohou tvořit závěje nebo sněhové jazyky. Řidiči by měli být opatrní hlavně na menších cestách, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Sněhové či dešťové přeháňky jsou po ránu hlášeny na Pražském okruhu či dálnicích D1 a D11. Na silnicích druhé a třetí třídy na Kladensku, Berounsku, Kolínsku, Nymbursku, Kutnohorsku, Rakovnicku či v okolí Prahy leží zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření. Na menších cestách na Příbramsku a Benešovsku se mohou vyskytovat sněhové jazyky či závěje. Teploty v regionu se pohybují od minus jednoho do čtyř stupňů Celsia.

Ústecký kraj

Silnice jsou podle dopravního webu sjízdné včetně Moldavy na Teplicku, kde platí od čtvrtka kalamitní stav. Silničáři i meteorologové varují před sněhovými jazyky, tvořit se mohou v polohách nad 800 metrů nad mořem.

V kraji se v noci oteplilo, teploty byly ráno mezi pěti a minus jedním stupněm Celsia. Hlavní tahy v kraji jsou převážně mokré. Ujetá vrstva sněhu je na silnicích nižších tříd v Krušných horách, rozbředlý sníh je na vozovkách na Ústecku a sníh je ve vyšších polohách i na některých sinicích III. třídy na Děčínsku.

Podle předpovědi by dnes mělo být v Ústeckém kraji převážně zataženo, místy s občasným deštěm. Večer budou srážky na celém území, v polohách nad 400 metrů nad mořem a postupně nad 600 metrů budou smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty by měly být mezi pěti až jedním stupněm Celsia, na horách mezi dvěma až minus jedním stupněm. Vítr v nárazech může mít na horách přes 70 kilometrů v hodině.

Kraj Vysočina

Na silnicích nižších tříd na Jihlavsku a Pelhřimovsku se mohou po ránu tvořit sněhové jazyky. Všechny vozovky na Vysočině zůstávají sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Dálnice D1 je mokrá po chemickém ošetření. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku správy a údržby silnic Vysočina.

Řidiči musí být opatrní především na vozovkách nižších tříd. Na Třebíčsku a Žďársku leží zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem a na Havlíčkobrodsku ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Teploty se po ránu na Vysočině pohybují od nuly do minus čtyř stupňů Celsia.

Podle předpovědi meteorologů bude přes den zataženo a místy může sněžit. V polohách pod 500 metrů nad mořem může rovněž pršet. Navíc kvůli větru se možná budou na vozovkách tvořit sněhové jazyky.

Zlínský kraj

Rozbředlý sníh, ale i namrzající silnice ve vyšších polohách mohou dnes ztížit cestu řidičům. Ke zvýšené opatrnosti na cestách nabádají silničáři ve všech částech kraje, nutná je hlavně v horských oblastech. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Na Vsetínsku pokrývá rozbředlý sníh nebo jeho zbytky silnice druhé a třetí třídy, ale i hlavní tahy. Ve vyšších polohách na inertně udržovaných úsecích leží zajetá sněhová vrstva od pěti do 15 centimetrů. Správci silnic nabádají řidiče ke zvýšené opatrnosti především kvůli možnosti namrzání vozovek.

Na Zlínsku leží rozbředlý sníh především na vedlejších cestách, po nočním sněžení musí řidiči počítat se sněhem na místních komunikácích ve Zlíně. Hlavní tahy jsou již většinou mokré po chemickém ošetření, v regionu však silničáři ještě ráno hlásili sněžení. Na Kroměřížsku je opatrnost nutná na vedlejších silnicích, kde leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Zbytky rozbředlého sněhu pokrývají také silnice v oblasti Uherského Hradiště a Uherského Brodu.