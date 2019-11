Voráček připravil jediný gól Flyers, asistovali i Faksa a Chlapík

New York - Útočník Jakub Voráček přihrál ve středečním utkání NHL na jediný gól Philadelphie, která doma podlehla Washingtonu 1:2 po samostatných nájezdech. Kladenský odchovanec se v rozstřelu neprosadil. Radek Faksa se podílel přihrávkou na vítězství Dallasu 3:1 v Calgary. Filip Chlapík podpořil asistencí výhru Ottawy 4:2 na ledě New Jersey.

Voráček se blýskl ve 47. minutě krásnou individuální akcí. Český útočník zavezl puk do útočného pásma, vyhnul se Radko Gudasovi a v přečíslení dva na jednoho přihrál Claudeu Girouxovi, který zblízka vyrovnal. "Zaslouží si uznání, sehráli to pěkně," konstatoval trenér Washingtonu Todd Reirden. "Po tom gólu jsme je ale zatlačili a vypracovali si několik dobrých šancí. Rozhodli jsme až v rozstřelu, ale výhru jsme si zasloužili," dodal.

Washington v úvodní třetině přestřílel Philadelphii 16:5 a ujal se vedení dorážkou Brendana Leipsice. "První třetina byla hodně těžká. Nebruslili jsme dobře, nebyli jsme silní na puku. To se občas stává. Od druhé třetiny jsme se zlepšili. Byl to otevřený zápas a jsem rád, že jsme získali bod," uvedl Voráček. Kladenský odchovanec odstartoval rozstřel, ve kterém si sice položil Bradena Holtbyho, ale bekhendovou kličku nedotáhl a přestřelil. Nájezdy rozhodl Jevgenij Kuzněcov.

Washington, který vede NHL, bodoval ve třináctém utkání za sebou. Stejně dlouhou sérii mají i New York Islanders, kteří porazili Toronto 5:4, a za poslední měsíc získali 25 z 26 možných bodů. Pod výhru se podepsali Anthony Beauvillier dvěma góly a Derick Brassard třemi body (1+2).

Faksa nejdříve trnul ve třetí třetině na trestné lavici. Český útočník obdržel za faul vysokou holí 2+2 minuty a Calgary rychle snížilo na 1:2. Druhou polovinu trestu ale Dallas ubránil a jeho výhru zpečetil při hře bez brankáře svým druhým gólem v zápase Joe Pavelski, jemuž Faksa přistrčil ve středním pásmu puk.

V brance poražených dostal přednost Cam Talbot před Davidem Rittichem, který chytal v osmi z předchozích devíti utkání. Český gólman má na kontě stejně jako dalších šest brankářů devět výher, více jich v lize v této sezoně ještě nikdo nevychytal. Rittichův náhradník byl i přes prohru vyhlášen první hvězdou zápasu, ve kterém kryl 29 z 31 střel.

Do sestavy Calgary se vrátil Michael Frolík, který zůstal v posledních dvou zápasech mezi náhradníky. Výkony kladenského odchovance jsou prozatím za očekáváním - nasbíral tři body (1+2) v 19 zápasech a má deset záporných bodů ve statistice +/-. Blíží se i návrat obránce Dallasu Romana Poláka, který utrpěl v úvodu sezony po nárazu do hrazení zlomeninu hrudní kosti.

New Jersey drželo až do 54. minuty vedení 2:1. Poté Chlapík zajel s pukem do útočného pásma a z rohu kluziště poslal puk na modrou čáru. Nikita Zajcev hned přihrál na levou stranu Marku Borowieckému, který vyrovnal. Dvě minuty před koncem otočil stav Jean-Gabriel Pageau, který pak ještě při hře bez brankáře zkompletoval hattrick.

"Nezačali jsme, jak jsme chtěli, ale v průběhu zápasu se hra otočila, když jsme dostávali puky za jejich obranu a udrželi se tam. Utahali jsme je a ke konci jsme byli lepším týmem, proto jsme vyhráli," zhodnotil zápas Pageau, který vstřelil v posledních šesti zápasech osm gólů a překvapivě vede v NHL s 19 kladnými body statistiku +/-. Ottawa přitom v sezoně více gólů inkasovala, než vstřelila. "Je to na tréninku největší dříč a je za to odměněn," chválil ho gólman Senators Craig Anderson.

Až na osmý pokus se Chicagu povedlo porazit Vegas, na jehož ledě zvítězilo 5:3. Blackhawks sice špatně začali, už v sedmé minutě prohrávali 0:2, ale pěti góly otočili skóre. O výhru se nejvíce zasloužili Patrick Kane a Dylan Strome, kteří si připsali shodnou bilanci 1+2.

NHL:

New Jersey - Ottawa 2:4 (2:1, 0:0, 0:3)

Branky: 5. Simmonds, 18. Butcher - 15., 58. a 60. Pageau, 54. Borowiecki (Chlapík). Střely na branku: 23:25. Diváci: 13.438. Hvězdy zápasu: 1. Pageau (Ottawa), 2. Blackwood, 3. Simmonds (oba New Jersey).

NY Islanders - Toronto 5:4 (2:0, 1:2, 2:2)

Branky: 20. a 37. Beauvillier, 15. Barzal, 49. Brassard, 58. Cizikas - 21. Kapanen, 32. W. Nylander, 59. Holl, 60. Tavares. Střely na branku: 30:27. Diváci: 13.293. Hvězdy zápasu: 1. Beauvillier, 2. Brassard, 3. Barzal (všichni NY Islanders).

Philadelphia - Washington 1:2 po sam. nájezdech (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0)

Branky: 47. Giroux (Voráček) - 7. Leipsic, rozhodující sam. nájezd Kuzněcov. Střely na branku: 31:36. Diváci: 18.159. Hvězdy zápasu: 1. Hart (Philadelphia), 2. Kuzněcov, 3. Holtby (oba Washington).

Calgary - Dallas 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Branky: 50. Monahan - 24. a 59. Pavelski (na druhou Faksa), 47. Dowling. Střely na branku: 25:32. Diváci: 18.257. Hvězdy zápasu: 1. Talbot (Calgary), 2. Dowlin, 3. Pavelski (oba Dallas).

Vegas - Chicago 3:5 (2:1, 0:2, 1:2)

Branky: 3. Carrier, 7. W. Karlsson, 59. Schmidt - 7. P. Kane, 25. de Haan, 25. E. Gustafsson, 44. Dach, 57. D. Strome. Střely na branku: 42:26. Diváci: 18.324. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane, 2. D. Strome (oba Chicago), 3. Tuch (Vegas).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 18 11 4 3 64:48 26 2. Montreal 18 10 3 5 64:56 23 3. Florida 18 9 5 4 67:67 23 4. Toronto 20 9 4 7 68:67 22 5. Buffalo 17 9 2 6 50:48 20 6. Tampa Bay 15 8 2 5 52:52 18 7. Ottawa 18 7 1 10 51:61 15 8. Detroit 20 7 1 12 46:75 15

Metropolitní divize:

1. Washington 20 14 4 2 79:60 32 2. NY Islanders 17 13 1 3 54:39 27 3. Philadelphia 18 10 3 5 57:54 23 4. Pittsburgh 18 10 2 6 60:47 22 5. Carolina 18 10 1 7 61:52 21 6. NY Rangers 16 8 2 6 54:53 18 7. Columbus 18 6 4 8 42:61 16 8. New Jersey 17 5 4 8 44:65 14

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 19 12 4 3 59:54 28 2. Colorado 18 11 2 5 66:49 24 3. Nashville 18 9 3 6 68:59 21 4. Winnipeg 19 10 1 8 51:58 21 5. Dallas 19 9 2 8 46:46 20 6. Chicago 18 7 4 7 50:56 18 7. Minnesota 18 6 1 11 47:63 13

Pacifická divize:

1. Edmonton 20 12 2 6 61:54 26 2. Arizona 19 11 2 6 56:46 24 3. Vancouver 19 10 3 6 63:50 23 4. Calgary 21 10 3 8 60:61 23 5. Vegas 20 9 3 8 59:61 21 6. Anaheim 19 9 2 8 50:53 20 7. San Jose 19 8 1 10 54:67 17 8. Los Angeles 18 6 1 11 46:67 13

Kanadské bodování NHL:

1. Draisaitl (Edmonton) 20 36 (15+21) 2. Pastrňák (Boston) 18 31 (16+15) 3. McDavid (Edmonton) 20 31 (11+20) 4. Marchand (Boston) 18 30 (11+19) 5. J. Carlson (Washington) 20 30 (8+22) 6. Matthews (Toronto) 20 26 (13+13) 7. MacKinnon (Colorado) 18 26 (11+15) 8. Huberdeau (Florida) 18 24 (9+15) 9. Barkov (Florida) 18 24 (5+19) 10. Ovečkin (Washington) 20 23 (13+10) 19. Hertl (San Jose) 19 19 (8+11) 37. Vrána (Washington) 20 17 (9+8) 99. Voráček (Philadelphia) 18 13 (4+9) 116. Nečas (Carolina) 18 12 (4+8) 142. Kempný (Washington) 12 11 (3+8) 165. Hronek (Detroit) 20 10 (4+6) 174. Simon (Pittsburgh) 18 10 (2+8) 182. Palát (Tampa Bay) 15 9 (5+4)

Brankáři:

Petr Mrázek (Carolina) odchytal v 12 zápasech 693:30 minuty, inkasoval 29 branek, má průměr 2,51 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 90,7 procenta a dvakrát udržel čisté konto.

David Rittich (Calgary) odchytal v 16 zápasech 961:39 minuty, inkasoval 44 branek, má průměr 2,75 obdrženého gólu na utkání, úspěšnost zákroků 91,4 procenta a dvakrát udržel čisté konto.

Pavel Francouz (Colorado) odchytal v sedmi zápasech 362:12 minuty, inkasoval 17 branek, má průměr 2,82 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 91,5 procenta.

Střelci:

1. Pastrňák (Boston) 16 branek, 2. Draisaitl (Edmonton) 15, 3. Matthews (Toronto), Ovečkin (Washington) oba 13, 5. Neal (Edmonton) 12, 6. E. Kane (San Jose), MacKinnon (Colorado), Marchand (Boston), Pageau (Ottawa), Mantha (Detroit), McDavid (Edmonton) všichni 11, ...16. Vrána (Washington) 9, 23. Hertl (San Jose) 8, 87. Palát (Tampa Bay), Faksa (Dallas) oba 5.