Voráčka těší ambice Columbusu a je zvědavý, jak rychle se prosadí Jiříček

Praha - Hokejového útočníka Jakuba Voráčka z Columbusu těší ambice, které dal klub jasně najevo, když během léta přivedl jednu z největších hvězd NHL Johnnyho Gaudreaua a zároveň si na další čtyři roky zavázal Fina Patrika Laineho. Třiatřicetiletý Voráček je ale rovněž zvědavý, jak se bude dařit krajanovi Davidu Jiříčkovi, jehož si si Blue Jackets vybrali v letošním draftu.

Columbus sice v minulé sezoně nepostoupil do play off, ale jeho bodový lídr měl dobrý pocit z cesty, kterou klub vykročil po návratu kladenského odchovance z Philadelphie.

"Ty ambice klub určitě má. Když srovnám třeba hokej poslední rok ve Flyers s tím, jaký jsme hráli minulou sezonu v Columbusu, to bylo nebe a dudy. Dalo se na nás určitě koukat. Hráli jsme ofenzivní hokej, dobře jsme bruslili, je tam hodně mladých kluků, hrozně jsem si to užíval. Teď přišel Gaudreau a ten útok je opravdu nabitý. Doufejme, že gólmani budou mít dobrý rok. A pak nikdy nevíte, co se může stát," řekl Voráček novinářům.

Věří zároveň, že i přes příchod mimořádně šikovného forvarda bude dál dostávat prostor ve formaci pro přesilové hry. "Nepřemýšlel jsem nijak nad složením jednotlivých útoků, ale jakmile klub podepsal Johnnyho, tak jsem přemýšlel nad přesilovkou, protože mě tak napadlo, že ve svých 33 letech vystrnadit Patrika Laineho s Gaudreauem z těch dvou míst bude asi hodně těžký," pousmál se Voráček.

"Musím přiznat, že i když na té přesilovce snad pořád nějakou kvalitu mám, tak když vezmu Gaudreaua na jedné straně s jeho 115 bodama a Laineho s tou jeho střelou... Má jednu z nejlepších střel, co jsem kdy viděl, ale je to celkově vzato kompletní hokejista. Asi bych se přes ně těžko dostával," přemítal Voráček.

"Nabízí se pak, že bych šel asi na střed a nahradil Olivera Bjorkstranda, který byl vyměněný, abychom se vešli pod platový strop. Vypadá to tak, že půjdu opravdu na střed. Na modrou ne, tam je Zach Werenski, který je jedním z nejlepších beků v lize a já na něho nedám dopustit. Ten se tam odsud nehne," dodal Voráček.

Play off se zda být pro klub poměrně jasně daným cílem. A Voráček o něm mluvil už po skončení minulého ročníku. "Ti mladší kluci, kterých máme hodně, jsou zase o rok starší. Teď se ukázal na dvacítkách jako vynikající hráč Kent Johnson, jenž si zahrál i na světovém šampionátu dospělých. V minulé sezoně odehrál devět zápasů v NHL, ale je to hrozně šikovný centr. A je mu devatenáct let. To samé Cole Sillinger, který hrál celou sezonu. Taky mladý a vynikající hráč," připomněl Voráček.

"V Columbusu je to rozestavěné opravdu dobře," pochvaloval si. "Teď to jen musíme dát nějakým způsobem dohromady. Jestli tam ještě pak budu, nebo ne, to nevím, ale určitě chci ty kluky nastavit tak, aby měli v budoucnu úspěch," dodal Voráček, jenž má před sebou ještě dva roky z osmileté smlouvy na 66 milionů dolarů, kterou podepsal v létě 2015 ještě jako hráč Flyers.

Jedním z těch, kteří mohou v další kariéře těžit z jeho rad, bude i osmnáctiletý Jiříček. Columbus si ho vybral jako šestku letošního draftu a podepsal s ním tříletý nováčkovský kontrakt.

"Viděl jsem ho na mistrovství světa, teď na dvacítkách. Je to velký silný obránce, který umí bruslit a hraje do těla, má vynikající nahrávku i střelu. Tyhle typy obránců se dost těžko hledají. Ale nedokážu odhadnout, jak moc bude potřebovat času, aby se prosadil v NHL. Je to ostatně jen na něm. Když přijde a začne hned dominovat... Když na to bude mít, nechají ho určitě hrát, tam je to tak nastavené," ujistil Voráček.

S talentovaným bekem už byl v kontaktu. "My jsme si po draftu volali, ale jen chviličku, protože byl zrovna někde na pivu s rodiči, což je u mě velký plusový bod," smál se Voráček. "Uvidíme se ale na kempu v Columbusu, určitě zajdeme na večeři a ty kluky si trochu víc proklepnu," plánoval.

Ještě předtím se ale bude připravovat v Česku, zatímco dříve se za tímto účelem přesouval do Montrealu. "Na ledě v podstatě teprve začínám. V Kanadě měl člověk na přípravu klid, ale já si ho od července udělám vcelku i tady. Malinko jsem se odstřihnul od komunikace s médii, v čemž nebylo nic osobního, ale měl jsem těch nalajnovaných věcí každým dnem a týdnem, než jsem vždy odletěl do Ameriky či Kanady, tolik, že jsem z toho byl unavený," vysvětlil Voráček.

"Řekl jsem si, že zkusím touto cestou trochu zpomalit. Máme taky doma dvě malé děti, takže když nemám nějakou akci nebo nejsem na golfu, trávím čas s rodinou. A užívám si to," prohlásil.

Start sezony nikterak netrpělivě nevyhlíží. "Ještě to v té hlavě nemám. Myslím, že to začne až ve chvíli, kdy tam přijedu. Za měsíc kemp, do prvního zápasu necelé dva měsíce, to je ještě docela dost času. Já o sezoně začnu naplno přemýšlet až tak týden před prvním zápasem," řekl Voráček.