Vozidla ruské armády pronikla do Charkova, část byla zničena

Kyjev/Charkov - Část ruských sil, které pronikly do Charkova na východě Ukrajiny, se podařilo zničit, oznámil na svém webu list Ukrajinska pravda s odvoláním na místní úřady. Ty uvádějí, že nešlo o početné jednotky, a vybízejí obyvatele, aby dali vědět, kde se nacházejí zbývající ruští vojáci, aby také mohli být zneškodněni.

Deník tyto informace doprovodil záběry ze sociálních sítí, na kterých je vidět několik ruských lehkých obrněných vozidel. Z jednoho se valí černý dým a okolo vozů postávají ukrajinští vojáci.

O průniku ruských sil do druhého největšího ukrajinského města ráno na sociálních sítích nformoval poradce ukrajinského ministerstva vnitra Anton Heraščenko, kterého citovala agentura Reuters. Podle ukrajinské agentury Unian se ve městě odehrávaly pouliční boje.

Podle Heraščenka byla technika ruské armády viděna v ulicích Charkova. Video, které Heraščenko zveřejnil, se několik lehkých vojenských vozů následovaných nákladními automobily pohybovalo po jedné z ulic města. Na jiných záběrech jedno z ruských vozidel hořelo.

Regionální guvernér Oleh Sinegubov na twitteru přibližně ve stejné době uvedl, že ukrajinské síly v Charkově bojují proti ruským vojákům. "Lehká vojenská vozidla ruského nepřítele pronikla do Charkova, včetně centra města," napsal Sinegubov. "Ukrajinské ozbrojené síly nepřítele ničí. Žádáme civilisty, aby nevycházeli ven," doplnil.

Ukrajinská armáda v noci oznámila, že u města byl zastaven těžký ruský útok. Podle Unian při bojích v okolí Charkova vzplál plynovod, který byl vyhozen do povětří ruskými vojáky.

V západní části Kyjeva se ráno ozvaly tři exploze, uvedla agentura Reuters

Západně od centra ukrajinského hlavního města Kyjeva se dnes ráno ozval výbuch a po zhruba 20 minutách následovaly další dvě exploze. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž se krátce před explozemi rozezněly sirény varující před náletem. Po třetí noci ruských útoků, které přiměly tisíce obyvatel vyhledat útočiště v podzemních bunkrech, zůstává kontrola Kyjeva v rukou ukrajinských sil.

"Situace v Kyjevě je klidná, hlavní město je naprosto pod kontrolou ukrajinské armády a obrany. V noci došlo k několika střetům se skupinami sabotérů," napsal na oficiálním účtu na telegramu Mykola Povoroznyk, první náměstek městské správy Kyjeva.

V noci začal jižně od města po ostřelování hořet zásobník ropy. Útok způsobil ohromnou explozi, po níž se vzduch zaplnil hustým, černým kouřem na kilometry daleko, úřady doporučily neotvírat okna. Není jasné, zda si incident vyžádal oběti na životech.

"Kyjev nepadl a Ukrajina bojuje dál," napsal na twitter Euan McDonald, v Kyjevě sídlící redaktor ukrajinského zpravodajského serveru The New Voice of Ukraine, který vychází v angličtině.

V sobotu odpoledne uvedli američtí činitelé, že valná většina ruských vojáků, kteří zřejmě míří na Kyjev, je stále zhruba 30 kilometrů daleko, napsal zpravodajský server CNBC. Dnes ráno zatím není jasné, čemu bude Kyjev dále čelit, ale až do pondělního rána platí pro celé ukrajinské hlavní město přísný zákaz vycházení.

Ukrajinská armáda hlásí těžké boje v Chersonu či Luhanské oblasti

Ukrajinské ozbrojené síly nadále čelí na mnoha místech silným útokům ruské armády ze všech směrů, uvedla agentura DPA. Podle zpráv se kromě hlavního města Kyjeva a Charkova bojuje v Chersonu či Luhanské oblasti. Poradce ukrajinského prezidenta uvedl, že má vedení země vše pod kontrolou.

V Luhanské oblasti na východě země byly hlášeny těžké boje. Tyto informace však nebylo možné nezávisle ověřit, uvedla DPA. Podle agentury Reuters Ruskem podporovaní separatisté v Luhansku oznámili, že ve městě Roveňky byl ukrajinskou raketou vyhozen do vzduchu ropný terminál.

Podle nejnovějších zpráv byl nejméně ve dvou ukrajinských městech vyhlášen letecký poplach. Jsou to města Rivne (Rovno) na západě a Luck na severozápadě. Obě města jsou centrem volyňských Čechů. Lidem bylo doporučeno, aby vyhledali úkryt.

Z města Vasylkiv jižně od Kyjeva je hlášen požár zásobníku ropy. Podle starostky bylo ostřelované raketami. Ukrajinská média hlásí také boje na místní letecké základně.

Poradce ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak v sobotu večer uvedl, že ukrajinské vedení "má pod naprostou kontrolou vše, co se děje v oblastech Ukrajiny". Zdůraznil, že se žádné ukrajinské město nevzdalo.

Ukrajinská společnost Ukravtodor, která má na starosti výstavbu a údržbu silnic, uvedla, že odstraňuje všechny dopravní značky, které by mohly být použity ruskými silami při hledání cesty. "Nepřítel má špatnou komunikaci, nemůže se orientovat v terénu," uvedla firma na facebooku. "Pomůžeme jim dostat se přímo do pekla," dodala. Firma také zveřejnila upravenou fotografii standardní dopravní značky, na níž byly směrovky do okolních měst nahrazeny nadávkami.

Válka na Ukrajině … SLEDUJEME ON-LINE