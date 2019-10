Voráček: NHL v Praze? Další krok v kariéře a velká událost

Praha - Jako další postupný krok kariéry vnímá hokejový útočník Jakub Voráček možnost zahrát si zápas NHL před českým publikem. Odškrtnout si ho bude moci v pátek v pražské O2 areně, kdy jako jedna z hlavních ofenzivních opor povede Philadelphii do boje o skalp Chicaga a tím i první body v nové sezoně. Věří, že do té doby si užijí spoluhráči jím doporučená místa v české metropoli.

"Ve své kariéře jsem šel vždycky krůček po krůčku - vyhrál jsem mistrovství světa, dostal se do NHL, chtěl v ní být úspěšný, stal jsem se kapitánem národního týmu, zahrál jsem si na olympiádě... Teď je přede mnou další krok. Když jsem začínal s hokejem, nikdy jsem si nepředstavoval, že bych si mohl v Česku zahrát zápas NHL. A teď jsem tady a budu hrát," řekl Voráček novinářům poté, co Flyers dorazili do Prahy.

Nijak netajil radost z možnosti představit se v domácím prostředí, což potvrdil i nový kouč týmu Alain Vigneault. "I když jsme tu kvůli práci, která nás v pátek čeká, tak jsem samozřejmě nadšený, že můžu být v říjnu doma. To se mi moc často nepoštěstí. Uvidím se s rodinou a kamarády, ale hlavní je, abychom udělali dva body a ukázali českým fanouškům dobrý hokej," prohlásil Voráček.

Spoluhráči si z něho po příletu do Prahy dělali legraci s ohledem na pozornost, kterou všude poutal. Jako by se prý vrátil domů papež. "Za svůj život jsem udělal příliš mnoho kravin na to, abych mohl být papežem," řekl s úsměvem Voráček.

"Ale nastoupit doma k zápasu NHL je pro mě samozřejmě událost. Budu se snažit odvést maximum a hrát svoji hru, abych pomohl týmu a vyhráli jsme. Jestli budu nervózní? Je to možné, teď to ale nedokážu odhadnout. Nějaký tlak jsem si ale v kariéře už zažil, ať už v roce 2015 na mistrovství světa v Praze, nebo letos v Bratislavě. Myslím, že o moc větší tlak to nebude," doplnil Voráček.

NHL se do Prahy vrací po devíti letech. Třicetiletý světový šampion z roku 2010 byl už tehdy součástí nejlepší ligy světa. "My jsme hráli zrovna s Columbusem ve Švédsku, začínal jsem tam tehdy třetí sezonu a vzpomínám, že jsem si říkal, že by bylo hezké, kdybych si jednou zahrál v Praze. Teď načínám dvanáctý rok v NHL a moc se těším," vzpomínal Voráček.

Klubu pomáhal s organizací cesty. A také s programem. "Věděl jsem, že nás NHL dá do kvalitního hotelu v centru. Ptali se mě na názor, řekl jsem, že je to ve městě. Také se mě ptali, co dělat ve středu, řekl jsem, že tam je fotbal, tak jsem moc rád, že to klaplo a jdeme na Ligu mistrů. A doufám, že Slavia udělá nějaké body," řekl Voráček.

Ještě výrazněji byl svými radami nápomocen spoluhráčům. "Kluci neznají Prahu asi jako já," pousmál se Voráček. "Nějaké otázky byly, kam zajít na procházku a podobně. Postaral jsem se o to, tak snad nebudou zklamaný. Zajdeme někam na večeři a uvidíme, kam nás to zavede. Je dobré, že jsme přijeli v úterý a strávíme tu čtyři dny," pochvaloval si Voráček.

"Kluci, co tady už byli, tak se těšili hodně. A ti, co tady nebyli, tak nevěděli, co od toho čekat. Jsem si ale jistý, že se jim Praha zalíbí, ještě jsem neslyšel špatné slovo na Prahu," dodal Voráček.

I když nakonec sháněl zhruba 50 lístků, připustil, že by jich mohl udat i dvě stě. "Nejlepší je, že lidi na to mají půlroku a pak si vzpomenou čtyři dny před zápasem, jestli nemůžu sehnat šest lístků, že si je klidně zaplatí. Takové dotazy miluju," ulevil si Voráček.

Přemýšlel už také nad tím, kdo bude mít v pátek větší podporu publika a bude se tak cítit více 'doma'. "Philadelphia byla tady hodně sledovaná, když se Džegr vrátil do NHL, tím Flyers přibyli fanoušci. Předtím to tolik horké nebylo, ale Džegrem se to propálilo. Už jsem tam devět let, taky jsem víc na očích... Když bude dobrá atmosféra, tak je mi to jedno. Hlavně, aby si to lidi užili," přál si Voráček.

První večer Philadelphie v Praze má ve své režii Voráček

Jakub Voráček dostal za úkol vybrat místo pro společnou týmovou večeři a jeho spoluhráči se těší, jak jim ve volných chvílích ukáže krásy české metropole.

"Je to všechno na Jakeovi (Voráčkovi), aby vybral večeři, a plně mu věříme," řekl trenér Flyers Alain Vigneault, kterému je jasné, že pro jediného českého zástupce bude celá akce NHL Global Series v Praze velká událost.

"Bude to pro něj velice emotivní. Už se několik dní těšil, jak to spoluhráčům ukáže tady doma. Myslím, že i to pro nás bude dobrá inspirace k tomu, abychom uspěli," prohlásil nový kouč Flyers, který dříve vedl Vancouver a New York Rangers.

Americký útočník James van Riemsdyk má také jasno, že zápas v NHL v Praze pro Voráčka hodně znamená. "Je každopádně nadšený a hrdý na to, že tady u toho může s celým týmem být. Je jasné, že to pro něho bude něco mimořádného. Třeba jeho babička ho neviděla hrát v zápase někdy od jeho šestnácti let. A budou u toho i další členové jeho rodiny a kamarádi, což je super," uvedl Van Riemsdyk.

Americký útočník hrál na přelomu let 2007 a 2008 na mistrovství světa dvacítek v Liberci a Pardubicích. "Bylo to fajn, že jsem si mohl zahrát na juniorském šampionátu, měli jsme dobrý tým, ale prohráli jsme v semifinále s Kanadou. Byla to dobrá zkušenost na začátku kariéry," doplnil Van Riemsdyk, který byl s 11 body nejproduktivnějším hráčem turnaje.

Teď lépe pozná i Prahu a nechá si poradit od Voráčka. "Jdeme celý tým na večeři, takže nám určitě poradí co a jak," dodal Van Riemsdyk. Nedaleko rodné země bude hrát NHL i rakouský útočník Thomas Raffl. "Bude tady hned několik skvělých věcí a jednou z nich je, že bude hrát Jake doma," prohlásil Raffl.

"Tohle je pro nás všechny skvělý výlet. Je super, že můžeme tyhle dny strávit pohromadě a vidět prostředí, z něhož Jake pochází. A také jsme viděli, jakého se tady dočkal přijetí. To bylo něco. Teď je na něm, aby nám to tu trochu ukázal," těšil se obránce Shayne Gostisbehere.

"Nečekám nic bláznivého, ale jsem připravený jít tam, kam Jake řekne. Každopádně se hrozně těším na středeční večer (zápas Ligy mistrů), protože evropský fotbal jsem na vlastní oči ještě neviděl," doplnil Gostisbehere.

Philadelphia v generálce v Lausanne prohrála 3:4, když nedohnala ztrátu 0:4. "O zápase jsme nemluvili, měli jsme ráno rychlý trénink a nebyla vůbec šance se tím zabývat. Tréninkový kemp skončil, teď se bude hrát o body a musíme být připravení. Máme zítra volný den a ve čtvrtek odpolední trénink před prvním zápasem v sezoně proti Chicagu," řekl kouč Vigneault.