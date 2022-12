Voráček: Udělám vše, abych se vrátil na led, ale v nejbližší době to nebude

Columbus (USA) - Hokejový útočník Jakub Voráček z Columbusu si v této sezoně NHL po několika otřesech mozku už patrně nezahraje. Připustil to dnes v rozhovoru se zámořskými reportéry. Věří však, že se v budoucnu ještě na led vrátí.

"Pokusím se samozřejmě udělat maximum při snaze o návrat, ale může to být opravdu dlouhodobý proces. V tuto chvíli však nevidím reálně možnost, že bych naskočil zpátky v blízké budoucnosti. Udělám ale vše, co je v mých silách, aby se mi podařilo vrátit se na led," prohlásil Voráček.

Třiatřicetiletý mistr světa z roku 2010 nedostal od lékařů zelenou k návratu k hokejovým aktivitám od svého posledního zápasu 4. listopadu v Tampere proti Coloradu. Při porážce 3:6 skóroval, ale ve třetí třetině ho zasáhl vysokou holí do obličeje Dryden Hunt. Druhý den v odvetě ve Finsku už Voráček v sestavě celku z Ohia scházel.

"Jake má za sebou během kariéry několik zranění hlavy. A po tom posledním mu lékaři doporučili, ať si dá chvíli pauzu, aby zjistil, zda přetrvávající příznaky, které má, odezní až do té míry, že mu jeho stav umožní vrátit se a zase hrát," uvedl pro klubový web generální manažer Jarmo Kekäläinen.

Sám nedokáže odhadnout, jak se bude stav jednoho z týmových lídrů vyvíjet dál. "Neočekáváme, že by se mělo vše vyřešit v blízké budoucnosti. A dáme Jakeovi tolik času, kolik jen potřebuje, protože tady je nejdůležitějším faktorem zdraví v dlouhodobém horizontu," prohlásil Kekäläinen.

Pro server The Atletic naznačil, že třetí nejproduktivnější Čech historie NHL Voráček dost možná pomýšlí na předčasný odchod do důchodu. "Bojím se hlavně o něho samotného, aby mohl žít normální život. I s ohledem na jeho mladou rodinu je tohle to nejdůležitější - žít normální život. Je řada kluků, jimž se tohle stalo. A jeden z nich pracuje i pro náš klub," odkázal Kekäläinen na Voráčkova kamaráda a bývalého skvělého útočníka Ricka Nashe.

Kladenskému odchovanci může konec hrozit i proto, že není úplně jasné, kolik otřesů mozku už má za 15 let strávených v nejlepší hokejové lize světa za sebou. Podle serveru utrpěl přinejmenším jeden otřes mozku již v průběhu této sezony ještě před zápasy ve Finsku. The Athletic napsal, že s Voráčkem si jeho zástupci vyměnili krátké textové zprávy, ale že sám hráč nechtěl situaci před plánovanou tiskovou konferencí vůbec komentovat.

Do Columbusu, který si jej vybral do NHL během draftu 2007 jako celkově sedmého hráče v pořadí, se Voráček vrátil před minulou sezonou po deseti letech strávených ve Philadelphii. V ročníku 2021/22 byl nejproduktivnějším hráčem mužstva s 62 body ze 79 zápasů za šest branek a 56 asistencí. V této sezoně stihl dosud odehrát 11 utkání s bilancí gólu a pěti nahrávek.

Celkem za kariéru v NHL má na kontě už 1058 startů v základní části a 806 bodů (223+583). Lepší byli z českých hokejistů pouze Jaromír Jágr a Patrik Eliáš. Za 49 vystoupení ve vyřazovacích bitvách o Stanley Cup přidal Voráček 28 bodů díky devíti brankám a 19 přihrávkám.