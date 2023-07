Vondroušová zdolala po obratu Bouzkovou a je ve čtvrtfinále Wimbledonu

Londýn - Tenistka Markéta Vondroušová otočila ve Wimbledonu český souboj s Marií Bouzkovou a po výhře 2:6, 6:4, 6:3 postoupila poprvé na travnatých dvorcích v All England Clubu do čtvrtfinále. Čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova zdolala nasazenou dvaatřicítku za dvě hodiny a 12 minut. V boji o semifinále vyzve nasazenou čtyřku Američanku Jessicu Pegulaovou, která porazila Ukrajinku Lesju Curenkovou 6:1, 6:3.

"Byl to velmi těžký a dlouhý zápas. Obě se známe už od mladých let a bylo to proto náročné i po mentální stránce. Jsem ráda, že jsem byla celou dobu koncentrovaná a zůstala v utkání," řekla novinářům Vondroušová

Dvaačtyřicátá hráčka světa Vondroušová dál posouvá své maximum v Londýně, dosud zde byla nejlépe předloni ve 2. kole. Na turnaji sice poprvé ztratila set, Bouzkovou ale porazila i ve třetím vzájemném zápase na okruhu WTA a podruhé letos. Bouzková naopak neobhájila loňskou čtvrtfinálovou účast.

"Znám ji a věděla jsem, co se asi bude dít. Chtěla jsem se jen držet v utkání, být aktivní, chodit si pro voleje a další věci. Myslím, že ten zápas měl všechno. Maruška odehrála skvělý zápas a hrály jsme spoustu dlouhých výměn. Mám radost, že jsem to nakonec zvládla," doplnila Vondroušová.

V duelu si pomohla 37 vítěznými míči, Bouzková jich měla 15. Svěřenkyně trenéra Jana Hernycha se stala také první českou čtvrtfinalistkou v letošním Wimbledonu. Šanci postoupit mezi nejlepší osmičku budou mít v pondělí ještě Petra Kvitová a Jiří Lehečka.

Lepší vstup do utkání měla Bouzková. V prvním setu prolomila od stavu 1:1 třikrát soupeřčin servis a ujala se po 36 minutách hry vedení. Vondroušová doplatila na 15 nevynucených chyb.

Ve druhém setu se však finalistka Roland Garros z roku 2019 zlepšila. Hned v úvodu vzala Bouzkové podání, a přestože soupeřka ve čtvrté hře srovnala, tenistka I. ČLTK Praha získala vzápětí výhodu brejku zpět. V koncovce proměnila druhý setbol a vynutila si pokračování.

O vítězce rozhodl závěr třetího setu. Vondroušová získala od stavu 3:3 tři gamy, dvakrát prolomila servis Bouzkové a dovolila jí během této pasáže jen dva fiftýny. Při podání své soupeřky zužitkovala Vondroušová první mečbol.

Soupeřkou Vondroušové bude světová čtyřka Pegulaová, jež si poradila s přemožitelkou Kateřiny Siniakové z 2. kola Curenkovou za 73 minut. Obě tenistky na sebe narazí ve dvouhře poprvé.

"Hrály jsme proti sobě jen debla v Indian Wells. Ani jsme spolu moc netrénovaly. Vím ale, že hraje takové dlouhé placky, což bude na trávě dost nepříjemné. V té poslední osmičce už jde ale o všechno a každá z nás do toho půjdeme po hlavě. Uvidíme, co se bude dít," dodala Vondroušová.

V osmifinále je i šestnáctiletá Ruska Andrejevová

Šestnáctiletá ruská tenistka Mirra Andrejevová je v osmifinále Wimbledonu. Ve třetím kole porazila nasazenou krajanku Anastasiju Potapovovou 6:2, 7:5 a její další soupeřkou bude Američanka Madison Keysová.

Andrejevová hraje teprve druhý grandslam, na Roland Garros letos vypadla ve třetím kole. Ve Wimbledonu jí v druhém kole vzdala Barbora Krejčíková, proti Potapovové 102. hráčka světového žebříčku v druhé sadě odvrátila dva setboly. Z kvalifikace až do wimbledonského osmifinále před ní dokázaly v takto nízkém věku postoupit jen Kim Clijstersová, Jelena Dokičová a naposledy před čtyřmi lety Coco Gauffová.

Suverénně zatím prochází turnajem dvaatřicetiletý Bulhar Grigor Dimitrov. O set ho nepřipravil ani desátý nasazený Američan Frances Tiafoe ve třetím kole.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 44,7 milionu liber) Muži: Dvouhra - 3. kolo: Dimitrov (21-Bulh.) - Tiafoe (10-USA) 6:2, 6:3, 6:2. Ženy: Dvouhra - 3. kolo: Andrejevová (Rus.) - Potapovová (22-Rus.) 6:2, 7:5. Dvouhra - 4. kolo: Vondroušová (ČR) - Bouzková (32-ČR) 2:6, 6:4, 6:3, Pegulaová (4-USA) - Curenková (Ukr.) 6:1, 6:3. Smíšená čtyřhra - 1. kolo: Middelkoop, Sutjiadiová (Niz./Indon.) - González, Strýcová (Mex./ČR) 6:4, 3:6, 7:6 (10:7).