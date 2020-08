Vondrová se vrací do Plzně, kde nakoukla do velké atletiky

Praha - Na stadion v Plzni, kde bude v neděli bojovat o medaile na 400 a 200 metrů, má elitní česká čtvrtkařka Lada Vondrová příjemné vzpomínky. V roce 2015 zde prakticky jako nováček na atletické scéně poprvé splnila limit na velkou světovou akci, mistrovství světa do 17 let v kolumbijském Cali. Od té doby se hodně změnilo, teď bude chtít na své hlavní trati zaútočit na čas, který Evropanky běhají jen výjimečně.

Před pěti lety jí bylo necelých šestnáct a nebylo to tak dávno, co po zranění přešla od fotbalu k atletice. "To bylo moje první mistrovství republiky dospělých. Dělala jsem atletiku asi půl roku," vzpomínala.

Na čtvrtce překážek tehdy chtěla splnit limit na Evropský olympijský festival mládeže, ale nečekaně se prosadila i MS. "Běžela jsem dobře a ani jsme nevěděli, že bude nějaké mistrovství světa. Oni to pak hlásili v rozhlase, že jsem splnila limit na mistrovství světa," vyprávěla dnes novinářům. Jako atletka si tehdy moc nepřipadala. "Já jsem byla spíš taková fotbalistka na dráze," poznamenala.

Teď už se na fotbal jen dívá, ale zahrát si nechodí kvůli obavám ze zranění. "Trenér by mě zabil," řekla svěřenkyně Jaroslava Jóna. Její cíle leží na atletické dráze. V Plzni by se ráda poprvé v životě dostala na čtvrtce pod 51 sekund. To letos ještě žádná Evropanka nezaběhla a loni se to povedlo jen dvěma.

Vondrová bude mít v Plzni dvě šance, je připravená atakovat vysněný čas už v sobotním rozběhu. "Jestli bude dobře foukat, to je první dvoustovku do zad, tak zkusím dobrý čas běžet už v rozběhu a půjdu ho naplno," plánovala běžkyně, která na závodech nešetří starty.

Na republikovém šampionátu půjde jen dvě tratě, což je v jejím případě spíš málo. Vedle čtvrtky zabojuje také na dvoustovce. Finále ženského běhu na 400 metrů je v nedělním programu zhruba 50 minut před dvoustovkou. "A rozběh dvoukila před tou čtvrtkou nic moc neudělá, to je tak na dobré rozběhnutí. Takže ono to fakt ničemu nevadí," vysvětlila loňská vicemistryně Evropy do 23 let.

Osobním rekordem 51,35, který znamená čtvrté místo ve světových tabulkách, si vysloužila možnost startovat na mítincích Diamantové ligy. "Mám potvrzený Stockholm a Řím. Hodně se těším. Doufám, že budou. To by mě fakt naštvalo, kdyby mě vzali a pak by se to zrušilo," řekla. Chtěla by využít šanci a ukázat svou dobrou letošní formu i na mezinárodní scéně.

Vzhledem k rozpětí disciplín od stovky po osmistovku bývá Vondrová přirovnávaná k legendární Jarmile Kratochvílové. Se světovou rekordmankou na 800 metrů se při soustředěních v Čáslavi potkává. "Občas mi něco poradí, řekne. Super paní. Říkala mi, abych se věnovala osmistovce. To je asi její hlavní rada. Ale tu zatím, doufám, nevezmu v potaz," popisovala.

Kratochvílová není jediná, kdo v ní vidí budoucí půlkařku. Vondrová se tomu zatím vzpírá. "Přijdu si na tu osmistovku moc mohutná, ani se tam necítím moc dobře. Uvidím. Ale když se nebudu zrychlovat, tak ta čtvrtka se moc dlouho běhat nedá, možná na to budu muset přejít. Prorokuje mi to hodně lidí," přemítala.