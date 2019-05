Vondroušová za stavu 1:4 nepanikařila, věřila v soupeřčiny chyby

Paříž - Česká tenisová naděje Markéta Vondroušová ve druhém kole Roland Garros za stavu 1:4 nepanikařila. Věřila, že její soupeřka Anastasia Potapovová vysokou úroveň své hry nemůže udržet celý zápas a musejí přijít chyby. To se také stalo. Devatenáctiletá Češka ztrátu jednoho brejku dohnala a urvala první set pro sebe. V tom druhém už nedala osmnáctileté Rusce šanci.

Potapovová byla po skalpu nasazené pětky Angelique Kerberové hodně nabuzená. "Nastoupila docela ve velkém stylu, hrála fakt dobře, ale pořád to byl jen jeden brejk. Věděla jsem, že když brejknu zpátky, mám pořád šanci v setu. A povedlo se mi to, myslím, docela dobře," komentovala Vondroušová průběh zápasu.

Zůstávala v klidu. "Říkala jsem si, že jestli takhle bude hrát celý zápas, tak kredit jí, že to takhle pozabíjí. Na druhou stranu jsem si říkala, že snad nemůže takhle padat celý zápas, že musí udělat nějakou chybu, kde se chytnu," vyprávěla 38. hráčka světa.

A její pestrá hra nakonec slavila úspěch. "Zahrála jsem pár čopů, ona udělala pár lehkých chyb a už si tolik nevěřila. Když jsem vyhrála první set, tak potom jsem si už dost věřila ve výměnách a cítila se dobře," pochvalovala si.

V úvodu zápasu neproměňovala v body ani své oblíbené kraťasy, přesto právě touto zbraní nakonec proměnila setbol i mečbol. Neuvažovala o tom, že by je tentokrát tolik nepoužívala. "Hrála jsem s ní v Budapešti a tam to fungovalo taky, takže se nějak nehroutím, když mi nevyjdou dva kraťasy z dvaceti. Věřím si na ně i v důležitou chvíli, takže to bylo v poho."

Zatímco dnes se utkala s vrstevnicí, která se stejně jako ona chce prosadit na tenisové výsluní, ve třetím kole ji čeká zkušená matadorka. Třicetiletá Španělka Carla Suárezová byla už před jedenácti lety na French Open ve čtvrtfinále. Mezi posledních osm na pařížském grandslamu postoupila ještě v roce 2014.

Aktuálně je na 29. místě světového žebříčku a Vondroušová s ní bude hrát poprvé. "Myslím, že trenér se bude koukat na videa a určitě něco vymyslíme. Ale teď už je každý zápas strašně těžký, musím hrát svoji hru a uvidíme," řekla svěřenkyně Jana Hernycha.

Pokud by Vondroušová postoupila do osmifinále, vyrovnala by své grandslamové maximum z loňského US Open. Na turnajích velké čtyřky se pohybuje od roku 2017.