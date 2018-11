New York - Útočník Jakub Voráček vstřelil v úterním utkání NHL jediný gól Philadelphie, která podlehla doma Floridě 1:2, a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. V sestavě New Jersey, které porazilo Pittsburghu 4:2, nastupoval ve druhém útoku Pavel Zacha, kterého klub povolal zpět do hlavního týmu.

Voráček skóroval popáté v sezoně, když ve třetí třetině snížil z rychlého protiútoku střelou z pravého kruhu pod horní tyčku. Český útočník mohl v dalším střídaní vyrovnat, ale tentokrát v brejku nevyzrál na gólmana Roberta Luonga, který v závěrečné části kryl šestnáct střel a dovedl Floridu k páté výhře za sebou.

Gól Jakuba Voráčka:

Zacha začal sezonu v NHL, ale poté, kdy v deseti zápasech nebodoval, ho klub poslal na farmu v Binghamtonu, aby si zvedl sebevědomí. To se podle slov českého útočníka povedlo, hrál tam v elitní formaci a připsal si pět přihrávek ve čtyřech zápasech. A když se v New Jersey zranili útočníci Nico Hischier a Brian Boyle, vytáhli si Devils Zachu zpět.

Jedenadvacetiletý rodák z Brna sice opět vyšel naprázdno, ale připsal si v zápase s Pittsburghem dva kladné body do statistiky +/-. Hlavním strůjcem výhry Devils byl Taylor Hall, který dvě branky dal a na dvě přihrál. Kanadský útočník, který se stal minulou sezonu nejužitečnějším hráčem NHL, zaznamenal i vítězný gól, když ve 49. minutě zlomil nerozhodný stav 2:2.

NHL:

New Jersey - Pittsburgh 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Branky: 49. a 60. T. Hall, 1. Zajac, 29. Severson - 14. Kessel, 45. Guentzel. Střely na branku: 35:31. Diváci: 15.108. Hvězdy zápasu: 1. T. Hall, 2. Zajac, 3. Severson (všichni New Jersey)

NY Islanders - Vancouver 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)

Branky: 6. a 44. Kühnhackl, 6. Josh Bailey, 15. Eberle, 58. Clutterbuck - 3. Leipsic, 23. Virtanen. Střely na branku: 34:24. Diváci: 8.806. Hvězdy zápasu: 1. Kühnhackl, 2. Eberle, 3. Barzal (všichni NY Islanders)

Philadelphia - Florida 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Branky: 44. Voráček - 29. Ekblad, 38. Dadonov. Střely na branku: 31:30. Diváci: 19.147. Hvězdy zápasu: 1. Dadonov, 2. Ekblad (oba Florida), 3. Voráček (Philadelphia)

Buffalo - Tampa Bay 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky: 18. Skinner, 26. Okposo - 26. Cirelli. Střely na branku: 19:30. Diváci: 15.833. Hvězdy zápasu: 1. Hutton, 2. Okposo, 3. Skinner (všichni Buffalo)

Detroit - Arizona 6:1 (3:0, 1:0, 2:1)

Branky: 11. Mantha, 13. Cholowski, 18. Rasmussen, 32. Glendening, 42. Athanasiou, 48. Green - 52. Crouse. Střely na branku: 26:25. Diváci: 18.257. Hvězdy zápasu: 1. Green, 2. Athanasiou, 3. Cholowski (všichni Detroit)

Minnesota - Washington 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Branky: 32. Koivu, 55. Dumba - 7. a 48. Orlov, 20. T. Wilson, 24. Burakovsky, 50. Oshie (Vrána). Střely na branku: 28:33. Diváci: 19.101. Hvězdy zápasu: 1. Orlov, 2. Burakovsky (oba Washington), 3. M. Foligno (Minnesota)

Edmonton - Montreal 6:2 (2:1, 1:1, 3:0)

Branky: 4. Benning, 17. Draisaitl, 24. Caggiula, 46. Nugent-Hopkins, 53. Russell, 59. Nurse - 6. Domi, 22. A. Shaw. Střely na branku: 43:29. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. Benning, 3. Russell (všichni Edmonton)

Los Angeles - Toronto 1:5 (1:2, 0:3, 0:0)

Branky: 15. Kempe - 3. a 28. Kadri, 7. Tavares, 22. Rielly, 25. Johnsson. Střely na branku: 23:35. Diváci: 17.859. Hvězdy zápasu: 1. Tavares, 2. Kadri, 3. Rielly (všichni Toronto)

San Jose - Nashville 5:4 (3:0, 0:3, 2:1)

Branky: 8. a 54. Pavelski (na první Hertl), 6. Sörensen, 17. Suomela, 54. J. Thornton - 26. a 38. F. Forsberg, 25. C. Smith, 43. Grimaldi. Střely na branku: 37:34. Diváci: 16.654. Hvězdy zápasu: 1. J. Thornton, 2. Pavelski, 3. Sörensen (všichni San Jose)

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 18 12 1 5 64:50 25 2. Toronto 18 12 0 6 63:47 24 3. Boston 17 10 2 5 53:41 22 4. Buffalo 18 10 2 6 55:53 22 5. Montreal 18 9 3 6 60:61 21 6. Detroit 18 8 2 8 53:61 18 7. Florida 15 7 3 5 49:46 17 8. Ottawa 18 7 3 8 62:76 17

Metropolitní divize:

1. Columbus 18 10 2 6 58:59 22 2. NY Islanders 17 9 2 6 54:44 20 3. NY Rangers 18 9 2 7 52:55 20 4. Washington 17 8 3 6 59:58 19 5. Philadelphia 18 9 1 8 58:62 19 6. Carolina 18 8 3 7 50:54 19 7. Pittsburgh 16 7 3 6 53:51 17 8. New Jersey 16 7 1 8 49:56 15

Západní konference:

Centrální divize:

1. Nashville 18 13 1 4 61:42 27 2. Minnesota 18 11 2 5 56:49 24 3. Winnipeg 16 10 1 5 51:42 21 4. Dallas 18 9 2 7 51:50 20 5. Colorado 17 8 3 6 59:50 19 6. Chicago 18 6 4 8 51:67 16 7. St. Louis 15 6 3 6 52:51 15

Pacifická divize:

1. San Jose 19 10 3 6 61:59 23 2. Vancouver 20 10 2 8 63:69 22 3. Calgary 18 10 1 7 56:56 21 4. Edmonton 18 9 1 8 52:56 19 5. Anaheim 19 8 3 8 44:54 19 6. Arizona 17 8 1 8 46:45 17 7. Vegas 18 7 1 10 44:54 15 8. Los Angeles 17 5 1 11 34:55 11