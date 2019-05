Brno - První skutečný zátěžový test v přípravě před mistrovstvím světa představovalo měření sil českých hokejistů s Finy při jejich vstupu do domácího turnaje Carlson Hockey Games. Po šesti výhrách přinesl zápas v Brně první porážku (2:3). Podle kapitána Jakuba Voráčka za ní byla především nepovedená první polovina zápasu, ve druhé už se podle útočníka Philadelphie výběr kouče Miloše Říhy výrazně zlepšil.

"Každý zápas je teď důležitý. Hlavně pro nás, kluky, kteří jsme toho moc na širokém hřišti neodehráli. První polovinu zápasu jsme byli moc vestoje, tam to bylo trošku bez pohybu, myslím, že jsme byli moc statičtí hlavně ve středním pásmu. Druhá polovina už byla lepší. Pak jsme měli lepší pohyb a bylo to vidět. Je na čem stavět, a to na té druhé půlce. Ta první nebyla dobrá, to byly dva rozdílné zápasy," řekl Voráček novinářům.

Seveřané vedli na začátku 34. minuty 2:0. "Oni stáli v pěti, my jsme tam zbytečně stáli, místo toho, abychom si na puky sjížděli. Což jsme začali dělat ve druhé polovině. A bylo to vidět," řekl Voráček. "Finové hráli dobře dozadu. Po taktické stránce jsou dobří, to je jejich silná stránka. My jsme s tím měli problém, potom jsme se začali víc hýbat a dostali je do problémů. Škoda, že jsme nevyhráli," litoval Voráček.

Příležitost k nápravě nabídne víkendový program turnaje, v sobotu změří Češi síly se Švédy, v neděli pak s Rusy. "Každý zápas je těžký. Švédové dvakrát za sebou vyhráli mistrovství světa. U Rusáků každý ví, jak jsou nabití. Takže to budou těžké zkoušky. Musíme se líp hýbat od začátku zápasu," zdůraznil Voráček a těšil se opět na skvělou atmosféru. "Byla super. Vždycky tady rád hraju, hrál jsem tady v roce 2011 i 2015. Ne nadarmo se říká, že Brno má nejlepší fanoušky v lize," řekl Voráček.

Začínal ve formaci s Janem Kovářem a Martinem Zaťovičem, v úvodu druhé třetiny už byl ale členem formace, kterou tvořili výhradě hráči z NHL. Na centru měl Dominika Simona a na druhém křídle Michaela Frolíka.

"Věděl jsem, že Dominik Simon je rychlý, šikovný na puku, tak jsem ho nechal jezdit. Protože jsem toho měl v první polovině sám plný zuby. Potom jsem se trošku rozjezdil, nechal ho spíš tvořit a já se cpal do brány. Měli jsme pár šancí ve třetí třetině, škoda, že to tam nepadlo," zalitoval Voráček.

O slavnostní buly se postaral bývalý reprezentační útočník Petr Hubáček a popřál přitom českému týmu zisk titulu mistrů světa. Voráčkovi hned naskočily vzpomínky na rok 2010, kdy národní mužstvo slavilo naposledy a spolu s Hubáčkem byl u toho.

"Samozřejmě, že jsem si na to hned vzpomněl. To se nevymaže z hlavy, jsou to krásné vzpomínky. Ale už je to devět let. Už je na čase přivézt další pohár," prohlásil Voráček.

Na Slovensko míří dlouhá řada velkých hvězd z NHL, půjde patrně o jeden z nejkvalitnějších turnajů historie. "Na to se mě ale zeptejte až po čtvrtfinále," uvedl Voráček.