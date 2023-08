Vondroušová zahájila US Open vítězně, ve 2. kole jsou i Bouzková a Nosková

Tenisový turnaj US Open v New Yorku(tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů), 29. srpna 2023. Ženy:Dvouhra - 1. kolo. Camila Osoriová z Kolumbie.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku(tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů), 29. srpna 2023. Ženy:Dvouhra - 1. kolo. Camila Osoriová z Kolumbie. ČTK/AP/Manu Fernandez

New York - Wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová na úvod US Open nezaváhala. Turnajová devítka dnes porazila v 1. kole korejskou soupeřku z kvalifikace Han Na-le za 62 minut 6:3, 6:0. Postoupily také Marie Bouzková, která vyřadila domácí držitelku divoké karty Ashlyn Kruegerovou 7:5, 6:4. Osmnáctiletá Linda Nosková si poradila s další Američankou Madison Brengleovou poměrem 6:2, 6:1.

Čtyřiadvacetiletá Vondroušová se vrátila na newyorský beton po dvou letech, vloni na turnaji chyběla kvůli rekonvalescenci po operaci zápěstí. V úvodu utkání proti 241. hráčce světa Han Na-le sice ztratila dvakrát servis, díky čtyřem brejkům ale získala první sadu za 35 minut.

Ve druhém setu už favorizovaná Vondroušová nedala soupeřce šanci a nadělila jí "kanára". Duel uzavřela třetím využitým mečbolem. Ve druhém kole vyzve Italku Martinu Trevisanovou, nebo Julii Putincevovou z Kazachstánu. Nejdále se zatím ve Flushing Meadows dostala do osmifinále v roce 2018.

Turnajová jednatřicítka Bouzková prošla do 2. kola podruhé za sebou a vyrovnala si v New Yorku dosavadní maximum. O jeho vylepšení se utká s Chorvatkou Petrou Martičovou.

Čtvrtfinalistka loňského Wimbledonu Bouzková nezačala duel s Kruegerovou dobře a prohrávala 1:4. Vzápětí ale vyhrála dalších šest ze sedmi her a získala i první set. Ve druhé sadě sice Češka přišla o výhodu brejku, v devátém gamu ale získala servis 120. hráčky světa znovu a pak při svém podání využila druhý mečbol.

Nosková postoupila na US Open do 2. kola poprvé a vyrovnala si grandslamové maximum. Dosud prošla do stejné fáze letos na Roland Garros. O patnáct let starší Brengleové sebrala šest ze sedmi servisů a utkání vyhrála za 53 minut. Soupeřku přehrála v počtu vítězných míčů poměrem 34:5. Její další soupeřkou bude turnajová pětka a úřadující finalistka Uns Džábirová z Tuniska.

Z českých tenistek dnes půjdou do akce ještě nasazená dvanáctka Barbora Krejčíková, pětadvacítka Karolína Plíšková či Barbora Strýcová, která na US Open uzavře kariéru.

Medveděv a Pegulaová vstoupili do US Open hladkou výhrou, Garciaová dohrála

Ruský tenista Daniil Medveděv suverénně vstoupil do US Open. Třetí nasazený šampion z roku 2021 v 1. kole ztratil jen dva gamy a Maďara Attilu Balázse porazil 6:1, 6:1, 6:0. Bez zaváhání jde dál i německý reprezentant Alexander Zverev, nebo domácí Američanka Jessica Pegulaová. Navzdory problémům s dýcháním uspěla loňská finalistka Uns Džábirová s Tuniska, dohrála naopak nasazená sedmička Caroline Garciaová z Francie.

Medveděv se s Balázsem zdržel na kurtu jen hodinu a čtvrt. Soupeři nepovolil ani jeden brejkbol a připsal si 50. vítězství v sezoně. "Je vždycky fajn začít dobře. Se svojí hrou jsem spokojený a už se těším na další zápasy. Doufám, že si v New Yorku zahraju co nejdéle," řekl na kurtu sedmadvacetiletý Rus.

Olympijský šampion Zverev porazil třikrát 6:4 Australana Aleksandara Vukice a po loňské nucené pauze kvůli léčbě potrhaných vazů v kotníku navázal na předchozí vydařená vystoupení. Ve Flushing Meadows si v roce 2020 zahrál poprvé v kariéře grandslamové finále, o rok později došel do semifinále.

Hladký vstup do turnaje měla i světová trojka Pegualová, která vyřadila Italku Camilu Giorgiovou dvakrát 6:2. Američanka postoupila z úvodního kola domácího US Open počtvrté za sebou, v duelu zahrála 28 vítězných míčů. Dvaapadesátá hráčka světa Giorgiová doplatila na 31 nevynucených chyb.

Dvojnásobná wimbledonská finalistka Džábirová, jež i na US Open vloni nezvládla až duel o titul, bojovala na kurtu vedle Camily Osoriové v těžkém vlhkém vzduchu i s problémy s dýcháním. Den po 29. narozeninách ale na kurtu ukázala bojovného ducha a kolumbijskou soupeřku po dvou hodinách zdolala 7:5, 7:6.

"Nebyl to snadný zápas. Ona hrála neuvěřitelně a já nebyla zrovna v nejlepší formě," řekla Džábirová na kurtu fanouškům, kteří jí poté zazpívali "Happy Birthday".

Loňské semifinále naopak nezopakuje nasazená sedmička Garciaová, která nečekaně prohrála s čínskou kvalifikantkou Wang Ja-fan 4:6, 1:6. Francouzská tenistka zahrála 34 nevynucených chyb. Soupeřka jich udělala jen 11 a stačilo jí k postupu sedm vítězných míčů.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů) Muži: Dvouhra - 1. kolo: Arnaldi (It.) - Kubler (Austr.) 6:3, 3:0 skreč, Medveděv (3-Rus.) - Balázs (Maď.) 6:1, 6:1, 6:0, Zverev (12-Něm.) - Vukic (Austr.) 6:4, 6:4, 6:4, Berrettini (It.) - Humbert (29-Fr.) 6:4, 6:2, 6:2, Meligeni (Braz.) - Duckworth (Austr.) 6:4, 7:6 (13:11), 6:3, Rinderknech (Fr.) - Schwartzman (Arg.) 6:3, 6:4, 6:2, Mmoh (USA) - Chačanov (11-Rus.) 6:2, 6:4, 6:2, Norrie (16-Brit.) - Ševčenko (Rus.) 6:3, 6:2, 6:2, Jarry (23-Chile) - Van Assche (Fr.) 6:3, 3:6, 6:2, 7:6 (7:3), O'Connell (Austr.) - Purcell (Austr.) 6:4, 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), Michelsen (USA) - Ramos (Šp.) 6:4, 6:3, 6:4. Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Nosková (ČR) - Brengleová (USA) 6:2, 6:1, Bouzková (31-ČR) - Kruegerová (USA) 7:5, 6:4, Džábirová (5-Tun.) - Osoriová (Kol.) 7:5, 7:6 (7:4), Samsonovová (14-Rus.) - Liuová (USA) 7:6 (7:3), 6:3, Boulterová (Brit.) - Parryová (Fr.) 6:4, 6:0, Korpatschová (Něm.) - Beguová (Rum.) 6:3, 6:2, Vondroušová (9-ČR) - Han Na-le (Korea) 6:3, 6:0, Wang Ja-fan (Čína) - Garciaová (7-Fr.) 6:4, 6:1, Alexandrovová (22-Rus.) - Fernandezová (Kan.) 7:6 (7:4), 5:7, 6:4, Martičová (Chorv.) - Mariaová (Něm.) 6:3, 6:1