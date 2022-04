Voráček přihrál v NHL na dva góly, asistenci si připsal i Chytil

New York - Útočník Jakub Voráček se podílel v NHL dvěma asistencemi na výhře hokejistů Columbusu 5:1 nad Montrealem. Filip Chytil se vrátil do sestavy New Yorku Rangers po dvou zápasech, které vynechal kvůli problémům v horní části těla, a přihrávkou přispěl k vítězství 4:0 ve Philadelphii. Colorado ve zbývajícím utkání středečního programu deklasovalo i díky pěti bodům Nathana MacKinnona (3+2) Los Angeles 9:3.

Columbus nasměroval k výhře Jack Roslovic, který dal první dvě branky zápasu. Patrik Laine zvýšil na 3:0 dorážkou z ostrého úhlu po nepřesné střele Gustava Nyquista, jemuž přihrál do předbrankového prostoru Voráček. Montreal ještě ve druhé třetině snížil tečí Ryana Poehlinga. Na jeho gól ale odpověděli Cole Sillinger a Emil Bemström, jehož vyslal Voráček do přečíslení dva na jednoho.

"U několika gólů jsme měli štěstí na odraz. I takové zápasy jsou," řekl trenér Columbusu Brad Larsen. Voráček je v této sezoně v počtu asistencí (49) na hraně druhé a třetí desítky pořadí všech hráčů NHL.

Montreal, který se loni dostal až do finále Stanleyova poháru, je ve Východní konferenci poslední a v celé soutěži je horší jen Arizona. "Myslím si, že je tým psychicky vyčerpaný. Sezona je těžká, došlo i ke změně trenérů. Snažíme se do naší hry vnést hodně věcí a vím, že chci po nich hodně. Je těžké to všechno zpracovat," vysvětlil trenér Martin St. Louis, který převzal mužstvo před dvěma měsíci. Pod jeho vedením získali Canadiens 28 bodů v 29 zápasech.

První dva góly Rangers vstřelil Kaapo Kakko, přičemž na 2:0 zvýšil ve 29. minutě po pasu Chytila. Český útočník jej našel před brankou bekhendovou přihrávkou od zadního mantinelu a připsal si dvacátý bod v sezoně (7+13). Třetí gól přidal o chvíli později Artěmij Panarin a skóre uzavřel Andrew Copp při hře Philadelphie bez brankáře. Alexandar Georgijev vychytal čisté konto 28 zákroky.

"Byl naším rozdílovým hráčem, chytal skvěle," pochválil trenér Rangers Gerard Gallant gólmana a vyzdvihl i hru třetí útoku, v němž Kakka s Chytilem doplňoval Barclay Goodrow. "Jejich lajna byla excelentní. Vytvořili si kvalitní šance, předvedli dobré akce a hráli, jak jsem od nich očekával," doplnil.

Kakko hrál třetí zápas po zranění, které jej připravilo o 31 duelů, a po delší době oprášil spolupráci s Chytilem. "Je to dobrý hráč a skvělý bruslař. To mi vyhovuje. Snažím se jej celou dobu najít, využít jeho rychlost. To je způsob, jak získáváme více prostoru a času v útočném pásmu," řekl Kakko o chemii s českým hráčem a ocenil i Chytilovu přihrávku na jeho druhý gól. "Byla skvělá. Už jsem to měl jednoduché."

Colorado výborně začalo a už v 11. minutě vedlo 4:0 i s přispěním dvou branek Nicolase Aube-Kubela. Kings ve druhé třetině snížili dvěma góly, ale lídr NHL odskočil v rozmezí 34. až 50. minuty další smrští na 9:2. MacKinnonovi zdatně sekundoval obránce Cale Makar (1+3). Avalanche, v jehož brance dostal přednost Darcy Kuemper před Pavlem Francouzem, vytvořili nový klubový rekord v počtu výher v základní části za sezonu (53).

"Na začátku zápasu jsem v naší hře postrádal všechno. Od druhé třetiny jsme se trošku rozjeli a snížili, ale udělali jsme pak chyby a bylo hotovo. Podali jsme hrozný výkon," láteřil trenér Los Angeles Todd McLellan. A to ještě domácím chyběl kapitán Gabriel Landeskog, který je po operaci kolena. Trenér Colorada Jared Bednar doufá, že jej bude mít k dispozici na poslední zápas základní části.

Statistika středečních zápasů NHL:

Philadelphia - NY Rangers 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Branky: 11. a 29. Kakko (na druhou Chytil), 32. Panarin, 59. Copp. Střely na branku: 28:34. Diváci: 15.967. Hvězdy zápasu: 1. Georgijev, 2. Kakko, 3. Panarin (všichni NY Rangers).

Columbus - Montreal 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Branky: 9. a 36. Roslovic, 38. Laine (Voráček), 47. Sillinger, 58. Bemström (Voráček) - 39. Poehling. Střely na branku: 31:21. Diváci: 16.708. Hvězdy zápasu: 1. Roslovic, 2. Laine, 3. Blankenburg (všichni Columbus).

Colorado - Los Angeles 9:3 (4:0, 2:2, 3:1)

Branky: 11., 42. a 50. MacKinnon, 3. a 11. Aube-Kubel, 4. a 47. Ničuškin, 34. Burakovsky, 39. Makar - 22. Kempe, 31. Iafallo, 56. Danault. Střely na branku: 35:32. Diváci: 18.017. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Aube-Kubel, 3. Makar (všichni Colorado).

Tabulky NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. x-Florida 73 52 6 15 305:216 110 2. x-Toronto 73 47 6 20 279:226 100 3. Tampa Bay 73 44 8 21 239:205 96 4. Boston 73 45 5 23 229:199 95 5. Detroit 73 28 10 35 210:281 66 6. Buffalo 75 27 11 37 208:266 65 7. Ottawa 73 27 6 40 197:237 60 8. Montreal 74 20 11 43 193:284 51

Metropolitní divize:

1. x-Carolina 74 48 8 18 247:177 104 2. x-NY Rangers 75 48 6 21 231:191 102 3. Pittsburgh 75 42 11 22 247:210 95 4. Washington 73 41 10 22 249:212 92 5. NY Islanders 72 34 9 29 200:200 77 6. Columbus 74 35 6 33 240:274 76 7. New Jersey 73 26 6 41 227:271 58 8. Philadelphia 74 23 11 40 190:269 57

Západní konference,

Centrální divize:

1. x-Colorado 73 53 6 14 284:201 112 2. Minnesota 72 45 6 21 268:223 96 3. St. Louis 73 43 10 20 268:209 96 4. Nashville 73 42 5 26 237:210 89 5. Dallas 73 42 4 27 215:217 88 6. Winnipeg 74 35 11 28 230:232 81 7. Chicago 73 24 11 38 194:260 59 8. Arizona 73 22 5 46 181:271 49

Pacifická divize:

1. Calgary 73 45 9 19 258:181 99 2. Edmonton 74 42 6 26 256:235 90 3. Los Angeles 76 39 10 27 220:225 88 4. Vegas 74 40 5 29 238:221 85 5. Vancouver 74 36 10 28 217:210 82 6. Anaheim 75 29 13 33 210:245 71 7. San Jose 72 29 10 33 186:229 68 8. Seattle 73 23 6 44 189:255 52

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.