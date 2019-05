Voráček je za góly rád, ale hledí směrem ke klíčovým zápasům

Bratislava - Kapitán českých hokejistů Jakub Voráček byl rád, jak tým zvládl utkání s papírově slabšími soupeři, ale je mu jasné, že rozhodovat o úspěchu na mistrovství světa se bude v dalších zápasech. Češi jsou s 34 góly nejproduktivnějším týmem šampionátu, v úterý je čeká souboj se Švýcarskem o setrvání na zbytek turnaje v Bratislavě.

"O Švýcarech nikdo nemluví, protože dostat se mezi nejlepších šest je hodně těžké, ale já si myslím, že dneska už musíme brát ne top šest týmů na světě, ale top sedm. Jsou schopní porazit kohokoli, mají hodně vynikajících hráčů. Je to nebezpečný tým, všichni to víme a určitě se na ně připravíme. V tom zápase bude v sázce, kdo se bude stěhovat do Košic. Je to daleko, cestování a starost navíc," řekl novinářům Voráček.

Češi po výhrách nad Švédskem (5:2), Norskem (7:2) a porážce s Ruskem (0:3) vyhráli nad Lotyšskem (6:3), Itálií (8:0) i Rakouskem (8:0). "Vyhráváme takovým rozdílem nad papírově slabšími soupeři, protože dobře bruslíme. Pohyb je opravdu dobrý, nezažil jsem takový pohyb na mistrovství nikdy. I když mají týmy v první třetině třeba sílu a vydrží s námi bruslit, tak od druhé třetiny většinou odpadávají a je to vidět," prohlásil Voráček.

"Abych pravdu řekl, tak jsem byl překvapený, jak jsme bruslili na Slovensku a potom v Brně. V Americe se moc netrénuje. Přijel jsem, byl jsem z toho trošku vyjukaný a hodně kluků taky, ale myslím si, že teď z toho bereme," pochvaloval si přípravu před šampionátem.

Je mu ale jasné, že se bude rozhodovat až ve čtvrtfinále. "Můžete hrát všechny zápasy dobře, pak uděláte jednu dvě chyby a najednou se to složí jak domeček z karet. Nebyl jsem nadšený dneska z těch vyloučení v první třetině, tři ze čtyř byly, nebo možná všechny čtyři byly fauly. Pro kluky, co chodí na oslabení, je tam hrozba zranění, že zblokují puk nebo tak něco. Myslím, že jsme na tom bruslařsky tak dobře, že jsme si to mohli odpustit," prohlásil Voráček.

Postěžoval si ale na sudí Aleksiho Rantalu a Maxima Sidorenka. "Na druhou stranu z toho rozhodčí udělali cirkus. Ve druhé třetině, pak vyloučení Filipa Hronka... A pak se to snažili dostat nazpátek. Je to rozkouskované, místo aby se hrálo pět na pět a hokej měl nějakou úroveň. Přišlo mi jako NHL v roce 2005/06, kdy se pískalo patnáct faulů za zápas," řekl Voráček.

Voráček si na turnaji polepšil na 12 bodů za dvě branky a deset asistencí z šesti zápasů a stejně jako spoluhráč z útoku Michael Frolík (6+6) už mají na kontě nejvíce bodů z českých hráčů od roku z 2001, kdy současný asistent trenéra Robert Reichel zaznamenal v devíti duelech 12 bodů za pět gólů a sedm přihrávek.

"Ještě je hodně co zlepšovat. Proměňování šancí může být ještě na lepší úrovni. Vytvoříme si spoustu šancí. Všechno se bude odvíjet od čtvrtfinále. I když udělám 20 nebo 25 bodů v základní skupině a pak prohrajeme 0:4, tak se to nuluje. Je to hezký, ale je to jedno. Cítím se dobře fyzicky, s Froldou hrajeme docela dobře, ale budeme to muset zlepšit na čtvrtfinále i na Švýcary," uvedl Voráček.

Voráček už překonal své maximum z domácího šampionátu v roce 2015, kdy si připsal v deseti zápasech deset bodů za tři góly a sedm asistencí. "Hrajeme parádní ofenzivní hokej, padají góly, lidi se baví. Doufejme, že dojdeme daleko a že to bude za něco stát," přál si.

Proti Itálii přijela českému týmu fandit rychlobruslařka Martina Sáblíková a dnes v hledišti nechyběla lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká, dvojnásobná olympijská vítězka z Pchjongčchangu.

"Ony mají kariéry také náročné, a když si můžou odskočit, udělat si trošku radost a dát si možná i pivo, tak je to příjemné odfrknutí. Pro nás je dobře, že lidi jezdí a baví je to. Doufejme, že budou jezdit dál. Pomáhá to. Samozřejmě je lepší, když tu máte osm tisíc fanoušků v hledišti než pět set, což se taky stalo na nějakém mistrovství," uvedl Voráček.

Bylo mu líto Slovenska, které už dnes přišlo ö naději na postup do čtvrtfinále. "Je to pro ně kruté, protože hráli dobrý hokej a všechny zápasy měli vyrovnané. Měli problém s koncovkou, ale výkony byly dobré. S trpkým koncem," dodal Voráček.