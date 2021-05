Voráček třikrát asistoval, skórovali Nečas a Hertl

New York - Útočník Jakub Voráček se v pondělním utkání NHL podílel třemi asistencemi na vysoké výhře hokejistů Philadelphie 7:2 nad Pittsburghem. Martin Nečas pomohl gólem k vítězství Caroliny 5:2 nad Chicagem, Dominik Kubalík asistoval u obou branek poražených. Dva body si připsal také Tomáš Hertl, ale San Jose prohrálo s Coloradem 4:5 v prodloužení. Návrat do sestavy Bostonu se vydařil obránci Jakubu Zbořilovi, který bodoval v zápase proti New Jersey (3:0).

Hokejisté Philadelphie vstoupili do pensylvánského derby aktivně a po první třetině vedli nad Pittsburghem 3:0. Úvodní branku zápasu vstřelil s přispěním Voráčkovy asistence Kevin Hayes. Po gólově chudší druhé třetině, kdy se prosadil pouze útočník Flyers Wade Allison, dokázal Pittsburgh v úvodu třetí části utkání zdramatizovat. Díky přesilovkovým gólům Sidneyho Crosbyho a Jasona Zuckera snížili Penguins na rozdíl dvou branek.

Konec utkání však zásluhou Voráčkových asistencí patřil znovu Philadelphii. V 52. minutě udržel český reprezentant puk u mantinelu a přesně našel Joela Farabeeho, který zvýšil na 5:2. A minutu před závěrečnou sirénou stál kladenský rodák na začátku akce, kterou zakončil Robert Hägg.

Voráček je s 43 body třetím nejproduktivnějším Čechem v sezoně. V dresu Flyers si připsal již 602 kanadských bodů a posunul se do elitní desítky klubové historie. V počtu nahrávek drží pátou příčku.

Do sestavy Penguins se po 23 zápasech vrátil Jevgenij Malkin a připsal si jednu asistenci. Pittsburgh prohrál podruhé z posledních osmi zápasů. "Dneska jsme se nedokázali dostat do hry. Málo jsme bruslili a nedělali to, co nám v posledních zápasech přineslo body," řekl trenér Mike Sullivan.

Carolina v polovině duelu proti Chicagu vedla 4:0 a rázně vykročila za čtvrtou výhrou v řadě. Ve 14. minutě Nečas nahodil kotouč od modré čáry a s přispěním dobré clony Nina Niederreitera prostřelil brankáře Malcoma Subbana. Český centr svým dvanáctým gólem v sezoně zvýšil na 2:0.

"V posledních zápasech se mi moc nedařilo, jsem proto rád, že jsem se zase trochu rozjel. Cítil jsem se mnohem lépe. Snažil jsem se víc zapojit do hry a mám pocit, že se to docela povedlo," hodnotil svůj výkon rodák z Nového Města na Moravě.

Dvě Kubalíkovy asistence pomohly Chicagu ke snížení na 2:4, ale při závěrečném risku bez brankáře ujel obraně Blackhawks Sebastian Aho a svým třetím gólem v zápase pojistil výhru Caroliny. "Je to komplexní hráč. Dobře bruslí, umí tvořit hru a má výbornou střelu. Na ledě ukazuje své kvality v každém zápase, je pro nás opravdu důležitý," chválil finského útočníka Nečas.

Chicago čtyři zápasy před koncem základní části přišlo i o teoretickou naději na postup do play off. "Samozřejmě nejsme v pozici, na které bychom v této fázi sezony chtěli být. V průběhu sezony jsme měli období, kdy se nám dařilo, ale na postup do play off musíte hrát celou sezonu a to nám letos nevyšlo," řekl střelec druhé branky Blackhawks Alex DeBrincat.

O šanci na play off přišlo také San Jose. Hertl si ve druhém duelu za sebou připsal dva body za gól a asistenci, ani jednou však nepomohl k výhře, v sobotu Sharks podlehli Coloradu 3:4.

Odchovanec pražské Slavie využil v úvodu druhé třetiny chyby v rozehrávce Colorada, povedenou kličkou se zbavil posledního obránce a bekhendem poslal San Jose do vedení 2:1. O šest minut později asistoval u gólu Evandera Kanea a Sharks zvýšili na 3:1. Dobře rozehraný zápas však k vítězství nedotáhli. Tři a půl minuty před koncem vyrovnal na 4:4 Nazem Kadri a po 41 sekundách prodloužení rozhodl o výhře Colorada Andre Burakovsky. Brankář Josef Kořenář strávil utkání na střídačce.

Boston si díky výhře 3:0 na ledě New Jersey zajistil poslední postupové místo ve Východní divizi. Bruins si připsali desátou výhru z posledních dvanácti zápasů a posunuli se na třetí místo za vedoucí duo Pittsburgh, Washington. Na vítězné brance Nicka Ritchieho v polovině utkání se křížnou přihrávkou podílel Zbořil. Český obránce nastoupil po sedmi zápasech a připsal si devátou asistenci, na první branku v NHL zatím čeká.

Hlavní podíl na výhře Bruins měli Patrice Bergeron a Brad Marchand, kteří si připsali dva body. Nejproduktivnější formace Bruins z posledních zápasů Taylor Hall, David Krejčí a Craig Smith vyšla bodově naprázdno. Krejčí se neprosadil po třech zápasech, ve kterých zaznamenal sedm bodů.

Vítek Vaněček pomohl Washingtonu k výhře 23 zákroky a vychytal devatenáctou výhru v sezoně. Capitals porazili New York Rangers 6:3 a vrátili se na první místo Východní divize. Do sestavy Washingtonu se po čtyřzápasové pauze způsobené zraněním v dolní části těla vrátil kapitán Alexandr Ovečkin, na ledě však strávil jen jedno střídání.

"Ráno se Alex cítil dobře, tak jsme ho zařadili do sestavy. Při rozcvičce se mu zranění znovu ozvalo a po prvním střídání jsme se dohodli, že nebudeme riskovat zhoršení jeho zdravotního stavu," řekl trenér Peter Laviolette.

Connor McDavid čtyřmi body dovedl Edmonton k výhře ve Vancouveru 5:3 a zajistil svému týmu účast ve vyřazovacích bojích. Nejproduktivnější hráč soutěže překonal v padesátém zápase v sezoně devadesátibodovou hranici. Od sezony 1990/1991 to zvládli rychleji jen čtyři hráči - Mario Lemieux (34), Jaromír Jágr (46), Adam Oates (46) a Wayne Gretzky (47).

NHL:

Florida - Dallas 5:4 v prodl. (3:2, 1:0, 0:2 - 1:0)

Branky: 2. Huberdeau, 3. N. Gusev, 15. Weegar, 21. Forsling, 63. Barkov – 13. Pavelski, 18. Hintz, 44. Kiviranta, 45. Seguin. Střely na branku: 43:29. Diváci: 4702 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Barkov, 2. Tippett (oba Florida), 3. Seguin (Dallas).

Buffalo - NY Islanders 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Branky: 56. a 60. S. Reinhart, 35. Tage Thompson, 52. Asplund – 10. Pelech, 31. Wahlstrom. Střely na branku: 40:36. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Houser, 2. Tage Thompson, 3. S. Reinhart (všichni Buffalo).

New Jersey - Boston 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Branky: 30. N. Ritchie (J. Zbořil), 38. Bergeron, 58. Grzelcyk. Střely na branku: 20:42. Diváci: 3600 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Bergeron (Boston), 2. Wedgewood (New Jersey), 3. T. Rask (Boston).

NY Rangers - Washington 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)

Branky: 18. a 23. Zibanejad, 25. Kakko – 15. Dowd, 16. Sheary, 39. Hathaway, 45. Sprong, 52. Bäckström, 59. T. Wilson. Střely na branku: 26:40. Vítek Vaněček odchytal za Washington celé utkání, inkasoval tři branky z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 88,5 procenta. Diváci: 1800 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Sprong, 2. Dowd, 3. M. Raffl (všichni Washington).

Philadelphia - Pittsburgh 7:2 (3:0, 1:0, 3:2)

Branky: 16. a 58. Giroux, 6. K. Hayes (Voráček), 15. Gostisbehere, 28. Allison, 52. Farabee (Voráček), 59. Hägg (Voráček) – 43. Crosby, 49. Zucker. Střely na branku: 45:37. Diváci: 2542 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Lyon, 2. Giroux, 3. Gostisbehere (všichni Philadelphia).

Carolina - Chicago 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Branky: 25., 30. a 59. Aho, 7. D. Hamilton, 14. Nečas – 39. Mitchell (D. Kubalík), 55. DeBrincat (D. Kubalík). Střely na branku: 38:17. Diváci: 4987 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Aho, 2. D. Hamilton, 3. Trocheck (všichni Carolina).

Montreal - Toronto 3:2 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 22. Toffoli, 60. Danault, 65. Caufield – 5. Rielly, 38. Matthews. Střely na branku: 23:29. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. Nick Suzuki (oba Montreal), 3. Matthews (Toronto).

Ottawa - Winnipeg 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Branky: 12. Co. Brown, 59. N. Zajcev – 50. Morrissey. Střely na branku: 18:29. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Gustavsson, 2. Co. Brown (oba Ottawa), 3. Morrissey (Winnipeg).

St. Louis - Anaheim 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Branky: 26. B. Schenn, 43. Bortuzzo, 60. R. O'Reilly – 27. Getzlaf. Střely na branku: 32:20. Hvězdy zápasu: 1. B. Schenn, 2. Thomas, 3. Bortuzzo (všichni St. Louis).

Columbus - Nashville 3:4 v prodl. (0:0, 0:3, 3:0 - 0:1)

Branky: 42., 48. a 56. Bemström – 40. a 64. Josi, 30. F. Forsberg, 32. Johansen. Střely na branku: 32:38. Diváci: 4210 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Bemström (Columbus), 2. Josi, 3. F. Forsberg (oba Nashville).

Minnesota - Vegas 6:5 (2:3, 1:2, 3:0)

Branky: 8. a 29. Bonino, 4. J. Eriksson Ek, 51. Fiala, 59. Kaprizov, 59. Brodin – 5. Theodore, 7. Martinez, 13. Tuch, 27. Mark Stone, 37. Marchessault. Střely na branku: 32:32. Diváci: 3000 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Brodin, 2. Kaprizov, 3. Bonino (všichni Minnesota).

Arizona - Los Angeles 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Branky: 18. Dvorak, 21. Chychrun – 18. T. Moore, 28. Kopitar, 34. Iafallo. Střely na branku: 34:25. Diváci: 4 983 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Kopitar (Los Angeles), 2. Chychrun (Arizona), 3. Iafallo (Los Angeles).

Vancouver - Edmonton 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Branky: 14. Schmidt, 38. J. T. Miller, 57. Boeser – 37. a 59. McDavid, 4. Puljujärvi, 21. Barrie, 40. Kahun. Střely na branku: 23:32. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. McDavid (Edmonton), 2. J. T. Miller (Vancouver), 3. Barrie (Edmonton).

San Jose - Colorado 4:5 v prodl. (1:1, 2:0, 1:3 - 0:1)

Branky: 4. a 28. E. Kane (na druhou Hertl), 22. Hertl, 44. Meier – 6. Rantanen, 42. Ničuškin, 49. Landeskog, 57. Kadri, 61. Burakovsky. Střely na branku: 27:31. Diváci: 1071 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Burakovsky (Colorado), 2. E. Kane, 3. Barabanov (oba San Jose).

Tabulky:

Centrální divize:

1. x-Carolina 52 35 7 10 171:123 77 2. x-Florida 54 35 5 14 180:152 75 3. x-Tampa Bay 52 35 3 14 172:131 73 4. Nashville 53 29 2 22 146:149 60 5. Dallas 52 21 14 17 144:138 56 6. Chicago 52 22 6 24 148:172 50 7. Detroit 54 18 9 27 118:164 45 8. Columbus 53 16 12 25 126:176 44

Severní divize:

1. x-Toronto 52 33 6 13 174:136 72 2. x-Edmonton 50 31 2 17 163:134 64 3. Winnipeg 51 27 3 21 154:145 57 4. Montreal 51 24 9 18 148:147 57 5. Calgary 50 22 3 25 132:144 47 6. Ottawa 52 20 5 27 143:178 45 7. Vancouver 46 19 3 24 122:152 41

Východní divize:

1. x-Pittsburgh 53 34 3 16 180:149 71 2. x-Washington 52 33 5 14 181:155 71 3. x-Boston 51 31 6 14 153:123 68 4. x-NY Islanders 52 31 5 16 145:118 67 5. NY Rangers 53 26 6 21 170:145 58 6. Philadelphia 52 23 7 22 151:188 53 7. New Jersey 52 17 7 28 136:181 41 8. Buffalo 53 14 7 32 130:187 35

Západní divize:

1. x-Vegas 51 36 2 13 173:116 74 2. x-Colorado 50 34 4 12 176:124 72 3. x-Minnesota 51 33 4 14 168:140 70 4. St. Louis 50 24 7 19 150:155 55 5. Arizona 53 22 6 25 141:166 50 6. Los Angeles 50 20 6 24 133:149 46 7. San Jose 52 20 6 26 142:181 46 8. Anaheim 53 16 7 30 117:169 39

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 50 91 (31+60) 2. Draisaitl (Edmonton) 50 73 (24+49) 3. MacKinnon (Colorado) 46 65 (20+45) 4. Marner (Toronto) 52 64 (18+46) 5. Matthews (Toronto) 48 63 (39+24) 6. Marchand (Boston) 49 63 (27+36) 7. P. Kane (Chicago) 52 62 (15+47) 8. Rantanen (Colorado) 46 59 (29+30) 9. Mark Stone (Vegas) 50 59 (21+38) 10. Huberdeau (Florida) 54 59 (19+40) 35. Palát (Tampa Bay) 52 45 (15+30) 38. Pastrňák (Boston) 44 43 (19+24) 41. Voráček (Philadelphia) 49 43 (9+34) 67. Hertl (San Jose) 46 38 (17+21) 70. Nečas (Carolina) 49 38 (12+26) 75. Krejčí (Boston) 47 37 (8+29) 80. D. Kubalík (Chicago) 52 35 (17+18) 101. Vrána (Detroit) 48 32 (17+15) 117. Zacha (New Jersey) 46 31 (13+18)