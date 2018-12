New York - Útočník Jakub Voráček skóroval v NHL ve druhém utkání za sebou, když gólem do prázdné branky zpečetil výhru Philadelphie 4:2 v Pittsburghu. V dalších jedenácti zápasech sobotního programu bodovali už jen dva čeští hráči. David Pastrňák neodvrátil jednou gólovou přihrávkou prohru Bostonu 2:4 s Detroitem. Také Pavel Zacha si připsal asistenci, ale s New Jersey podlehl Winnipegu 3:4 v prodloužení.

Philadelphia dvakrát prohrávala a ve druhém případě vyrovnala díky Voráčkovi, po jehož křížném pasu skóroval střelou bez přípravy Claude Giroux. Na začátku třetí třetiny překlopil vedení na stranu Flyers ze sólového úniku Dale Weise a gólový účet uzavřel v poslední minutě Voráček. Spolehlivý výkon v obraně vítězů podal Radko Gudas, který zblokoval tři střely a připsal si pět srážek.

Po téměř dvou letech vychytal výhru Anthony Stolarz, který vynechal kvůli operaci kolena téměř celou minulou sezonu. "Jsem rád, že jsem zpátky a že jsem dokázal, že stále můžu na úrovni chytat," uvedl Stolarz, který zneškodnil třicet střel. Je pátým gólmanem, jehož Philadelphia nasadila v tomto ročníku do hry. Záda mu kryl Michal Neuvirth, který dosud nastoupil i vinou zranění jen v jednom utkání.

Pastrňák skvělou přihrávkou uvolnil Ryana Donata, který střelou zápěstím z mezikruží vyrovnal na začátku třetí třetiny na 2:2. Nerozhodný stav zlomil v 52. minutě Frans Nielsen a první výhru Detroitu v Bostonu od roku 2013 pojistil při power play Gustav Nyquist. Pastrňák si z utkání odnesl dva záporné body.

V závěru druhé třetiny v Bostonu zhoustla atmosféra a na ledě se jiskřilo. Vše odstartoval Luke Witkowski, když poslal ostrým zákrokem na zem Davida Krejčího, který si chtěl ve středním pásmu bruslí přikopnout puk. Českého útočníka poté bránil jeho spoluhráč Joakim Nordström a vyzval Witkowského na pěstní souboj.

"Pokud vám takovým způsobem sejmou Kreche, nemůžete to nechat bez odezvy. Nordy odvedl skvělou práci a v dalších střídáních se hodně přitvrdilo," řekl útočník Bostonu Brad Marchand.

Málem došlo i na bitku gólmanů. Do hromadné strkanice u střídaček se zapojil hostující brankář Jimmy Howard, který mířil při signalizovaném trestu na hráčskou lavici a sekl hokejkou Marchanda. Brankoviště okamžitě opustil i Tuukka Rask a vyzýval Howarda ke rvačce, oba gólmany ale od sebe oddělili rozhodčí. "Jsem trošku zklamaný, že to nevyšlo," přiznal Rask. Krejčí nevynechal ani jedno střídání a zápas dohrál.

New Jersey ještě v 56. minutě prohrávalo 1:3. U kontaktní branky si připsal druhou asistenci Zacha, který v předchozích čtyřech utkáních vyšel naprázdno. Domácí si sice vynutili prodloužení, ale v něm rozhodl Mark Scheifele druhým gólem v zápase o výhře Winnipegu. Obrat se naopak povedl Tampě Bay, která v polovině utkání prohrávala na ledě Floridy 1:4, ale nakonec zvítězila 5:4 v prodloužení.

Erik Karlsson se vrátil poprvé od výměny do San Jose na led Ottawy. Bývalého kapitána Senators a dvojnásobného vítěze ceny pro nejlepšího obránce soutěže fanoušci přivítali bouřlivým potleskem. Musel ale strávit prohru 2:6. Hlavním strůjcem výhry domácích byl Mikkel Bödker, který jeden gól vstřelil a další tři připravil. V dresu poražených nastoupili Tomáš Hertl a Lukáš Radil, který jako jediný útočník týmu zaznamenal plusový bod do statistiky +/-.

Hokejisté New Yorku Islanders hráli po třech a půl letech zápas v Nassau Coliseum, která prošla rekonstrukcí, a premiéru ozdobili výhru 3:2 nad Columbusem. "Byl to hodně emotivní zápas. Hráli jsme hodně do těla, byli jsme rychlí a gólman podal jeden z nejlepších výkonů v sezoně. Celou dobu jsme měli za sebou fanoušky. Mám z toho husí kůži," uvedl Casey Cizikas, který ve třetí třetině dokonal obrat z 0:2.

Výsledky:

Ottawa - San Jose 6:2, Vancouver - Dallas 1:2, Minnesota - Toronto 3:5, Boston - Detroit 2:4, Montreal - NY Rangers 5:2, New Jersey - Winnipeg 3:4 v prodl., NY Islanders - Columbus 3:2, Pittsburgh - Philadelphia 2:4, Arizona - St. Louis 6:1, Nashville - Chicago 5:2, Florida - Tampa Bay 4:5 v prodl., Edmonton - Vegas 2:1

Tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 27 19 1 7 103:79 39 2. Toronto 27 19 0 8 98:70 38 3. Buffalo 27 17 3 7 85:76 37 4. Boston 26 14 4 8 71:64 32 5. Montreal 26 12 5 9 82:85 29 6. Detroit 26 12 3 11 76:85 27 7. Ottawa 27 12 3 12 98:109 27 8. Florida 25 10 5 10 82:91 25

Metropolitní divize:

1. Washington 25 15 3 7 90:77 33 2. Columbus 26 15 2 9 90:83 32 3. NY Islanders 25 13 3 9 76:72 29 4. Carolina 25 12 4 9 66:69 28 5. NY Rangers 27 13 2 12 77:84 28 6. Pittsburgh 25 10 5 10 83:84 25 7. Philadelphia 25 11 2 12 76:88 24 8. New Jersey 25 9 5 11 74:86 23

Západní konference:

Centrální divize:

1. Nashville 27 18 1 8 88:66 37 2. Colorado 26 15 5 6 97:73 35 3. Winnipeg 25 15 2 8 87:74 32 4. Dallas 27 14 3 10 74:71 31 5. Minnesota 26 14 2 10 83:76 30 6. Chicago 27 9 5 13 75:101 23 7. St. Louis 25 9 3 13 74:85 21

Pacifická divize:

1. Calgary 26 15 2 9 88:74 32 2. Anaheim 28 13 5 10 64:78 31 3. San Jose 27 12 5 10 82:88 29 4. Vegas 28 14 1 13 82:78 29 5. Edmonton 26 13 2 11 70:79 28 6. Arizona 25 12 2 11 66:66 26 7. Vancouver 29 11 3 15 82:102 25 8. Los Angeles 26 9 1 16 56:82 19