New York - Útočník Jakub Voráček vstřelil v úterním utkání NHL jediný gól Philadelphie, která podlehla doma Floridě 1:2, a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. V sestavě New Jersey, které porazilo Pittsburghu 4:2, nastupoval ve druhém útoku Pavel Zacha, kterého klub povolal zpět do hlavního týmu.

Voráček skóroval popáté v sezoně, když ve třetí třetině snížil z rychlého protiútoku střelou z pravého kruhu pod horní tyčku. Český útočník mohl v dalším střídaní vyrovnat, ale tentokrát v brejku nevyzrál na gólmana Roberta Luonga, který v závěrečné části kryl šestnáct střel a dovedl Floridu k páté výhře za sebou.

Gól Jakuba Voráčka:

Zacha začal sezonu v NHL, ale poté, kdy v deseti zápasech nebodoval, ho klub poslal na farmu v Binghamtonu, aby si zvedl sebevědomí. To se podle slov českého útočníka povedlo, hrál tam v elitní formaci a připsal si pět přihrávek ve čtyřech zápasech. A když se v New Jersey zranili útočníci Nico Hischier a Brian Boyle, vytáhli si Devils Zachu zpět.

Jedenadvacetiletý rodák z Brna sice opět vyšel naprázdno, ale připsal si v zápase s Pittsburghem dva kladné body do statistiky +/-. Hlavním strůjcem výhry Devils byl Taylor Hall, který dvě branky dal a na dvě přihrál. Kanadský útočník, který se stal minulou sezonu nejužitečnějším hráčem NHL, zaznamenal i vítězný gól, když ve 49. minutě zlomil nerozhodný stav 2:2.

NHL:

New Jersey - Pittsburgh 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Branky: 49. a 60. T. Hall, 1. Zajac, 29. Severson - 14. Kessel, 45. Guentzel. Střely na branku: 35:31. Diváci: 15.108. Hvězdy zápasu: 1. T. Hall, 2. Zajac, 3. Severson (všichni New Jersey)

NY Islanders - Vancouver 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)

Branky: 6. a 44. Kühnhackl, 6. Josh Bailey, 15. Eberle, 58. Clutterbuck - 3. Leipsic, 23. Virtanen. Střely na branku: 34:24. Diváci: 8.806. Hvězdy zápasu: 1. Kühnhackl, 2. Eberle, 3. Barzal (všichni NY Islanders)

Philadelphia - Florida 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Branky: 44. Voráček - 29. Ekblad, 38. Dadonov. Střely na branku: 31:30. Diváci: 19.147. Hvězdy zápasu: 1. Dadonov, 2. Ekblad (oba Florida), 3. Voráček (Philadelphia)

Buffalo - Tampa Bay 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky: 18. Skinner, 26. Okposo - 26. Cirelli. Střely na branku: 19:30. Diváci: 15.833. Hvězdy zápasu: 1. Hutton, 2. Okposo, 3. Skinner (všichni Buffalo)

Detroit - Arizona 6:1 (3:0, 1:0, 2:1)

Branky: 11. Mantha, 13. Cholowski, 18. Rasmussen, 32. Glendening, 42. Athanasiou, 48. Green - 52. Crouse. Střely na branku: 26:25. Diváci: 18.257. Hvězdy zápasu: 1. Green, 2. Athanasiou, 3. Cholowski (všichni Detroit)

Minnesota - Washington 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Branky: 32. Koivu, 55. Dumba - 7. a 48. Orlov, 20. T. Wilson, 24. Burakovsky, 50. Oshie (Vrána). Střely na branku: 28:33. Diváci: 19.101. Hvězdy zápasu: 1. Orlov, 2. Burakovsky (oba Washington), 3. M. Foligno (Minnesota)

Edmonton - Montreal 6:2 (2:1, 1:1, 3:0)

Branky: 4. Benning, 17. Draisaitl, 24. Caggiula, 46. Nugent-Hopkins, 53. Russell, 59. Nurse - 6. Domi, 22. A. Shaw. Střely na branku: 43:29. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. Benning, 3. Russell (všichni Edmonton)

Los Angeles - Toronto 1:5 (1:2, 0:3, 0:0)

Branky: 15. Kempe - 3. a 28. Kadri, 7. Tavares, 22. Rielly, 25. Johnsson. Střely na branku: 23:35. Diváci: 17.859. Hvězdy zápasu: 1. Tavares, 2. Kadri, 3. Rielly (všichni Toronto)

San Jose - Nashville 5:4 (3:0, 0:3, 2:1)

Branky: 8. a 54. Pavelski (na první Hertl), 6. Sörensen, 17. Suomela, 54. J. Thornton - 26. a 38. F. Forsberg, 25. C. Smith, 43. Grimaldi. Střely na branku: 37:34. Diváci: 16.654. Hvězdy zápasu: 1. J. Thornton, 2. Pavelski, 3. Sörensen (všichni San Jose)

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 18 12 1 5 64:50 25 2. Toronto 18 12 0 6 63:47 24 3. Boston 17 10 2 5 53:41 22 4. Buffalo 18 10 2 6 55:53 22 5. Montreal 18 9 3 6 60:61 21 6. Detroit 18 8 2 8 53:61 18 7. Florida 15 7 3 5 49:46 17 8. Ottawa 18 7 3 8 62:76 17

Metropolitní divize:

1. Columbus 18 10 2 6 58:59 22 2. NY Islanders 17 9 2 6 54:44 20 3. NY Rangers 18 9 2 7 52:55 20 4. Washington 17 8 3 6 59:58 19 5. Philadelphia 18 9 1 8 58:62 19 6. Carolina 18 8 3 7 50:54 19 7. Pittsburgh 16 7 3 6 53:51 17 8. New Jersey 16 7 1 8 49:56 15

Západní konference:

Centrální divize:

1. Nashville 18 13 1 4 61:42 27 2. Minnesota 18 11 2 5 56:49 24 3. Winnipeg 16 10 1 5 51:42 21 4. Dallas 18 9 2 7 51:50 20 5. Colorado 17 8 3 6 59:50 19 6. Chicago 18 6 4 8 51:67 16 7. St. Louis 15 6 3 6 52:51 15

Pacifická divize:

1. San Jose 19 10 3 6 61:59 23 2. Vancouver 20 10 2 8 63:69 22 3. Calgary 18 10 1 7 56:56 21 4. Edmonton 18 9 1 8 52:56 19 5. Anaheim 19 8 3 8 44:54 19 6. Arizona 17 8 1 8 46:45 17 7. Vegas 18 7 1 10 44:54 15 8. Los Angeles 17 5 1 11 34:55 11

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 18 26 (10+16) 2. Rantanen (Colorado) 17 26 (6+20) 3. Bergeron (Boston) 17 25 (9+16) 4. MacKinnon (Colorado) 17 24 (11+13) 5. Pastrňák (Boston) 17 23 (16+7) 6. Rielly (Toronto) 18 23 (8+15) 7. Wheeler (Winnipeg) 16 23 (3+20) 8. P. Kane (Chicago) 17 22 (12+10) 9. Tavares (Toronto) 18 22 (11+11) 10. Domi (Montreal) 18 22 (10+12) 53. Voráček (Philadelphia) 18 17 (5+12) 58. Hertl (San Jose) 16 16 (5+11) 70. Krejčí (Boston) 17 15 (2+13) 147. Simon (Pittsburgh) 16 10 (4+6)

Střelci:

1. Pastrňák (Boston) 16 branek, 2. Skinner (Buffalo) 13, 3. P. Kane (Chicago), Ovečkin (Washington), F. Forsberg (Nashville), Meier (San Jose) všichni 12, 7. MacKinnon, Landeskog (oba Colorado), Draisaitl, (Edmonton), Tavares (Toronto) všichni 11, ...44. Frolík (Calgary) 7.