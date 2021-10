Voráček řídil výhru Columbusu, skórovali také Zacha a Hertl

New York - Jakub Voráček vstřelil po návratu do Columbusu první gól za svůj staronový tým a celkem třemi body pomohl k výhře v přípravě na NHL na ledě Buffala 5:3. V pondělí skórovali také Pavel Zacha a Tomáš Hertl. Zacha přispěl k výhře New Jersey 4:1 nad Washingtonem, za který odchytal celý zápas Vítek Vaněček. Hertlův gól na vítězství nestačil, San Jose podlehlo Anaheimu 2:3 po samostatných nájezdech.

Čeští hokejisté bodovali také v zápase Detroitu s Chicagem. V ofenzivně laděném utkání asistovali Filip Hronek, Filip Zadina a Dominik Kubalík. Premiérovou gólovou nahrávku v dresu Bostonu si v zápase Bruins proti Philadelphii (1:2 po samostatných nájezdech) připsal také útočník Jakub Lauko.

Voráček se do Columbusu vrátil po 10 letech ve Philadelphii a ke gólu v pondělí přidal dvě asistence. Prosadil se ve čtvrté minutě, kdy využil přesilovou hru. Kladenský rodák si od mantinelu vybruslil do střelecké pozice v pravém kruhu a ranou na zadní tyč překonal brankáře Luukkonena.

Také druhý bod přidal Voráček v početní výhodě. Na začátku druhé třetiny našel před brankou volného Jennera a ten zvýšil na 3:1. Povedený večer završil bývalý tahoun Philadelphie v 37. minutě, kdy zpoza branky přihrál volnému Lainemu, jenž zajistil Columbusu vedení 4:1.

Voráček v dresu Columbusu nasbíral čtyři body ve dvou zápasech a především v přesilových hrách, v nichž bodoval třikrát, potvrzuje svou důležitost. Blue Jackets mají i díky příspěvku českého útočníka tři výhry z pěti zápasů předsezonní přípravy.

Zacha svou druhou trefou v přípravě zvýšil ve 46. minutě zápasu proti Washingtonu na 3:1 pro New Jersey. Brněnský rodák v početní výhodě prostřelil Vaněčka z levého kruhu. Vaněček po hektickém létě na první výhru ve Washingtonu stále čeká. Brankář, kterého si v rozšiřovacím draftu vybrali Seattle Krakens a obratem ho vyměnili zpět do hlavního města USA, odchytal proti Devils více než 57 minut a inkasoval tři branky z 25 střel.

Souboj Anaheimu se San Jose se dlouho vyvíjel lépe pro hráče Ducks, kteří od 34. minuty vedli 2:0. Sharks však dokázali ještě ve druhé třetině snížit a v 56. minutě poslal zápas do prodloužení Hertl, jenž dorazil Balcersovu střelu. Nastavení rozhodnutí nepřineslo a jediným úspěšným střelcem v samostatných nájezdech byl anaheimský Zegras. Útočník Adam Raška, který v dresu Sharks bojuje o místo v NHL, se za 13 a půl minuty prezentoval osmi hity.

Detroit i přes bodový příspěvek Hronka se Zadinou podlehl na svém ledě Chicagu 4:6. Blackhawks těžili z výborného začátku, Kurashev zvyšoval v 10. minutě po Kubalíkově asistenci již na 3:0. Red Winds dokázali na začátku třetí části srovnat na 4:4, ale závěr patřil opět Chicagu, které dosáhlo na druhou výhru v přípravných duelech. Třemi asistencemi se na úspěchu Blackhawks podílel kapitán Jonathan Toews, který se do sestavy vrací po vynechané sezoně kvůli zdravotním problémům.

Přípravné zápasy před NHL:

Philadelphia - Boston 2:1 v prodl (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 40. Couturier, 61. Provorov - 34. Studnicka (Lauko).

Buffalo - Columbus 3:5 (1:2, 0:3, 2:0)

Branky: 18. a 52. Mittelstadt, 47. Peterka - 4. Voráček, 13. Bemström, 22. Jenner (Voráček), 37. Laine (Voráček), 38. Bjorkstrand.

New Jersey - Washington 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky: 19. Holtz, 23. McLeod, 46. Zacha, 60. Vesey - 40. McMichael. Vítek Vaněček odchytal za Washington 57:22 minuty, inkasoval 3 góly z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 88 procent.

Ottawa - Toronto 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Branky: 38. C. Brown - 23. a 60. Engvall, 59. Amadio.

Detroit - Chicago 4:6 (0:3, 3:1, 1:2)

Branky: 25. Ryan, 31. Seider (Zadina), 33. Fabbri (Hronek), 44. Raymond - 27. a 51. Entwistle, 5. Johnson, 7. McCabe, 10. Kurashev (Kubalík), 60. DeBrincat.

Minnesota - Colorado 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Branky: 21. Spurgeon, 40. Kaprizov, 45. Brodin - 54. Newhook.

Edmonton - Calgary 4:3 (0:2, 2:1, 2:0)

Branky: 32. Perlini, 34. Püljujärvi, 49. McDavid, 50. Draisaitl - 12. Tkachuk, 19. Gaudreau, 29. Lindholm.

San Jose - Anaheim 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)

Branky: 37. Couture, 56. Hertl - 34. a rozhodující sam. nájezd Zegras, 10. McTavish.