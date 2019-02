New York - Hokejový útočník Jakub Voráček pomohl gólem k vítězství Philadelphie nad Detroitem 6:5 v prodloužení a Flyers slavili už pojedenácté z posledních třinácti utkání. Přiblížili se tak na šest bodů poslední postupové pozici do play off ve Východní konferenci NHL, kterou drží Pittsburgh. Penguins dnes prohráli doma s Calgary 4:5 a k výhře Flames přispěl rovněž brankou Michael Frolík, jenž byl za svůj výkon vyhlášen první hvězdou utkání.

Voráček po 31 vteřinách třetího dějství 15. brankou v sezoně zvýšil náskok Philadelphie už na 4:1. Doklepl puk bekhendem do odkryté branky poté, co před něj gólman Jimmy Howard vyrazil střelu Oskara Lindbloma.

Za 53 sekund zvýšil Nolan Patrick už na čtyřbrankový rozdíl, ale Detroit se nevzdal a díky gólům Tylera Bertuzziho, Thomase Vaneka a Anthonyho Manthy mezi 43. a 49. minutou se dostali na kontakt. Mantha svou druhou brankou sedm sekund před koncem třetí třetiny pak vyrovnal na 5:5. Po 87 vteřinách nastavení ale slavili domácí, rovněž podruhé v utkání skóroval Travis Konecny.

Frolík po 99 sekundách druhé třetiny bekhendem dorazil puk za Matta Murrayho a získal Calgary vedení 2:1. Dal 12. gól v sezoně a čekal na něj 11 zápasů. S pěti pokusy na branku byl nejaktivnějším střelcem spolu s hvězdami Penguins Sidneym Crosbym, Jevgenijem Malkinem a obráncem Brianem Dumoulinem rovněž z poraženého týmu.

Flames, kteří přerušili sérii čtyř porážek, se v druhé třetině dostali do vedení už 5:2 a Pittsburghu nepomohly při finiši ani Malkinovy dvě branky. Malkin, který se vrátil do hry po jednozápasovém disciplinárním trestu, si připsal celkem tři body.

Statistika sobotních zápasů NHL:

--------

Pittsburgh - Calgary 4:5 (1:1, 1:4, 2:0)

Branky: 46. a 55. Malkin, 18. Guentzel, 27. Crosby - 8. Mangiapane, 22. Frolík, 24. Czarnik, 37. Hamonic, 39. S. Bennett. Střely na branku: 38:31. Diváci: 18.667. Hvězdy zápasu: 1. Frolík (Calgary), 2. Malkin (Pittsburgh), 3. D. Ryan (Calgary).

Philadelphia - Detroit 6:5 v prodl. (1:1, 2:0, 2:4 - 1:0)

Branky: 23. a 62. Konecny, 5. Gostisbehere, 25. Laughton, 41. Voráček, 42. Patrick - 49. a 60. Mantha, 15. Nyquist, 43. Bertuzzi, 44. Vanek. Střely na branku: 32:38. Diváci: 19.342. Hvězdy zápasu: 1. Patrick (Philadelphia), 2. Mantha (Detroit), 3. Konecny (Philadelphia).