Vondrová a Desenský zaběhli v Ostravě rychlé časy na 400 m

Ostrava - Čtvrtkaři Lada Vondrová a Michal Desenský ovládli na atletickém mítinku Czech Indoor Gala v Ostravě závody na 400 metrů v nových osobních rekordech, s kterými vedou letošní evropské halové tabulky. Dvacetiletá Vondrová si vylepšila dosavadní maximum o více než čtyři desetiny na 52,25 sekundy a dostala se na dělené první místo tabulek společně s Norkou Amalií Iuelovou. Desenský si upevnil vedoucí postavení výkonem 46,65.

Ve světových tabulkách se Vondrová dělí s Iuelovou o páté místo. "S časem jsem spokojená, chtěla jsem to prodat už dřív, ale nevyšlo to. Myslím, že tam trochu rezerva je. Doufám, že to ještě trochu stlačím," řekla česká vicemistryně Evropy do 23 let po závodě, v němž při seběhu loktem odrazila dotírající Polku Patrycji Wyciszkiewiczovou. "Ten seběh mi něco vzal," uvedla Vondrová, která se dnešním výkonem dostala na osmé místo dlouhodobých českých tabulek.

Desenský si vylepšil halový rekord ze sobotního závodu v Praze o dalších 16 setin. "Měl jsem předsevzetí dostat se na halové mistrovství světa, to bohužel odpadlo, tak chci prodat tu formu," poznamenal šestadvacetiletý běžec. Také Desenský je nově osmým nejrychlejším čvrtkařem české historie v hale.

Muži:

400 m: 1. Desenský (ČR) 46,65, 2. Van Diepen (Niz.) 46,79, 3. Müller (ČR) 46,87.

1500 m: 1. Bibič (Srb.) 3:38,94, 2. Kázuzí (Mar.) 3:40,73, 3. Riccobon (It.) 3:40,89, ...6. Friš (ČR) 3:43,45.

Ženy:

400 m: 1. Vondrová (ČR) 52,25, 2. Wyciszkiewiczová (Pol.) 52,65, 3. Vasiliuová (Řec.) 53,32.

60 m př.: 1. Škvarková(SR) 8,09, 2. Pesiriduová (Řec.) 8,22, 3. Romerová (Ven.) 08,25, 4. Jiranová(ČR) 8,30.

Výška: 1. Čumačenková (Ukr.) 192, 2. Krejčiříková (ČR) 189, 3. Trostová (It.) 189.