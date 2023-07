Vondroušové gratulují k triumfu ve Wimbledonu soupeřky i bývalé hráčky

Londýn - K nečekanému triumf v tenisovém Wimbledonu gratulují Markétě Vondroušové na sociálních sítích soupeřky i bývalé slavné hráčky. Oceňují především to, jak se dokázala vrátit po loňském zranění zápěstí. Zároveň mají slova útěchy pro poraženou finalistku Tunisanku Uns Džábirovou.

"Velký okamžik pro tebe i český tenis. Užij si každou chvíli tohohle vítězství," napsala na instagramu dvojnásobná vítězka Wimbledonu Petra Kvitová. "Úchvatný turnaj, Markéto," reagovala světová jednička Polka Iga Šwiateková.

"Úžasný comeback po letech komplikací," uvedla Francouzka Caroline Garciaová. "Je mi líto Uns, ale skvělý comeback pro Markétu po všech jejích zraněních," doplnila Australanka Darja Savilleová.

Finalistce Frech Open 2019 a stříbrné medailistce z olympijských her 2021 v Tokiu pogratulovala také Američanka Billie Jean Kingová. Ta byla v roce 1963 ještě před začátkem "open" éry poslední nenasazenou tenistkou ve finále Wimbledonu před Vondroušovou.

"Po slibném začátku měla Uns Džábirová problémy v dodržování strategie proti silné a pestré hře Vondroušové. Gratuluji Markétě k zaslouženému vítězství. A klobouk dolů před Uns - jednou to dokážeš!" napsala bývalá srbská hvězda Ana Ivanovičová, vítězka French Open z roku 2008.

Hlasy po finále ženské dvouhry ve Wimbledonu:

Jan Hernych (trenér Markéty Vondroušové): "Jsem za Maky hrozně šťastný, že to dokázala. Udržela hlavu, jako by ani nehrála finále. Dotáhla to perfektně. Myslím, že právě v tom byl evidentní rozdíl. Maky udržela všechny emoce a soustředila se míč od míče. Na Uns byl velký tlak a od začátku to bylo vidět. I když Maky byla často dole a dotahovala, zůstala klidná a nedala na sobě nic znát. Uns zahrála skvěle, ale Maky jela dál, jako by se nic nestalo. A to je hrozně těžké. Zvládla to dnes na tisíc procent."

Miriam Kolodziejová (deblová spoluhráčka Markéty Vondroušové): "Je to fakt neskutečné. Emočně to bylo strašně příjemné. Jsem za Maky hrozně ráda. V boxu jsem brečela. Všichni jsme na sebe skákali a brečeli. Maky byla před zápasem nervózní, asi jako by byl každý člověk. Finále Wimbledonu nehrajete každý den. Myslím, že to zvládla dobře. Po celý Wimbledon to byla neskutečná jízda."

Štěpán Šimek (manžel Markéty Vondroušové): "Nevím, jak se s tím srovnat. Mám obrovskou radost, ale spíš je to hlavně šok. Tohle nikdo nečekal, i když Maky má dobrou sezonu."

Jiří Hřebec (trenér Markéty Vondroušové): "Nechápu. Ještě mi to nedošlo. A jak hrála Maky na konci zápasu...! Klidně šla do dlouhých výměn a nebyla nervózní. To já bych si ani nenadhodil. V tomhle se strašně změnila, vyspěla. Byli jsme přesvědčení, že může hrát na trávě dobře. V první řadě se ale musí ujistit ona sama. A nakonec se přesvědčila. Od prvních kol si našla systém, jak hrát. Džábirové to ze začátku padalo, ty její placky sjížděly po trávě. Říkal jsem si, aby to nebyla druhá Paříž (Roland Garros 2019). Ale zápas se najednou změnil. Maky chytla rytmus, hrály dlouhé výměny a byla neuvěřitelná. Udělala zkoušku tenisové dospělosti. Celou sezonu má výbornou, akorát to nikdo nebral moc vážně, protože nepřišlo něco fakt velkého."

David Škoch (trenér Miriam Kolodziejové): "Neskutečné, co Maky dokázala. Stala se první nenasazenou hráčkou, která vyhrála Wimbledon, což je fantazie. Jsme všichni v šoku. Tohle jsme nečekali. Ona byla vůči trávě dost pesimistická. Já se ji snažil podporovat, že to bude fajn. A nakonec se to povedlo takhle neskutečně. S Miri (Kolodziejovou) jsme přijali roli takových štístek. Při comebacku po loňském zranění jí pomohl Jirka Fencl, který udělal spoustu práce, a hlavní práci udělali se současným trenérem Honzou Hernychem. A ten dnešní závěr zápasu byl absolutně neuvěřitelný. Když šla servírovat, obával jsem se, že to bude ještě hodně těžké. Ale ona si s tím poradila neuvěřitelným způsobem, naprosto suverénně. Klobouk dolů."