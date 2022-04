Voženílek se po operaci čelisti bleskově vrátil na led a táhl hokejisty Motoru

České Budějovice - Nevídaně rychlý a povedený návrat po velmi nepříjemném zranění prožívá v play off extraligy českobudějovický hokejista Daniel Voženílek. Dva dny před startem semifinálové série se Spartou mu spoluhráč na tréninku nechtěně zlomil čelist, šestadvacetiletý útočník musel na operaci, ale pouhý den po druhém chirurgickém zákroku navzdory doporučení lékařů a k nevoli rodiny naskočil zpět do hry a skóroval ve čtvrtečním i dnešním domácím duelu. Voženílek byl nadšený, že Motor výhrou 3:1 snížil stav série na 1:3 a v pondělí se znovu představí v Praze.

"Trénovali jsme přesilovku, (obránce) Petr Šenkeřík nahrával křížnou přihrávku na (útočníka) Milana Gulaše, ten z první vystřelil na branku. Trochu mu to sjelo a trefilo mě to přímo do horní čelisti," řekl novinářům Voženílek.

Kvůli pobytu v nemocnici a následné operaci přišel o první dvě utkání série, které Motor na Spartě prohrál. "Myslím, že jsem začal v play off dobře už ve čtvrtfinále s Pardubicemi, o to víc mě to štvalo. Navíc když se to stalo dva dny před zápasem (se Spartou) na tréninku. Pak jsem si říkal, že se pokusím vrátit. O to sladší to je, že to tam padá a že jsme vyhráli, to je nejvíc," prohlásil Voženílek, který si při čtvrteční domácí prohře 2:3 po prodloužení připsal gól a asistenci a dnes jednu branku.

Lékaři mu návrat nedoporučovali, byť nastoupil s ochranným plexisklem přes celý obličej. "Rozhodl jsem se já osobně. Pan doktor mi říkal, že by byl blázen, kdyby mi to dovolil. Že standardní doba je čtyři až šest týdnů, protože tam mám šrouby, co mi stahují čelist. Nedosedají mi zuby. Říkal, že mi to rozhodně nedoporučuje, ale že mi nikdo nemůže nic zakazovat. Že je to jen na mně," uvedl Voženílek.

"Jak jsem sledoval ty zápasy z nemocnice, tak je to pro mě horší než být na střídačce a s kluky v kabině. Tak jsem přemlouval doktory, jestli mě pustí aspoň z nemocnice, abych to mohl zkusit. Nějak to v rámci možností šlo. Hrát můžu, takže dobré," doplnil Voženílek.

Doma z jeho rozhodnutí nadšeni nebyli. "Manželka mě rozhodně nepodpořila, ta mi to vyloženě zakázala. I maminka mi řekla, že přijdou a nepustí mě tam. Ale nakonec jsem to nějak ustál," řekl Voženílek.

Při hře ho zranění až tolik nelimitovalo. "Občas cítím dráty v puse, ale spíš jde o fyzickou stránku. Za ten týden jsem zhubnul asi čtyři nebo pět kilo, protože můžu jíst jen kaši, nutriční drinky a pít. Snažím se stravu nějak vyladit a doplnit živiny, abych zase něco nabral. S ochranným krytem se cítím bezpečně, i si na to dávám trochu pozor," prohlásil.

Nedlouho po zápase znovu spěchal do nemocnice. "Řeším to průběžně s doktory. Mám tam titanovou destičku nahoře, která mi to drží. Teď při zápase tam naštěstí nemám gumičky, které mi to stahují. Za chvíli jedu do nemocnice a pan doktor mi je tam dá zpátky. Před zápasem si to pak zase sundám. Takhle to budeme 'truhlíkovat' až do konce sezony," uvedl Voženílek.

Pochvaloval si, že jeho celek po čtvrteční prohře odvrátil konec sezony a v pondělí se vrátí na Spartu. "Samozřejmě to bylo velmi náročné, protože jsme včera vedli 2:0 a bylo pět minut do konce. Dnes jsme si řekli, že to odmakáme a pokusíme se o zázrak, ještě to otočit," řekl Voženílek, který během sezony v základní části krátce hostoval ve Spartě.

Obrátit stav z 0:3 na 4:3 se v historii play off české extraligy dosud nikomu nepovedlo. "Podle mě někdo první bude určitě. Teď se to stalo ve Švýcarsku. Je to skvělá výzva a ještě proti Spartě. Pokusíme se to vrátit zpět sem a může se stát cokoliv," dodal Voženílek.

Jeho obětavý návrat do sestavy ocenil trenér Motoru Jaroslav Modrý. "Začal jsem hrát hokej proto, že nám říkali, že hokejisti jsou chlapi. Ale on to posunul ještě dál. Klobouk dolů, jak se vrátil a co ještě dokáže přinést týmu, to je něco neuvěřitelného. O takových příbězích by se mělo psát, ne o tom, co se stalo Milanu Gulašovi (čtvrteční vyloučení). To je ta značka toho hokejisty," řekl Modrý.