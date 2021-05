Voráček třemi asistencemi řídil výhru Philadelphie

New York - Český hokejový útočník Jakub Voráček se v pondělním programu NHL podílel třemi asistencemi na vysoké výhře Philadelphie 7:2 nad Pittsburghem. Dva Češi bodovali v utkání Caroliny s Chicagem. Martin Nečas pomohl gólem k vítězství Hurricanes 5:2 a Dominik Kubalík asistoval u obou branek poražených Blackhawks. Návrat do sestavy Bostonu se vydařil obránci Jakubu Zbořilovi, který v zápase proti New Jersey (3:0) bodoval jako jediný z českých hokejistů.

Hráči Philadelphie vstoupili do Pensylvánského derby aktivně a po první třetině vedli nad Pittsburghem 3:0. Úvodní branku zápasu vstřelil s přispěním Voráčkovy asistence Kevin Hayes. Po gólově chudší druhé třetině, kdy se prosadil pouze útočník Flyers Wade Allison, dokázal Pittsburgh v úvodu třetí části utkání zdramatizovat. Díky přesilovkovým gólům Sidneyho Crosbyho a Jasona Zuckera snížili Penguins na rozdíl dvou branek.

Konec utkání však i díky Voráčkovi patřil znovu Philadelphii. V 52. minutě udržel český reprezentant puk u mantinelu a přesně našel Joela Farabeeho, který zvýšil na 5:2. A minutu před závěrečnou sirénou stál kladenský rodák na začátku akce, kterou zakončil Robert Hägg.

Carolina stejně jako Philadelphia výborně zvládla začátek utkání. Hurricanes v polovině duelu proti Chicagu vedli 4:0 a rázně vykročili za čtvrtou výhrou v řadě. Ve 14. minutě Nečas nahodil kotouč od modré čáry a s přispěním dobré clony Nina Niederreitera prostřelil brankáře Malcoma Subbana. Český centr svým dvanáctým gólem v sezoně zvýšil na 2:0.

Dvě Kubalíkovy asistence pomohl Chicagu ke snížení na 2:4, ale při závěrečném risku bez brankáře ujel obraně Blackhawks Sebastian Aho a pojistil výhru Caroliny.

NHL:

Florida - Dallas 5:4 v prodl., Buffalo - NY Islanders 4:2, New Jersey - Boston 0:3, NY Rangers - Washington 3:6, Philadelphia - Pittsburgh 7:2, Carolina - Chicago 5:2, Montreal - Toronto 3:2 v prodl., Ottawa - Winnipeg 2:1, St. Louis - Anaheim 3:1, Columbus - Nashville 3:4 v prodl., Minnesota - Vegas 6:5. Zápasy Arizona - Los Angeles, Vancouver - Edmonton a San Jose - Colorado se ještě hrají.