Praha - Tenistka Markéta Vondroušová zůstávala v klidu, i když v úvodu utkání se Švýcarkou Viktorijí Golubicovou ztrácela. Za pomoci nových míčů i přítele, s jehož příchodem nastartovala obrat, poslala Češky v Poháru Billie Jean Kingové blíže k semifinále.

Stříbrná olympijská medailistka prohrávala v prvním setu 1:4 a odvracela brejkboly. "V ženském tenise se může stát všechno, takže jsem chtěla zůstat klidná, soustředit se na každý míč a bojovat o každý míč," řekla Vondroušová po utkání.

Věděla, že nehraje vůbec špatně. Golubicová ale zpočátku excelovala, pomáhala si jednoručným bekhendem a zahrávala vítězné míče z forhendu po lajně. "První gamy odehrála skvěle, nic nezkazila a dobře podávala. Bylo to těžké, cítila jsem se ok a prohrávala," řekla Češka.

V dlouhém šestém gamu odvrátila tři brejkoly a snížila na 2:4. "Což bylo nejdůležitější, protože otáčet 1:5 by bylo hodně těžké," uvedla a dodala, že jí pomohla i výměna míčků. "S ní je těžké body vyhrávat a pomáhat si servisem, když jsou už míče ohrané. S novými jsem dala dva body z podání. Člověka to nakopne, protože se mi s ní hraje fakt nepříjemně," vysvětlila.

Ve druhé půlce první sady předvedla i málo vídanou sérii. Vyhrála sedmnáct míčů za sebou. Za povedenou šňůru prý mohl její přítel Štěpán. "Psal mi, že přišel za stavu 2:4, takže je to kvůli němu," řekla s úsměvem a dodala: "Na kurtu to nevnímám, teď mi to přijde neuvěřitelné, že to bylo tolik míčů."

Od stavu 4:4 v prvním setu označila svůj výkon za skvělý. Vedle dobré hry od základní čáry přidala i výpady k síti. "To byl základ úspěchu," konstatovala Vondroušová.

Stejně jako v pondělí si pochvalovala diváckou kulisu. V O2 areně se sešlo ještě více diváků než na Německo a byli pořádně slyšet. "Je to skvělé, zažívám to tady poprvé. Lidi vás ženou, i když jsem prohrávala. Chcete pro ně bojovat, jak vás ženou. Je to krásný pocit," řekla.

Pokud se bude českým tenistkám dařit, tak můžou hrát tři zápasy ve třech dnech. Na konci sezony to už není jednoduché. "Člověk už jede na krev, každý zápas je znát. I tenhle zápas byl extrémně náročný, i když ten druhý set byl 6:2. Ale nad tím nepřemýšlím. Máme tady skvělý tým, který nás dá dohromady, ať se děje, co se děje. Chceme prostě vyhrát za každou cenu."