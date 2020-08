Voráček pomohl asistencí k výhře Flyers

Toronto/Edmonton - Hokejisté Philadelphie i díky asistenci útočníka Jakuba Voráčka porazili v úvodním utkání o nasazení do 1. kola play off NHL v Torontu Boston 4:1. V sestavě poraženého nejlepšího týmu nedohrané základní části NHL kvůli pandemii koronaviru nechyběly ofenzivní opory David Pastrňák a David Krejčí, kteří nebodovali. V Edmontonu vstoupila do kvalifikace play off NHL Arizona výhrou nad Nashvillem 4:3. Colorado porazilo St. Louis 2:1 gólem z poslední sekundy.

V dresu Bostonu sledoval z lavičky počínání spoluhráčů jako dvojka Daniel Vladař, který zatím na premiéru v NHL čeká. Do branky se postavil Slovák Jaroslav Halák, finský gólman Tuukka Rask se už v sobotu necítil dobře a netrénoval.

Z dalších českých zástupců zůstali mimo zápasovou soupisku i obránce Jakub Zbořil a útočník Ondřej Kaše, jenž kvůli delší karanténě přiletěl do Toronta až v pátek a v sobotu poprvé od začátku přípravného kempu trénoval s týmem.

Do vedení se dostali v 26. minutě Flyers díky úspěšnému bekhendovému zakončení Michaela Raffla a v polovině druhé třetiny zvýšil náskok čtvrtého celku dlouhodobé části z levého kruhu Nate Thompson. V čase 38:51 snížil za držitele Prezidentovy trofeje Chris Wagner, ale už za osm vteřin Philadelphia opět vedla o dvě branky.

Voráček za obrannou modrou čárou Bruins obral o puk slovenského obránce Zdena Cháru a obránce Philippe Myers z pravého kruhu nedal Halákovi šanci. Pojistku výhry Philadelphie zařídil v 45. minutě Scott Laughton, který zakončil povedenou střelou brejk a dovršil výsledek.

Arizona jako jedenáctý celek Západní konference základní části udělala proti šestému Nashvillu velký krok k úspěchu ve svém prvním soutěžním utkání od 9. března mezi osmou a 16. minutou, kdy získala vedení 3:0.

Skóre souboje týmů bez českého zastoupení otevřel dvakrát tečovanou střelou obránce Oliver Ekman-Larsson. Na šťastnou trefu kapitána Coyotes Christiana Dvoraka navázal v přesilové hře Clayton Keller.

Nashville sice snížil tři vteřiny před koncem úvodního dějství, kdy také zužitkoval početní výhodu Filip Forsberg, ale v 37. minutě vrátil Arizoně ve vlastním oslabení tříbrankový náskok Michael Grabner.

Za Predators se po 30 sekundách závěrečné třetiny trefil bek Ryan Ellis a v 49. minutě svou druhou brankou v utkání po ideální přihrávce Romana Josiho zkorigoval Forsberg stav na 3:4. Dobře rozehraný zápas ale Arizona už nepustila a začala sérii na tři vítězné duely lépe.

Colorado rozhodlo v poslední sekundě, Francouz nechytal

Hokejisté Colorada porazili v úvodním utkání skupiny o nasazení do 1. kola NHL obhájce Stanleyova poháru St. Louis 2:1 gólem z poslední sekundy. V dresu vítězů zůstal brankář Pavel Francouz na střídačce. Do kvalifikace play off NHL vstoupily výhrami Columbus, který zdolal Toronto 2:0, a Minnesota, jež porazila Vancouver 3:0.

Trenér Colorada Jared Bednar pronesl, že plánuje dát před startem úvodního kola play off NHL šanci oběma gólmanům, než se rozhodne, koho určí jedničkou. V prvním duelu kouč upřednostnil Philippa Grubauera, který kryl 31 střel a byl vyhlášen největší hvězdou zápasu. Německý brankář nestačil jen na ránu Davida Perrona, který v 17. minutě otevřel v přesilové hře skóre.

Colorado otočilo zápas dvou nejlepších týmů Západní konference v základní části ve třetí třetině. Se štěstím vyrovnal Ryan Graves, jemuž při přihrávce sjel kotouč do střelecké pozice, a tak změnil plány a z mezikruží přesně zakončil. Zápas rozhodl z dorážky Nazem Kadri pouhou desetinu sekundy před vypršením základní hrací doby. Celá situace se zkoumala několik minut, ale záběry prokázaly, že puk přešel brankovou čáru včas.

První gól v utkání mezi Torontem a Columbusem padl až ve 42. minutě, kdy Cam Atkinson našel střelou z pravého kruhu volné místo pod vyrážečkou gólmana Frederika Andersena. Výhru pojistil Alexander Wennberg při závěrečné hře Toronta bez brankáře. Hlavním hrdinou zápasu se stal Joonas Korpisalo, který ve svém premiérovém startu v play off zneškodnil všech 28 střel a připsal si čisté konto.

Minnesota položila základ úspěchu v přesilových hrách, ve kterých vstřelila úvodní dvě branky. Už ve třetí minutě Kevin Fiala bleskově využil první možnost, když bezprostředně po vyhraném vhazování překonal od modré čáry Jacoba Markströma. Druhý gól přidal v polovině utkání Jared Spurgeon, který v závěru zpečetil výhru trefou do prázdné branky při power play Vancouveru. Alex Stalock potřeboval k vychytané nule 28 zásahů.

Kvalifikace play off NHL v Torontu a Edmontonu:

--------

Západní konference (Edmonton):

Kvalifikace play off - 1. zápasy:

Nashville - Arizona 3:4 (1:3, 0:1, 2:0)

Branky: 20. a 49. F. Forsberg, 41. Ellis - 8. Ekman-Larsson, 11. Dvorak, 16. Keller, 37. Grabner. Střely na branku: 43:37. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Dvorak, 2. Kuemper (oba Arizona), 3. F. Forsberg (Nashville).

Vancouver - Minnesota 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky: 31. a 60. Spurgeon, 3. Fiala. Střely na branku: 28:31. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Stalock, 2. Spurgeon, 3. Fiala (všichni Minnesota).

O nasazení do play off:

Colorado - St. Louis 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Branky: 46. Graves, 60. Kadri - 17. Perron. Střely na branku: 38:32. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Grubauer, 2. Kadri (oba Colorado), 3. Binnington (St. Louis).

Východní konference (Toronto):

Kvalifikace play off - 1. zápas:

Toronto - Columbus 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Branky: 42. Atkinson, 60. Wennberg. Střely na branku: 28:35. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Korpisalo, 2. Atkinson (oba Columbus), 3. Andersen (Toronto).

O nasazení do play off:

Boston - Philadelphia 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Branky: 39. Wagner - 26. M. Raffl, 30. N. Thompson, 39. P. Myers (Voráček), 45. Laughton. Střely na branku: 35:29. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Hart, 2. M. Raffl, 3. Provorov (všichni Philadelphia).