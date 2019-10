Vondrová si na MS zaběhne minimálně o čtvrtku víc, než čekala

Dauhá - Debutantka Lada Vondrová si na mistrovství světa zaběhne minimálně o jednu čtvrtku víc, než čekala. Absolvovala rozběh se smíšenou štafetou a dnes překvapivě postoupila do semifinále individuálního závodu na 400 metrů. Úspěšně otestovala koleno, kvůli kterému těsně před šampionátem nemohla běhat v tretrách.

"Určitě je to nad rozpočet, protože jsem úplně nečekala, že bych se mohla dostat do semifinále," řekla dvacetiletá česká reprezentantka. Byla ráda, že koleno vydrželo start z bloků. "Snažila jsem se to vytěsnit z hlavy. Běžet s tím, že to bude bolet, se nedá. Snažila jsem se na to nemyslet a bylo to dobrý," pochvalovala si.

V rozběhu skončila s přehledem na třetí pozici zaručující přímý postup. "Snažila jsem se od stopadesátky zatáhnout, mám naběháno docela hodně kilometrů, takže ke konci mám z čeho brát. Ani jsem tolik nevytuhla," popisovala. Měla štěstí na los, její čas 52,23 je nejpomalejší ze 24 semifinalistek.

Věří ale, že by ho mohla stáhnout. "Mám fakt naběháno hodně kilometrů, takže unavená bych být nemusela, ale uvidíme, co ta rychlost. Poradím se s trenérem, jak jsem to rozeběhla, jestli můžu ještě rychleji. Nechám tam všechno, snad z toho bude aspoň kvalitní umístění," přemítala.

Na spoře zaplněném stadionu ji povzbuzoval hlouček českých fandů a z oštěpařského sektoru Irena Šedivá, která právě bojovala v kvalifikaci. "Tu jsem hodně slyšela. Takže dobrý. Je to mistrovství světa a jsem ráda, že jsem v semifinále. Úplně jsem se tady nenechala zahanbit," dodala stříbrná medailistka z letošního ME do 22 let.