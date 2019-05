Voráček: Co bude hrát po našich gólech? Nechte se překvapit

Bratislava - Jako překvapení nechal hlavní diskžokej kabiny národního týmu Jakub Voráček odpověď na otázku, jaká píseň bude hrát na letošním mistrovství světa po gólech českých hokejistů. V posledních letech slavili fanoušci v rytmu songu Zavolejte stráže z pohádky Ať žijí duchové.

Zda zůstane v tomto ohledu vše při starém, není zatím jasné. "Nechte se překvapit. Měl jsem ještě jeden takový nápad... Už to každopádně hrálo pár šampionátů a myslím, že to je taková písnička, která lidi roztancuje a dostane do varu, příjemně se to poslouchá. Uvidíte večer," řekl Voráček.

Připustil ale, že skladbu Zavolejte stráže považuje za určitou jistotu. "Věřím, že lidé si to užívají, i když hodně z nich se to zase třeba líbit nemusí, ale nemůže se všechno zalíbit všem," podotkl Voráček.

Kolikrát si tedy budou moci fanoušci českých hokejistů poslechnout píseň, která bude následovat po jeho gólech, ať už bude jakákoliv, dnes večer při souboji s obhájci titulu mistrů světa Švédy? "Jo, to já nevím. Já hlavně doufám, že večer vyhrajeme," prohlásil Voráček.