Vozidla ruské armády pronikla do ukrajinského Charkova

Kyjev/Charkov - Ruským vojákům se podařilo proniknout do ukrajinského města Charkov. Na sociálních sítích o tom ráno informoval poradce ukrajinského ministerstva vnitra Anton Heraščenko, kterého citovala agentura Reuters. Podle ukrajinské agentury Unian se ve městě odehrávají pouliční boje.

Podle Heraščenka byla technika ruské armády viděna v ulicích Charkova na severovýchodě Ukrajiny. Video, které Heraščenko zveřejnil, ukazuje několik lehkých vojenských vozů následovaných nákladními automobily, které se pohybují po jedné z ulic. Na jiných záběrech jedno z ruských vozidel hoří.

Regionální guvernér Oleh Sinegubov na twitteru uvedl, že ukrajinské síly v Charkově bojují proti ruským vojákům. "Lehká vojenská vozidla ruského nepřítele pronikla do Charkova, včetně centra města," uvedl Sinegubov. "Ukrajinské ozbrojené síly nepřítele ničí. Žádáme civilisty, aby nevycházeli ven," doplnil.

Ukrajinská armáda v noci oznámila, že u města byl zastaven těžký ruský útok. Podle Unian při bojích v okolí Charkova vzplál plynovod, který byl vyhozen do povětří ruskými vojáky.

Obyvatelé Kyjeva se znovu ukrývali v podzemí, jižně od města hoří ropný zásobník

Obyvatelé hlavního města Ukrajiny se v noci na dnešek znovu ukrývali ve stanicích metra a krytech poté, co byl vyhlášen zákaz vycházení a činitelé varovali před rozsáhlým ruským útokem. Kyjevem se opakovaně rozléhal zvuk poplašných sirén a explozí, podle zpravodajského webu BBC ale přímo z města během dnešní noci žádný výbuch hlášený nebyl. Jižně od Kyjeva začal po ostřelování hořet zásobník ropy, uvedla tamní starostka.

Kyjevem se v sobotu večer a v noci na dnešek opakovaně rozléhal zvuk sirén. Podle deníku The New York Times před 01:00 (půlnoc SEČ) městem otřásly dva velké výbuchy. Výbuch byl podle stanice CNN slyšet ze západní části města. Při bojích na západě Kyjeva v sobotu večer zahynul šestiletý chlapec, uvedla CNN. Dalších několik ukrajinských civilistů utrpělo zranění.

Natalja Balasynovyčová, starostka města Vasylkiv, které leží asi 30 kilometrů jižně od Kyjeva, podle agentury Unian uvedla, že místní letecká základna i celé město byly terčem silného ostřelování. V důsledku bombardování začaly hořet zásobníky s ropou. Bombardování města jižně od Kyjeva potvrdil i ukrajinský vládní poradce Anton Heraščenko. Úřady v Kyjevě podle The Kyiv Independent vydaly pokyn, aby obyvatelé neotvírali okna, a nevystavovali se tak riziku vdechnutí škodlivých zplodin. Zda si incident vyžádal oběti, není jasné.

Agentura DPA informovala, že se ve Vasylkivu podle ukrajinských médií bojuje o místní letiště. Právě kvůli bojům nemohou podle listu Ukrajinska pravda hasiči vyrazit k hořícímu ropnému skladišti. Ruští vojáci se snaží ovládnout některé z letišť v okolí ukrajinského hlavního města. Už dříve se začalo bojovat o letiště Hostomel, které leží severovýchodně od Kyjeva. List Ukrajinska pravda dnes uvedl, že se zde během bojů podařilo Ukrajincům rozbít čečenskou speciální jednotku. Zahynul přitom údajně i velitel jednotky, generál Magomed Tušajev. Agentura DPA upozornila, že se informace nedá nezávisle ověřit.

Kyjev a jeho okolí jsou jedním z ohnisek ruského útoku od čtvrtečního rána, v pátek se pak začaly objevovat informace o přítomnosti ruských vojáků. Podle britského ministerstva obrany byla v sobotu "hlavní část" ruských jednotek postupujících na Kyjev asi 30 kilometrů od centra města.

V něm platí od sobotní osmé hodiny večer zákaz vycházení. starosta Vitalij Kličko vyhlásil, že každý, kdo bude spatřen na ulici, bude považován za ruského "sabotéra". Podle zpravodajsky BBC v ukrajinské metropoli panoval "pocit, že se blíží rozpoutání bitvy o město". Civilisté včetně těch povolaných do služeb ukrajinské armády se ukrývali v metru, krytech či sklepech.

Jednou z těch, kdo zůstávají, je 29letá Julja Solodčuková, která uvedla, že se snaží bojovat proti ruským dezinformacím na internetu. "Všichni se sjednocujeme, každý chce přispět. Já se nemohu přidat k armádě, tak místo toho bojuju on-line," řekla BBC. "Máme vůli bojovat, tohle je naše země," dodala.

Bratr kyjevského starosty Vladimir Kličko v sobotu večer ve videu sdíleném na sociálních sítích varoval, že na Ukrajině hrozí humanitární katastrofa, a vyzval "celý svět, aby zastavil tuhle válku, kterou Rusko začalo". "Není možné čekat... musíte konat teď," řekl.

Ukrajinská armáda hlásí těžké boje v Chersonu či Luhanské oblasti

Ukrajinské ozbrojené síly nadále čelí na mnoha místech silným útokům ruské armády ze všech směrů, uvedla agentura DPA. Podle zpráv se kromě hlavního města Kyjeva a Charkova bojuje v Chersonu či Luhanské oblasti. Poradce ukrajinského prezidenta uvedl, že má vedení země vše pod kontrolou.

V Luhanské oblasti na východě země byly hlášeny těžké boje. Tyto informace však nebylo možné nezávisle ověřit, uvedla DPA. Podle agentury Reuters Ruskem podporovaní separatisté v Luhansku oznámili, že ve městě Roveňky byl ukrajinskou raketou vyhozen do vzduchu ropný terminál.

Podle nejnovějších zpráv byl nejméně ve dvou ukrajinských městech vyhlášen letecký poplach. Jsou to města Rivne (Rovno) na západě a Luck na severozápadě. Obě města jsou centrem volyňských Čechů. Lidem bylo doporučeno, aby vyhledali úkryt.

Z města Vasylkiv jižně od Kyjeva je hlášen požár zásobníku ropy. Podle starostky bylo ostřelované raketami. Ukrajinská média hlásí také boje na místní letecké základně.

Poradce ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak v sobotu večer uvedl, že ukrajinské vedení "má pod naprostou kontrolou vše, co se děje v oblastech Ukrajiny". Zdůraznil, že se žádné ukrajinské město nevzdalo.

Ukrajinská společnost Ukravtodor, která má na starosti výstavbu a údržbu silnic, uvedla, že odstraňuje všechny dopravní značky, které by mohly být použity ruskými silami při hledání cesty. "Nepřítel má špatnou komunikaci, nemůže se orientovat v terénu," uvedla firma na facebooku. "Pomůžeme jim dostat se přímo do pekla," dodala. Firma také zveřejnila upravenou fotografii standardní dopravní značky, na níž byly směrovky do okolních měst nahrazeny nadávkami.