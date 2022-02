Voráček rozhodl v NHL gólem v prodloužení o výhře Columbusu

New York - Útočník Jakub Voráček rozhodl v prodloužení čtvrtečního zápasu NHL o výhře hokejistů Columbusu 4:3 na ledě Buffala. Dvaatřicetiletý kladenský rodák se střelecky prosadil teprve podruhé od loňského návratu k Blue Jackets po desetiletém působení ve Philadelphii. K prvnímu gólu od listopadu přidal Voráček 29. asistenci v ročníku a byl vyhlášen hlavní hvězdou zápasu.

Columbus do utkání vstoupil lépe a v 10. minutě se zásluhou šťastné trefy Jacka Roslovice dostal do vedení. Sabres dvěma góly ve druhé třetině stav otočili a po dvanácti sekundách třetí části zvýšili zásluhou Alexe Tucha na 3:1. Blue Jackets vrátil do hry Brendan Gaunce, jenž ve 45. minutě nenápadnou střelou z úhlu překvapil brankáře Dustina Tokarského.

Závěr zápasu si podmanil Voráček. V 56. minutě zkušený český útočník rozjel přesilovkovou akci, na jejímž konci vyrovnal Oliver Bjorkstrand. A po 16 sekundách prodloužení český útočník zápas po individuální akci z vlastního obranného pásma a střele přes obránce přesně k tyči ukončil.

"Podruhé za sebou jsme museli stahovat dvoubrankové manko. Není to ideální, protože návrat do zápasu nás stojí spoustu energie, oba zápasy jsme ale zvládli, takže musíme být spokojení," pochvaloval si Voráček.

Střelecky se prosadil poprvé od 13. listopadu a protrhl třicetizápasový gólový půst. "Je to skvělý pocit prosadit se po takové době a rozhodnout zápas v prodloužení. Na gól jsem čekal opravdu dlouho, asi nejdéle v kariéře, ale nebyl jsem v takové situaci poprvé. Jsem už dost zkušený na to, abych se tím nechal rozhodit, věděl jsem, že když budu hrát svoji hru, gól přijde," řekl Voráček. Bodoval ve třetím utkání za sebou a jako čtvrtý český hokejista v aktuální sezoně NHL překonal hranici třiceti bodů. Rychlejší byli pouze David Pastrňák, Tomáš Hertl a Ondřej Palát.

Nejproduktivnější Čech v soutěži Pastrňák ale tentokrát vyšel naprázdno a nebyl v dresu Bostonu sám, protože Bruins schytali domácí debakl 0:6 od Caroliny. Hurricanes, druhý tým Východní konference, se po dvou porážkách vrátili na vítěznou vlnu a asistencí se na tom podílel Martin Nečas. Také on se přibližuje k třicetibodové metě.

Český centr se zapojil do akce, která předcházela třetímu gólu Hurricanes, a zaznamenal 24. bod v sezoně (8+16). Hlavní podíl na výhře Caroliny měli autor dvou branek Sebastian Aho a tříbodoví Andrej Svečnikov (2+1) a Teuvo Teräväinen (0+3). Brankář Frederik Andersen kryl všech 34 pokusů a podruhé v sezoně vynuloval bostonské střelce.

Bruins se nedokázali vypořádat s absencí ofenzivních stálic Brada Marchanda a Patrice Bergerona a prohráli pátý z posledních sedmi duelů. Boston přišel o oba členy prvního útoku v úterním duelu proti Pittsburghu. Bergeron si v něm přivodil nepříjemné zranění hlavy a Marchand v jeho závěru napadl brankáře Tristana Jarryho, za což dostal šestizápasový disciplinární trest.

"Abychom se vypořádali s absencí Patrice a Brada, budeme potřebovat bodový příspěvek od kluků, kteří běžně nedostávají tolik příležitostí. Zkušení hráči budou muset převzít ještě více zodpovědnosti a budou muset vést tým správným směrem. Dnešní výkon bohužel nenabídl ani bodový příspěvek mladíků, ani zdařilé výkony veteránů," konstatoval trenér Bruce Cassidy.

Asistenci si připsal také Pavel Zacha, jehož New Jersey porazilo St. Louis 7:4 hlavně díky pěti gólům ve třetí třetině. Devils se zásluhou branek P. K. Subbana a Michaela McLeoda dostali do vedení 2:0, Blues ale třemi góly stav otočili a do třetího dějství šli s jednobrankovým náskokem. Pětibranková smršť v poslední dvacetiminutovce ale zlomila utkání na stranu New Jersey. Zacha se podílel na vítězném gólu.

Bodovala také česká dvojice v dresu Tampy Bay, asistence Ondřeje Paláta a Jana Rutty ale na výhru Lightning na ledě Colorada nestačily. Domácí se oklepali z překvapivé prohry s Arizonou, zdolali obhájce Stanleyova poháru 3:2 a vyhráli šestnáctý z posledních osmnácti zápasů. Brankář Pavel Francouz potřetí za sebou zůstal pouze na střídačce.

Také v souboji Calgary s Torontem čeští brankáři pouze kryli záda svým kolegům, Daniel Vladař ani Petr Mrázek do duelu nezasáhli. Spokojenější po zápase mohl být Vladař, jehož Calgary vyhrálo 5:2 a připsalo si páté vítězství v řadě. Toronto v jehož třetím útoku naskočili David Kämpf a Ondřej Kaše, naopak přišlo o šestizápasovou sérii výher.

Výsledky:

Buffalo - Columbus 3:4 v prodl., Boston - Carolina 0:6, Ottawa - Pittsburgh 0:2, Colorado - Tampa Bay 3:2, St. Louis - New Jersey 4:7, Calgary - Toronto 5:2, Montreal - Washington 2:5.

Tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 47 32 5 10 194:139 69 2. Tampa Bay 47 30 6 11 159:133 66 3. Toronto 44 30 3 11 159:120 63 4. Boston 45 26 3 16 133:130 55 5. Detroit 48 21 6 21 136:165 48 6. Ottawa 43 16 4 23 118:142 36 7. Buffalo 46 14 8 24 120:161 36 8. Montreal 46 8 7 31 102:184 23

Metropolitní divize:

1. Carolina 45 32 3 10 159:106 67 2. Pittsburgh 48 29 8 11 160:126 66 3. NY Rangers 47 30 4 13 145:122 64 4. Washington 49 26 9 14 161:137 61 5. Columbus 45 22 1 22 145:166 45 6. NY Islanders 40 17 6 17 99:108 40 7. New Jersey 48 17 5 26 141:172 39 8. Philadelphia 46 15 8 23 116:158 38

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 45 33 4 8 186:131 70 2. Nashville 47 28 4 15 147:129 60 3. Minnesota 42 28 3 11 161:122 59 4. St. Louis 45 26 5 14 157:128 57 5. Dallas 44 24 2 18 133:134 50 6. Winnipeg 43 19 7 17 122:128 45 7. Chicago 47 17 7 23 116:157 41 8. Arizona 47 12 4 31 105:176 28

Pacifická divize:

1. Vegas 48 28 3 17 162:143 59 2. Calgary 44 25 6 13 147:106 56 3. Los Angeles 47 24 7 16 136:130 55 4. Anaheim 48 23 9 16 141:137 55 5. Edmonton 44 23 3 18 143:146 49 6. San Jose 46 22 4 20 126:142 48 7. Vancouver 48 21 6 21 123:133 48 8. Seattle 47 15 4 28 123:164 34