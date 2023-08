Vondroušová zahájila US Open vítězně, ve 2. kole jsou i Bouzková a Nosková

Tenisový turnaj US Open v New Yorku(tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů), 29. srpna 2023. Ženy:Dvouhra - 1. kolo. Camila Osoriová z Kolumbie.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku(tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů), 29. srpna 2023. Ženy:Dvouhra - 1. kolo. Camila Osoriová z Kolumbie. ČTK/AP/Manu Fernandez

New York - Wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová na úvod US Open nezaváhala. Turnajová devítka dnes porazila v 1. kole korejskou soupeřku z kvalifikace Han Na-le za 62 minut 6:3, 6:0. Postoupily také Marie Bouzková, která vyřadila domácí držitelku divoké karty Ashlyn Kruegerovou 7:5, 6:4. Osmnáctiletá Linda Nosková si poradila s další Američankou Madison Brengleovou poměrem 6:2, 6:1.

Čtyřiadvacetiletá Vondroušová se vrátila na newyorský beton po dvou letech, vloni na turnaji chyběla kvůli rekonvalescenci po operaci zápěstí. V úvodu utkání proti 241. hráčce světa Han Na-le sice ztratila dvakrát servis, díky čtyřem brejkům ale získala první sadu za 35 minut.

Ve druhém setu už favorizovaná Vondroušová nedala soupeřce šanci a nadělila jí "kanára". Duel uzavřela třetím využitým mečbolem. Ve druhém kole vyzve Italku Martinu Trevisanovou, nebo Julii Putincevovou z Kazachstánu. Nejdále se zatím ve Flushing Meadows dostala do osmifinále v roce 2018.

Turnajová jednatřicítka Bouzková prošla do 2. kola podruhé za sebou a vyrovnala si v New Yorku dosavadní maximum. O jeho vylepšení se utká s Chorvatkou Petrou Martičovou.

Čtvrtfinalistka loňského Wimbledonu Bouzková nezačala duel s Kruegerovou dobře a prohrávala 1:4. Vzápětí ale vyhrála dalších šest ze sedmi her a získala i první set. Ve druhé sadě sice Češka přišla o výhodu brejku, v devátém gamu ale získala servis 120. hráčky světa znovu a pak při svém podání využila druhý mečbol.

Nosková postoupila na US Open do 2. kola poprvé a vyrovnala si grandslamové maximum. Dosud prošla do stejné fáze letos na Roland Garros. O patnáct let starší Brengleové sebrala šest ze sedmi servisů a utkání vyhrála za 53 minut. Soupeřku přehrála v počtu vítězných míčů poměrem 34:5. Její další soupeřkou bude turnajová pětka a úřadující finalistka Uns Džábirová z Tuniska.

Z českých tenistek dnes půjdou do akce ještě nasazená dvanáctka Barbora Krejčíková, pětadvacítka Karolína Plíšková či Barbora Strýcová, která na US Open uzavře kariéru.

Medveděv vstoupil do US Open hladkou výhrou, Džábirová se trápila

Ruský tenista Daniil Medveděv suverénně vstoupil do US Open. Třetí nasazený šampion z roku 2021 v 1. kole ztratil jen dva gamy a Maďara Attilu Balázse porazil 6:1, 6:1, 6:0. Bez zaváhání jde dál i německý reprezentant Alexander Zverev, navzdory problémům s dýcháním uspěla i loňská finalistka Uns Džábirová s Tuniska.

Medveděv se s Balázsem zdržel na kurtu jen hodinu a čtvrt. Soupeři nepovolil ani jeden brejkbol a připsal si 50. vítězství v sezoně. "Je vždycky fajn začít dobře. Se svojí hrou jsem spokojený a už se těším na další zápasy. Doufám, že si v New Yorku zahraju co nejdéle," řekl na kurtu sedmadvacetiletý Rus.

Olympijský šampion Zverev porazil třikrát 6:4 Australana Aleksandara Vukice a po loňské nucené pauze kvůli léčbě potrhaných vazů v kotníku navázal na předchozí vydařená vystoupení. Ve Flushing Meadows si v roce 2020 zahrál poprvé v kariéře grandslamové finále, o rok později došel do semifinále.

Dvojnásobná wimbledonská finalistka Džábirová, jež i na US Open vloni nezvládla až duel o titul, bojovala na kurtu vedle Camily Osoriové v těžkém vlhkém vzduchu i s problémy s dýcháním. Den po 29. narozeninách ale na kurtu ukázala bojovného ducha a kolumbijskou soupeřku po dvou hodinách zdolala 7:5, 7:6.

"Nebyl to snadný zápas. Ona hrála neuvěřitelně a já nebyla zrovna v nejlepší formě," řekla Džábirová na kurtu fanouškům, kteří jí poté zazpívali "Happy Birthday".

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů) Muži: Dvouhra - 1. kolo: Arnaldi (It.) - Kubler (Austr.) 6:3, 3:0 skreč, Medveděv (3-Rus.) - Balázs (Maď.) 6:1, 6:1, 6:0, Zverev (12-Něm.) - Vukic (Austr.) 6:4, 6:4, 6:4, Berrettini (It.) - Humbert (29-Fr.) 6:4, 6:2, 6:2, Meligeni (Braz.) - Duckworth (Austr.) 6:4, 7:6 (13:11), 6:3, Rinderknech (Fr.) - Schwartzman (Arg.) 6:3, 6:4, 6:2, Mmoh (USA) - Chačanov (11-Rus.) 6:2, 6:4, 6:2, Norrie (16-Brit.) - Ševčenko (Rus.) 6:3, 6:2, 6:2, Jarry (23-Chile) - Van Assche (Fr.) 6:3, 3:6, 6:2, 7:6 (7:3), O'Connell (Austr.) - Purcell (Austr.) 6:4, 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), Michelsen (USA) - Ramos (Šp.) 6:4, 6:3, 6:4. Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Nosková (ČR) - Brengleová (USA) 6:2, 6:1, Bouzková (31-ČR) - Kruegerová (USA) 7:5, 6:4, Džábirová (5-Tun.) - Osoriová (Kol.) 7:5, 7:6 (7:4), Samsonovová (14-Rus.) - Liuová (USA) 7:6 (7:3), 6:3, Boulterová (Brit.) - Parryová (Fr.) 6:4, 6:0, Korpatschová (Něm.) - Beguová (Rum.) 6:3, 6:2, Vondroušová (9-ČR) - Han Na-le (Korea) 6:3, 6:0, Wang Ja-fan (Čína) - Garciaová (7-Fr.) 6:4, 6:1, Alexandrovová (22-Rus.) - Fernandezová (Kan.) 7:6 (7:4), 5:7, 6:4, Martičová (Chorv.) - Mariaová (Něm.) 6:3, 6:1