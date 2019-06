Vondroušové v cestě do finále v Paříži stojí ranařka Kontaová

Paříž - Pestrou hru Markéty Vondroušové po pěti vítězných zápasech na Roland Garros otestuje ranařka Johanna Kontaová. Osmadvacetiletá Britka je poslední překážkou, která devatenáctiletou českou tenistku dělí od grandslamového finále. Zatímco Vondroušová je mezi posledními čtyřmi na grandslamu poprvé, Kontaová už má dvě grandslamová semifinále za sebou, obě prohrála.

Na French Open Kontaová do letoška vypadla při všech čtyřech startech v prvním kole, ale letos má výbornou formu. Ve čtvrtfinále smetla loňskou finalistku Sloane Stephensovou z USA. Ale i Vondroušová prochází turnajem v Paříži bez zaváhání. V pěti zápasech neztratila ani set a zvládla i vyrovnanou čtvrtfinálovou bitvu s Chorvatkou Petrou Martičovou, která ji před tím čtyřikrát porazila.

Turnajová šestadvacítka Kontaová a nenasazená Vondroušová mají ve vzájemných zápasech vyrovnanou bilanci 1:1. Naposledy se utkaly před necelými třemi týdny na antuce v Římě, kde ve čtvrtfinále vyhrála Britka 6:3, 3:6 a 6:1.

Tehdy Vondroušová o den dříve vyhrála dva třísetové zápasy proti Simoně Halepové z Rumunska a Rusce Darje Kasatkinové. "Tím to asi bylo trošku ovlivněné. Ale ona zahrála neskutečný zápas. Třetí set mi to tam pozabíjela, že jsem si skoro nesáhla na balon. Tam jsem se nemohla moc vymlouvat na únavu," vzpomínala Vondroušová.

Její trenér Jan Hernych si před semifinále zápas v Římě znovu pustí na videu. "Kontaová hodně diktuje tempo hry. Velice dobře servíruje a tlačí hned z returnu. Hráčky, které hrají proti ní, tak jsou pod velkým tlakem," uvedl k příští soupeřce své svěřenkyně.

Vondroušová při čekání na duel s Martičovou viděla, jak Kontaová naložila ve čtvrtfinále se Stephensovou. V utkání zahrála 25 vítězných úderů. "Bylo to docela maso. Tam jí urážela každý míč, který jí přišel pod ruku. Takže na to musím být připravená, že se tohle může taky stát. Zkusím jí to mixovat a uvidíme," plánovala.

Tenisová legenda Chris Evertová byla z výkonu britské tenistky nadšená a prohlásila, že pokud bude takhle hrát dál, nemůže ji nikdo porazit. Kontaová si věří na každou soupeřku. "Ale také uznávám, že to všechno není jen na mojí raketě. Akceptuji, že soupeřka do toho taky může zasáhnout. Ale hlavně si to teď na kurtu užívám," řekla novinářům.

Obě semifinále ženské dvouhry by se měla hrát ve čtvrtek. Závisí tom, zda turnajový program nepozmění dnešní déšť v Paříži. Dnes by se totiž měla odehrát zbývající dvě ženská čtvrtfinále.