Voráček řídil výhru Philadeplhie nad Rangers, zářil i Francouz

New York - Hokejový útočník Jakub Voráček pomohl v pátečním zápase NHL Philadelphii čtyřmi asistencemi k výhře 5:2 nad New York Rangers a vyrovnal si kariérní maximum v počtu gólových přihrávek za zápas. Flyers vyhráli popáté v řadě. Colorado porazilo i díky 45 zásahům brankáře Pavla Francouze Carolinu 3:2 a drží druhou příčku v Západní konferenci, tři body za St. Louis.

Philadelphia domácí výhrou 5:2 ukončila pětizápasovou vítěznou sérii Rangers, posunula se na čtvrtou příčku ve Východní konferenci a přiblížila se k postupu do play off. K výhře nakročila ve druhé třetině, kdy odskočila soupeři na rozdíl dvou branek. Vítězný gól vstřelil po Voráčkově asistenci Claude Giroux.

"Nic není jisté, ale pokud budeme pokračovat v naší hře, myslím, že do play off postoupíme. Všechno do sebe musí zapadat, tak jak se to děje v posledních zápasech. Musíme se udržet na příčkách pro play off a za měsíc a půl prodat formu," řekl Voráček, který byl vyhlášený první hvězdou utkání.

Hlavní podíl na vítězství Flyers měla první útočná formace Giroux (2+0), Couturier (1+1), Voráček (0+4), která obstarala osm bodů. "Naši elitní hráči hráli opravdu výborně, ukázali se v tom nejlepším světle. Povedlo se jim několik akcí a dokázali využít každého soupeřova zaváhání," ocenil výkon Voráčka a spol. trenér Philadelphie Alain Vigneault.

Sean Couturier díky dvěma bodům za gól a asistenci dosáhl na metu 400 bodů v NHL. Sedmadvacetiletý kanadský útočník k tomu potřeboval 642 zápasů.

Rangers i přes prohru zůstávají pouhé dva body za Columbusem, který drží druhou divokou kartu pro postup do play off z Východní konference. "Celý měsíc jsme hráli dobrý hokej a stále jsme se zlepšovali, proto nesmíme dopustit, aby nás tohle zaváhání srazilo dolů a celé naše předchozí snažení přišlo vniveč," řekl centr první formace Rangers Mika Zibanejad. Tým z New Yorku navíc přišel o elitního útočníka Chris Kreider, který si při blokování střely zlomil nohu.

Pavel Francouz se při zranění Philippa Grubauera představil pošesté v řadě v základní sestavě Colorada a vychytal pátou výhru. Dvěma góly nasměroval Avalanche k vítězství nad Carolinou jednadvacetiletý kanadský útočník Tyson Jost. Colorado vyhrálo sedmý venkovní zápas za sebou.

"Nevím, čím to je, ale mám pocit, že se venkovních zápasů nebojíme a snažíme se hrát stejně jako na domácím stadionu. Je to pro nás opravdu důležité, zvlášť když se blíží play off, kde je každý úspěch na soupeřově hřišti opravdu důležitý," řekl Francouz.

Devětadvacetiletý brankář z Plzně měl v pátečním utkání spoustu práce, hráči Caroliny ho zasypali 47 střelami, ale Francouz kapituloval jen dvakrát. Oba góly Caroliny vstřelil ve třetí třetině finský útočník Teuvo Teräväinen a smazal tak náskok Avalanche.

"Všechno hned tlačí na branku a hodně střílí, je to jejich styl hry. Pro brankáře je to však ideální, je zábava být stále ve hře," řekl Francouz.

Carolina se v závěrečné části hnala za obratem, ale Colorado v 58. minutě využilo okénka v obraně Hurricanes a zásluhou Samuela Girarda rozhodlo. "Mám smíšené pocity. Nebylo to hezké vítězství, ale byli jsme schopni se semknout a rozhodnout," uvedl trenér Colorada Jared Bednar.

V brance Caroliny kvůli zranění gólmanů Petra Mrázka a Jamese Reimera nastoupil sedmadvacetiletý Švéd Anton Forsberg a připsal si 29 zásahů.

Minnesota porazila Columbus 5:0. Blue Jackets prohráli desáté z posledních jedenácti utkání a dále klesají tabulkou. Na nepostupové příčky mají náskok pouze dva body.

Pittsburgh podlehl Anaheimu 2:3 a prohrál popáté v řadě. Vegas zdolalo Buffalo 4:2 a v dresu Golden Knight si tak připsal úspěšnou premiéru brankář Robin Lehner, kterého klub získal v pondělí z Chicaga.

Statistika pátečních zápasů NHL:

--------

Philadelphia - NY Rangers 5:2 (1:0, 2:0, 2:1)

Branky: 36. a 43. Giroux (na obě Voráček), 17. Couturier (Voráček), 33. J. van Riemsdyk, 53. K. Hayes (Voráček) - 60. B. Howden. Střely na branku: 40:28. Diváci: 19.581. Hvězdy zápasu: 1. Voráček, 2. Giroux, 3. Hart (všichni Philadelphia).

Columbus - Minnesota 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Branky: 7. J. Eriksson Ek, 7. Spurgeon, 31. Hartman, 33. Parise, 53. Fiala. Střely na branku: 24:26. Diváci: 18.955. Hvězdy zápasu: 1. Parise, 2. Greenway, 3. Fiala (všichni Minnesota).

Carolina - Colorado 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Branky: 46. a 48. T. Teräväinen - 7. a 33. Jost, 58. Girard. Střely na branku: 47:32. Brankář Pavel Francouz odchytal za Colorado celý zápas, inkasoval dva góly ze 47 střel a úspěšnost zásahů měl 95,74 procenta. Diváci: 18.680. Hvězdy zápasu: 1. Jost (Colorado), 2. T. Teräväinen, 3. Aho (oba Carolina).

Anaheim - Pittsburgh 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Branky: 15. Heinen, 30. Getzlaf, 38. Guhle - 22. a 59. Zucker. Střely na branku: 21:30. 16.588. Hvězdy zápasu: 1. Gibson, 2. Guhle, 3. Getzlaf (všichni Anaheim).

Vegas - Buffalo 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

Branky: 46. a 59. R. Smith, 12. N. Roy, 44. W. Karlsson - 3. Kahun, 60. Skinner. Střely na branku: 28:34. Diváci: 18.404. Hvězdy zápasu: 1. R. Smith, 2. Lehner, 3. N. Roy (všichni Vegas).

Tabulky NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 65 40 12 13 214:167 92 2. Tampa Bay 64 40 5 19 226:180 85 3. Toronto 65 34 8 23 229:216 76 4. Florida 64 33 6 25 222:218 72 5. Montreal 66 29 9 28 199:204 67 6. Buffalo 64 29 8 27 186:200 66 7. Ottawa 65 22 12 31 174:221 56 8. Detroit 66 15 4 47 132:251 34

Metropolitní divize:

1. Washington 64 39 6 19 222:196 84 2. Philadelphia 64 37 7 20 215:187 81 3. Pittsburgh 63 37 6 20 204:173 80 4. NY Islanders 63 35 8 20 181:171 78 5. Columbus 66 31 14 21 170:176 76 6. Carolina 63 35 4 24 204:179 74 7. NY Rangers 64 35 4 25 214:198 74 8. New Jersey 63 25 11 27 173:214 61

Západní konference,

Centrální divize:

1. St. Louis 65 38 10 17 209:181 86 2. Colorado 63 38 7 18 218:170 83 3. Dallas 64 37 6 21 174:164 80 4. Winnipeg 66 33 6 27 199:195 72 5. Nashville 63 32 8 23 202:201 72 6. Minnesota 64 32 7 25 203:202 71 7. Chicago 64 28 8 28 192:205 64

Pacifická divize:

1. Vegas 66 36 8 22 215:198 80 2. Vancouver 63 34 6 23 209:195 74 3. Edmonton 64 33 8 23 201:199 74 4. Calgary 65 33 7 25 195:202 73 5. Arizona 66 31 8 27 182:176 70 6. Anaheim 64 26 8 30 168:202 60 7. San Jose 64 27 4 33 164:209 58 8. Los Angeles 64 23 6 35 158:204 52

Kanadské bodování NHL:

1. Draisaitl (Edmonton) 64 99 (37+62) 2. Pastrňák (Boston) 65 90 (46+44) 3. Panarin (NY Rangers) 63 88 (32+56) 4. McDavid (Edmonton) 58 87 (31+56) 5. MacKinnon (Colorado) 63 85 (33+52) 6. Marchand (Boston) 65 81 (26+55) 7. Kučerov (Tampa Bay) 62 78 (31+47) 8. P. Kane (Chicago) 64 78 (28+50) 9. Eichel (Buffalo) 63 77 (35+42) 10. Huberdeau (Florida) 64 77 (22+55) 52. Vrána (Washington) 64 51 (25+26) 61. Voráček (Philadelphia) 64 50 (12+38) 82. D. Kubalík (Chicago) 62 43 (29+14) 114. Krejčí (Boston) 56 40 (13+27) 126. Palát (Tampa Bay) 63 39 (15+24) 149. Hertl (San Jose) 48 36 (16+20) 164. Nečas (Carolina) 59 34 (16+18)

Střelci:

1. Pastrňák (Boston) 46 branek, 2. Matthews (Toronto) 44, 3. Ovečkin (Washington) 43, 4. Draisaitl (Edmonton) 37, 5. Aho (Carolina) 36, 6. Eichel (Buffalo) 35, 7. MacKinnon (Colorado) 33, 8. Panarin (NY Rangers), Connor (Winnipeg) oba 32, 10. McDavid (Edmonton), Kučerov (Tampa Bay) oba 31, ...14. D. Kubalík (Chicago) 29, 27. Vrána (Washington) 25.