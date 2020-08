Voráček přispěl gólem k výhře Philadelphie

Toronto/Edmonton - Hokejový útočník Jakub Voráček pomohl v úvodním utkání 1. kola play off NHL gólem k výhře Philadelphie 2:1 nad Montrealem. Colorado, na jehož střídačce zůstal brankář Pavel Francouz, vstoupilo do vyřazovací části vítězstvím 3:0 nad Arizonou. Washington promarnil v prvním zápase série s New Yorkem Islanders dvougólové vedení a prohrál 2:4.

Voráček vynechal z neznámých důvodů poslední zápas ve skupině o nasazení do play off, ale v úvodním utkání série už v sestavě nechyběl a otevřel skóre. Původně byl jako autor branky označen po střele od modré čáry Igor Provorov, ale po zápase došlo k opravě, když záznam odhalil teč českého hráče.

Montreal vyrovnal ve 35. minutě, když se v závaru před brankou nejlépe zorientoval Shea Weber, ale už za šestnáct sekund vstřelil Joel Farabee z dorážky vítězný gól. Philadelphia měla v závěru i štěstí, protože 27 sekund před koncem trefil Nick Suzuki břevno.

Francouz vychytal ve svém jediném startu ve skupině o nasazení do play off čisté konto, ve zbývajících dvou zápasech nastoupil Philipp Grubauer, jehož trenéři upřednostnili i v prvním duelu série s Arizonou. Německý gólman moc práce neměl, nulu si připsal za čtrnáct zákroků. Na druhé straně odolával Darcy Kuemper až do 53. minuty, poté Colorado vstřelilo všechny tři branky v rozmezí 83 sekund.

Washington vedl po dorážkách T. J. Oshieho v přesilových hrách, ale Islanders na přelomu druhé a třetí třetiny vyrovnali góly Jordana Eberleho a Anderse Leeho. Vítěznému gólu předcházelo nedorozumění mezi Bradenem Holtbym a Alexandrem Ovečkinem. Brankář Capitals v přesilové hře rychle rozehrál, ale puk získal v rohu kluziště Brock Nelson a předložil ho skórujícímu Joshi Baileymu. Výhru pojistil Anthony Beauvillier.

Washington neztratil jen první zápas, ale už ve třetí minutě odstoupil ze hry Nicklas Bäckström, jehož nedovoleně atakoval po odehrání kotouče Lee. Capitals vážnost zranění švédského centra po utkání neupřesnili.

1. kolo play off NHL:

Východní konference (Toronto) - 1. zápasy:

Washington - NY Islanders 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)

Branky: 26. a 32. Oshie - 39. Eberle, 41. Lee, 47. Josh Bailey, 52. Beauvillier. Střely na branku: 26:27. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Josh Bailey, 2. B. Nelson (oba NY Islanders), 3. Oshie (Washington).

Philadelphia - Montreal 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky: 9. Voráček, 35. Farabee - 35. S. Weber. Střely na branku: 31:28. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Hart, 2. Provorov (oba Philadelphia), 3. Petry (Montreal).

Západní konference (Edmonton) - 1. zápasy:

Colorado - Arizona 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Branky: 54. Kadri, 54. Compher, 55. Rantanen. Střely na branku: 40:14. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Kadri (Colorado), 2. Kuemper (Arizona), 3. Landeskog (Colorado).

St. Louis - Vancouver 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Branky: 17. Perron, 30. Schwartz - 5. a 49. Horvat, 29. E. Petterrson, 46. Stecher, 60. J.T. Miller. Střely na branku: 31:22. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Stecher, 2. Horvat, 3. Markström (všichni Vancouver).