New York - Devatenáctiletá tenistka Markéta Vondroušová si zahraje hlavní soutěž posledního grandslamu sezony US Open. Posunula se do ní po odhlášení Rusky Jeleny Vesninové, která má zraněné levé koleno. Informovala o tom asociace WTA na twitteru.

Rodačka ze Sokolova Vondroušová je v aktuálním světovém žebříčku na 102. místě a musela by absolvovat kvalifikaci. Loni přitom ve Flushing Meadows byla v hlavní soutěži blízko senzačnímu postupu do druhého kola, ale proti osmé nasazené Rusce Světlaně Kuzněcovové nevyužila tři mečboly.