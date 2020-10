Vostrá trvá na požadavku KSČM nezvyšovat rozpočet armády

Praha - Předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM) trvá na tom, že rozpočet ministerstva obrany na příští rok by neměl vzrůst o deset miliard korun proti letošnímu, jak o tom v pondělí rozhodla vláda při hlasování o státním rozpočtu na rok 2021. Námitky proti plánu vznesli komunisté, kteří dosud menšinový kabinet ANO a ČSSD podporovali, minulý týden. Jak hlasovat, doporučí komunistickým poslancům širší vedení KSČM, řekla dnes Vostrá ČTK. Osobně zvažuje, zda by kvůli investicím do armádních nákupů neměla Sněmovna vládě návrh vrátit k přepracování.

Pokud vláda předloží návrh zákona o státním rozpočtu do Sněmovny podle pravidel do konce října, sněmovní rozpočtový výbor se jím začne zabývat 4. listopadu, uvedla Vostrá. Kdy postoj k návrhu formulují komunisté nepřiblížila, Ústřední výbor strany se nicméně má sejít 14. listopadu.

"Já upřednostňuji spíše lidi před nákupem různých děl. Pro mne, pokud nedojde k nějaké úpravě tak, jak jsem požadovali, začíná být tento návrh zákona nepřijatelný a opravdu zvažuji návrh na jeho vrácení vládě k přepracování," uvedla. Zmíněných deset miliard by podle ní mělo zůstat ve vládní rozpočtové rezervě pro potřeby státu v boji proti epidemii koronaviru.

Rozpočet na obranu pro příští rok má podle rozhodnutí vlády činit 85,4 miliardy korun. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) po jeho schválení kabinetem uvedl, že věří, že zodpovědně se zachová i Sněmovna. Už minulý týden výzvu komunistů odmítl, stejně jako náčelník generálního štábu Aleš Opata. Ten mimo jiné poukázal na to, že stovky vojáků jsou od jara nepřetržitě nasazeny v boji proti koronavirové krizi a že armáda je efektivním nástrojem pro řešení masivních krizí či přírodních katastrof. Zároveň dodal, že armáda potřebuje moderní techniku, výcvik a kvalitní vojáky.

Letos ministerstvo obrany dostalo 75,5 miliardy korun, kvůli koronavirové krizi souhlasilo s navrácením 2,9 miliardy korun do státní pokladny. V příštím roce by s 85,4 miliardy korun měly výdaje přesáhnout 1,4 procenta HDP, což vládní koalice slíbila ve vládním prohlášení. Růst rozpočtu je plánován i na další roky, jeho tempo ale není plánováno dostatečně k tomu, aby v roce 2024 ČR vydávala na obranu dvě procenta svého HDP. Česko by tak nesplnilo závazek, ke kterému se opakovaně jeho představitelé u spojenců zavázali.