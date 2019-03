New York - Útočník Jakub Voráček skóroval v NHL ve třetím utkání za sebou, ke gólu navíc přidal asistenci, ale s Philadelphií prohrál v Columbusu 3:4 v prodloužení. Radek Faksa poslal zápas v Los Angeles gólem v 50. minutě do prodloužení, ve kterém rozhodl Dallas o výhře 4:3. Ondřej Palát přihrál na jediný gól Tampy Bay, která v souboji dvou nejlepších týmů Východní konference podlehla v Bostonu 1:4.

Voráček vstřelil v přesilové hře ve čtvrté minutě první gól zápasu, kdy dostal puk do branky po odrazu od obou tyček. Druhý bod si připsal v 54. minutě poté, co po jeho přihrávce svým druhým zásahem vyrovnal Travis Saneim. V prodloužení pak při přečíslení rozhodl Seth Jones, jehož Voráček marně stíhal. Český útočník stejně jako jeho spoluhráč obránce Radko Gudas zaznamenali dva záporné body do statistiky +/-.

Los Angeles i díky dvou trefám Anže Kopitara vedlo 2:0 a 3:2, přesto prohrálo podesáté za sebou. Faksa měl při vyrovnání na 3:3 jednoduchou práci. Gólman Jonathan Quick vyrazil prudkou střelu Blakea Comeaua do strany a na českého útočníka zívala prázdná branka, kterou bez problémů trefil. Obrat završil v prodloužení Roope Hintz.

Boston zápas definitivně strhl na svou stranu v rozmezí 52. a 54. minuty, v němž třemi góly odskočil na 4:0. Poté už Tampa Bay jen zaznamenala čestný úspěch i s přispěním Paláta, jehož nahození od modré čáry tečoval Anthony Cirelli. Lídr soutěže prohrál poprvé po sérii deseti výher, ale v tabulce má před Bostonem stále obrovský náskok 17 bodů.

NHL:

NY Islanders - Toronto 6:1 (1:1, 3:0, 2:0)

Branky: 17. Beauvillier, 25. Lee, 34. Cizikas, 39. Filppula, 41. Leddy, 49. B. Nelson - 14. Hyman. Střely na branku: 37:35. Diváci: 13.917. Hvězdy zápasu: 1. Cizikas, 2. B. Nelson, 3. Lehner (všichni NY Islanders).

Columbus - Philadelphia 4:3 v prodl. (1:2, 1:0, 1:1 - 1:0)

Branky: 11. Bjorkstrand, 28. Panarin, 45. Harrington, 65. S. Jones - 18. a 54. Sanheim (na druhou Voráček), 4. Voráček. Střely na branku: 40:31. Diváci: 17.169. Hvězdy zápasu: 1. S. Jones (Columbus), 2. Sanheim (Philadelphia), 3. Harrington (Columbus).

Boston - Tampa Bay 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Branky: 29. DeBrusk, 52. Acciari, 53. Bergeron, 54. Marchand - 54. Cirelli (Palát). Střely na branku: 41:21. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Acciari, 2. DeBrusk (oba Boston), 3. Domingue (Tampa Bay).

Ottawa - Edmonton 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Branky: 14. Tierney, 48. Borowiecki - 27. McDavid, 38. Gagner, 42. Cave, 59. Kassian. Střely na branku: 37:26. Diváci: 18.358. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Currie (oba Edmonton), 3. Borowiecki (Ottawa).

Arizona - Vancouver 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Branky: 12., 15., 32. a 49. Richardson, 38. Galchenyuk - 15. Pearson, 47. Roussel. Střely na branku: 24:39. Diváci: 12.767. Hvězdy zápasu: 1. Richardson, 2. Hinostroza, 3. Galchenyuk (všichni Arizona).

Vegas - Florida 6:5 po sam. nájezdech (1:3, 3:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 28. a 56. R. Smith, 4. Stastny, 35. Merrill, 37. C. Miller, rozhodující sam. nájezd Theodore - 15. a 19. Hoffman, 19. Ekblad, 40. Barkov, 44. Huberdeau. Střely na branku: 46:37. Diváci: 18.281. Hvězdy zápasu: 1. R. Smith, 2. Theodore, 3. Merrill (všichni Vegas).

Los Angeles - Dallas 3:4 v prodl. (2:1, 1:1, 0:1 - 0:1)

Branky: 8. a 32. Kopitar, 14. Leipsic - 15. Seguin, 27. Janmark, 50. Faksa, 64. Hintz. Střely na branku: 30:33. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Kopitar (Los Angeles), 2. Faksa, 3. Hintz (oba Dallas).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 65 49 4 12 253:173 102 2. Boston 64 38 9 17 193:161 85 3. Toronto 64 39 4 21 228:184 82 4. Montreal 64 34 7 23 196:186 75 5. Florida 63 28 10 25 202:217 66 6. Buffalo 63 29 8 26 181:199 66 7. Detroit 64 23 9 32 178:220 55 8. Ottawa 64 22 5 37 191:239 49

Metropolitní divize:

1. NY Islanders 63 37 7 19 185:150 81 2. Washington 64 36 7 21 220:205 79 3. Columbus 63 36 3 24 201:188 75 4. Pittsburgh 63 33 8 22 218:197 74 5. Carolina 63 34 6 23 187:171 74 6. Philadelphia 64 30 8 26 191:215 68 7. NY Rangers 63 27 10 26 186:211 64 8. New Jersey 64 25 8 31 185:216 58

Západní konference:

Centrální divize:

1. Nashville 66 37 5 24 196:173 79 2. Winnipeg 63 37 4 22 212:188 78 3. St. Louis 63 34 6 23 184:172 74 4. Dallas 64 32 5 27 162:169 69 5. Colorado 64 28 12 24 212:202 68 6. Minnesota 64 31 6 27 176:186 68 7. Chicago 64 27 9 28 215:239 63

Pacifická divize:

1. Calgary 64 41 7 16 230:182 89 2. San Jose 64 37 8 19 229:201 82 3. Vegas 65 34 5 26 195:187 73 4. Arizona 64 31 5 28 173:182 67 5. Vancouver 65 27 9 29 180:203 63 6. Edmonton 64 27 7 30 179:213 61 7. Anaheim 64 24 9 31 142:199 57 8. Los Angeles 64 23 8 33 152:204 54