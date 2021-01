Voráček připravil tři góly a v NHL pokořil hranici 700 bodů

New York - Hokejový útočník Jakub Voráček přihrál ve čtvrtečním utkání NHL na tři branky, Philadelphia ale prohrála v Bostonu 4:5 po samostatných nájezdech. Kladenský odchovanec si druhou asistencí v zápase připsal jako desátý český hráč 700. bod v soutěži a nyní má bilanci 208 gólů a 493 asistencí. Za vítěze zaznamenal dvě přihrávky David Krejčí.

Voráček se mohl zapsat i mezi střelce, za bezgólového stavu trefil břevno a v prodloužení zahodil velkou šanci. Český útočník neuspěl ani s bekhendovým blafákem v první sérii penaltového rozstřelu.

"Nasazení nám nescházelo. Bojovali jsme a měli jsme zápas zlomit na svou stranu v prodloužení, ve kterém jsme si vypracovali tři tutovky. Bohužel je Rask chytil. Nájezdy jsou nájezdy," povzdechl si Voráček. Jeho týmu nevyšla ani třetí třetina, v níž ztratil vedení 2:0. "Příliš často jsme v této pasáži ztráceli puk. Nechali jsme je tím pádem dostat se do zápasu místo toho, abychom si hráli svou hru," vysvětlil.

Voráček se posunul v klubových historických statistikách na páté místo v počtu gólových přihrávek (398) před legendárního Mikea Recchiho. Předstihl ho hned první asistencí v zápase u gólu na 2:0. Vyslal při něm pár sekund po vypršení přesilové hry z pravé strany puk na hranici brankoviště, kde ho usměrnil James van Riemsdyk za záda Tuukky Raska.

Začátek třetí části ale patřil Bostonu, který slepenými góly vyrovnal. První trefu připravil Krejčí. Český centr našel přihrávkou z otočky před brankou Jacka Studnicku, jenž nastoupil na místě zraněného Ondřeje Kašeho a dal první gól v NHL.

Philadelphia se ve 48. minutě znovu ujala vedení, Voráčkova přihrávka se odrazila od brusle Travise Sanheima do branky. Boston ale dalšími dvěma rychlými góly skóre otočil. U vyrovnávací trefy asistoval Krejčí, který byl součástí přesilovkové kombinace. Domácí potrestali faul na Jakuba Zbořila, který byl druhým nejvytíženějším bekem týmu. Český obránce, který po třech letech na farmě dostává větší prostor v NHL, si připsal za 21 a půl minuty čtyři srážky a dva kladné body do statistiky +/-.

Philadelphia vyrovnala v 57. minutě. Gólová akce se podobala té z konce druhé třetiny na 2:0, s tím rozdílem, že tentokrát ji Voráček s Van Riemsdykem stihli ještě v přesilové hře. V prodloužení nechali Flyers vyniknout Raska, který nejdříve chytil Voráčkovu teč i jeho následnou dorážku.

"Voráček byl přede mnou úplně sám a myslel to dobře, když se pokoušel puk usměrnit mezi betony. Při následné dorážce jsem se snažil natáhnout, jak to jen bylo možné, a náhodou mě trefil do lapačky," popsal situaci Rask. Později po přihrávce Voráčka střílel do poloodkryté branky Kevin Hayes, ale finský gólman se rychle přesunul a zasáhl. "Opět to sehráli dobře, ale povedlo se mi tam natáhnout v poslední chvíli beton," dodal.

V rozstřelu se prosadil jen Jake DeBrusk. Bostonu sice stále schází David Pastrňák, ale trenér Bruce Cassidy před zápasem řekl, že se léčba českého hráče po operaci kyčle vyvíjí lépe, než předpokládali, a že by mohl naskočit do hry dříve než v polovině února. Záleží, jak Pastrňák zvládne tréninky bez omezení.

Tampa Bay zvítězila v Columbusu 3:2 v prodloužení a zůstala neporažena i ve třetím utkání sezony. Domácí sice potrestali na začátku poslední třetiny vyloučení Jana Rutty, ale v čase 61:56 rozhodl Brayden Point. Výsledek mohl být opačný, ale Blue Jackets neskórovali v prodloužení z přečíslení dvou hráčů na brankáře Andreje Vasilevského. Za hosty nebodoval Ondřej Palát, který dal gól v obou předchozích zápasech.

Colorado dopřálo poprvé v sezoně oddych brankářské jedničce Philippu Grubauerovi a premiéru v NHL si odbyl Hunter Miska, protože Pavel Francouz je zraněný. Avalanche na ledě Los Angeles dobře začali a po první třetině vedli 2:0. Domácí ale zápas otočili na 4:2, vítězný gól vstřelil v 57. minutě Adrian Kempe.

Útočníkovi Montrealu Tyleru Toffolimu stačily dva zápasy ve Vancouveru, aby se dělil s pěti góly o vedení v tabulce střelců. Jeho hattrick sice ve středu Canadiens nestačil a prohráli 5:6 po nájezdech, ale o den později dalšími dvěma góly podpořil výhru 7:3. Dvě branky v utkání vstřelil i Toffoliho spoluhráč Joel Armia. Hosté získali klíčový náskok ve druhé třetině, v níž odskočili z 2:2 na 6:2. Za domácí se dvakrát trefil Bo Horvat, druhý pětigólový střelec této sezony.

Výsledky čtvrtečních zápasů NHL:

--------

Boston - Philadelphia 5:4 po sam. nájezdech (0:0, 0:2, 4:2 - 0:0)

Branky: 41. Studnicka (Krejčí), 43. Coyle, 54. N. Ritchie (Krejčí), 56. Carlo, rozhodující sam. nájezd DeBrusk - 38. a 57. J. van Riemsdyk (na obě Voráček), 27. Giroux, 48. Sanheim (Voráček). Střely na branku: 43:26. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. DeBrusk, 2. N. Ritchie, 3. T. Rask (všichni Boston).

NY Islanders - New Jersey 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Branky: 20. a 42. Eberle, 5. Barzal, 46. B. Nelson - 23. Bastian. Střely na branku: 35:31. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Barzal, 2. Eberle, 3. Dobson (všichni NY Islanders).

Columbus - Tampa Bay 2:3 v prodl. (1:0, 0:2, 1:0 - 0:1)

Branky: 1. Bjorkstrand, 41. N. Foligno - 37. Coleman, 38. Joseph, 62. B. Point. Střely na branku: 25:37. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. B. Point (Tampa Bay), 2. Bjorkstrand (Columbus), 3. McDonagh (Tampa Bay).

Ottawa - Winnipeg 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)

Branky: 58. Tierney - 12. Ehlers, 25. Scheifele, 28. Lowry, 34. Wheeler. Střely na branku: 29:29. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck, 2. Scheifele, 3. Ehlers (všichni Winnipeg).

Vancouver - Montreal 3:7 (2:2, 0:4, 1:1)

Branky: 4. a 8. Horvat, 45. B. Sutter - 2. a 22. Toffoli, 6. a 37. Armia, 35. J. Anderson, 36. Evans, 59. Chiarot. Střely na branku: 17:42. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Armia (Montreal), 2. Horvat (Vancouver), 3. Toffoli (Montreal).

Los Angeles - Colorado 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)

Branky: 24. Doughty, 38. Vilardi, 57. A. Kempe, 60. Lizotte - 5. Rantanen, 20. MacKinnon. Střely na branku: 27:26. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Quick, 2. Doughty (oba Los Angeles), 3. MacKinnon (Colorado).

Kanadské bodování NHL:

1. Toffoli (Montreal) 5 7 (5+2) 2. Horvat (Vancouver) 6 7 (5+2) 3. Connor (Winnipeg) 4 7 (3+4) 4. MacKinnon (Colorado) 4 7 (2+5) Mark Stone (Vegas) 4 7 (2+5) 6. K. Hayes (Philadelphia) 5 7 (2+5) Petry (Montreal) 5 7 (2+5) 8. Konecny (Philadelphia) 5 6 (4+2) 9. Hertl (San Jose) 4 6 (3+3) 10. Marner (Toronto) 5 6 (3+3) McDavid (Edmonton) 5 6 (3+3) Tavares (Toronto) 5 6 (3+3) 16. Voráček (Philadelphia) 5 6 (1+5) 89. Palát (Tampa Bay) 3 3 (2+1) 93. D. Kubalík (Chicago) 4 3 (2+1) Vrána (Washington) 4 3 (2+1) 140. Krejčí (Boston) 4 3 (0+3) 176. Chytil (NY Rangers) 3 2 (1+1)