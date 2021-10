Voráček třemi body opět táhl Columbus, skóroval také Pastrňák

New York - Hokejový útočník Jakub Voráček třemi body za gól a dvě asistence pomohl Columbusu k výhře 4:2 nad Detroitem v přípravě na NHL. V dresu poražených připravil první branku Filip Zadina. Ve středu skóroval také David Pastrňák, ale neodvrátil prohru Bostonu s Washingtonem. Pavel Zacha nahrál na jednu branku New Jersey v duelu s New York Rangers.

V akci byli i dva čeští brankáři. Vítek Vaněček pomohl Washingtonu třiatřiceti zákroky k výhře 4:3 v prodloužení nad Bostonem. Daniel Vladař si v souboji s Winnipegem připsal ještě o čtyři zásahy více, prohře Calgary 2:3 ale nezabránil.

Voráček v přípravných zápasech ukazuje výbornou formu. Český centr, který se do Blue Jackets vrátil po deseti letech ve Philadelphii, získal v dosavadních třech duelech sedm bodů (2+5) a pomohl ke třem výhrám. Voráčkův přínos je vidět především v přesilových hrách. Ve třech zápasech, do nichž nastoupil, využil Columbus šest početních výhod z jedenácti a na pěti přesilovkových brankách se podílel právě rodák z Kladna.

První dva body proti Detroitu si připsal v úvodní třetině, kdy se asistencemi podepsal pod vedení 2:0. Detroit v úvodu třetí části dokázal dvoubrankové manko smazat. Ve 42. minutě využil Zadinovy nahrávky Riley Barbe, jenž ze samostatného úniku snížil na 1:2, a v čase 46:39 srovnal střelou z úhlu Daniel Renouf. O vítězství Blue Jackets rozhodl o necelou minutu později Voráček. Pohlídal si odraz nepřesné střely od plexiskla za brankou a dorazil kotouč za dezorientovaného Alexe Nedeljkovice.

Hokejistům Bostonu se v přípravě na novou sezonu nedaří. Z šesti duelů vyhráli pouze dva a proti Washingtonu nezvládli již třetí prodloužení za sebou. Bruins poslal v 8. minutě do vedení Coyle, hosté ale průběh zásluhou produktivní první formace otočiti. Prodloužení Bostonu vystřelil Pastrňák, který v 57. minutě dojel nahozený puk, naznačil střelu a nápaditě prostrčil puk mezi Vaněčkovy betony. Ani příspěvek českého kanonýra však Bostonu k dokonání obratu nestačil, ve druhé minutě nastavení rozhodl Anthony Mantha.

Vaněček v brance Washingtonu kryl 33 střel a pomohl týmu k první výhře v přípravě. Zaskvěl pse ředevším v 36. minutě, kdy zlikvidoval Pastrňákovu střelu po přečíslení dva na jednoho.

Hokejisté NY Ranger porazili New Jersey 6:2 a utnuli čtyřzápasovou vítěznou sérii Devils. V dresu poražených asistoval u branky na 1:3 Zacha a připsal si čtvrtý kanadský bod v předsezonní přípravě. Filip Chytil za vítězné Rangers odehrál 15 a čtvrt minuty, bodově se neprosadil.

Vladař potřetí v přípravě odchyal za Calgary celý zápas. Čtyřiadvacetiletý Čech, který do Alberty přišel před sezonou z Bostonu, kryl v souboji s Winnipegem 37 střel. Ani výborný výkon českého brankáře, jenž byl vyhlášen třetí hvězdou utkání, však prohru Flames 2:3 neodvrátil.

Výsledky přípravných zápasů před NHL

Boston - Washington 3:4 v prodl. (1:0, 1:2, 1:1 - 0:1)

Branky: 8. Coyle, 34. Hall, 57. Pastrňák - 27. Kuzněcov, 28. Wilson, 54. Oshie, 62. Mantha. Vítek Vaněček odchytal za Washington celý zápas, inkasoval tři branky z 36 střel a úspěšnost zásahů měl 91,7 procenta.

New York Rangers - New Jersey 6:2 (1:0, 4:1, 1:1)

Branky: 4. a 26. Zibanejad, 24. Kakko, 35. Blais, 35. Goodrow, 52. Panarin - 30. Johnsson (Zacha), 51. Studenič.

Columbus - Detroit 4:2 (2:0, 0:0, 2:2)

Branky: 15. Bjorkstrand (Voráček), 18. Werenski (Voráček), 48. Voráček, 56. Laine - 42. Barber (Zadina), 47. Renouf.

Winnipeg - Calgary 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

Branky: 14. a 50. Ehlers, 8. Morrissey - 30. Gawdin, 32. Mangiapane. Daniel Vladař odchytal za Calgary 59 minut a čtyři sekundy, inkasoval tři branky ze 40 střel a úspěšnost zásahů měl 92,5 procenta.

Minnesota - St. Louis 4:3 v prodl. (0:3, 1:0, 2:0 - 1:0)

Branky: 28. Rask, 57. Duhaime, 60. Sturm, 63. Beckman - 3. MacEachern, 5. Walker, 6. Bortuzzo.

Anaheim - Los Angeles 3:6 (3:1, 0:2, 0:3)

Branky: 3. Deslauriers, 4. Silfverberg, 13. Rakell - 29., 39. a 59. Kaliyev, 19. Wagner, 45. Turcotte, 58. Lemieux.