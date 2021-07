Vondroušová v Tokiu senzačně vyřadila Ósakaovou, dál jde i jeden debl

Tokio - Tenistka Markéta Vondroušová senzačně zvítězila nad domácí hvězdou Naomi Ósakaovou a na olympijském turnaji v Tokiu prošla do čtvrtfinále. Druhou hráčku světového žebříčku, která byla po vyřazení turnajové jedničky Ashleigh Bartyové z Austrálie největší adeptkou na zlato, porazila 6:1, 6:4. Naopak Barbora Krejčíková, Karolína Plíšková i Tomáš Macháč vypadli. Po pondělním vyřazení obhájkyně bronzu Petry Kvitové je Vondroušová posledním českým zástupcem ve dvouhře. Kateřina Siniaková a Tomáš Macháč si smíšenou čtyřhru v Tokiu nezahrají. Nevešli se mezi šestnáctku párů.

Ve čtvrtfinále je po výhře 6:2, 5:7, 10:5 nad Španělkami Paulou Badosaovou a Sarou Sorribesovou také nejvýše nasazený deblový pár Krejčíková, Kateřina Siniaková. Naproti tomu Plíšková s Vondroušovou nevyužily proti brazilské dvojici Laura Pigossiová, Luisa Stefaniová čtyři mečboly a prohrály 6:2, 4:6, 11:13.

Pro Ósakaovou začal zápas pod zataženou střechou jako ve zlém snu. Vondroušová jí hned v úvodním gamu sebrala podání, pak odvrátila dva brejkboly a zvýšila až na 4:0. Čtyřnásobná grandslamová vítězka, která v pátek v Tokiu zapálila olympijský oheň, často kazila a občas na dvorci působila až bezradně, protože dvaadvacetiletá sokolovská rodačka jí skoro každý míček dokázala vrátit.

Žebříčkový rozdíl 40 míst byl znát jen chvíli na začátku druhé sady, kdy Ósakaová vedla 2:0. Vondroušová však otočila na 3:2 a sebevědomý výkon vyšperkovala několika údery, k nimž se soupeřka ani nerozběhla.

Při třetím mečbolu dopadl míč z rakety japonské favoritky do autu a osmifinálový zápas po hodině a osmi minutách skončil. O postup do semifinále se předloňská finalistka Roland Garros Vondroušová utká se Španělkou Paulou Badosaovou.

"Je to krásné," libovala si Vondroušová nad skutečností, že je ve čtvrtfinále olympiády a jednu výhru od bojů o medaile. Triumf nad Ósakaovou bere jako každý jiný zápas. "Nechtěla jsem si připouštět, že je to ona, byť jsem ji samozřejmě viděla proti sobě u sítě a uvědomuji si, jaká je to hvězda. Zejména tady v Japonsku. Ona byla strašně pod tlakem. Ale na druhou stranu bojovala celý zápas a nedávala znát emoce. Druhý set byl o kousek, mohlo to jít na obě strany."

Ósakaová měla před olympijským turnajem dvouměsíční herní pauzu. Naposledy hrála na Roland Garros, z kterého po prvním kole odstoupila. Před pařížským grandslamem oznámila, že nebude mluvit s novináři na tiskových konferencích, protože se chce vyhnout stresu, což vyvolalo řadu většinou nesouhlasných reakcí. Ósakaová se pak rozhodla na čas z turnajů stáhnout, v Tokiu ale první i druhé kolo zvládla s přehledem.

"Na Naomi bylo vidět, že v poslední obě nemá nahrané zápasy, a to není jednoduché ani pro takovou skvělou hráčku," řekl šéf české tenisové výpravy v Tokiu Petr Pála a k Vondroušové dodal: "Bylo to úplně suxper. Výborně začala, dobře servírovala. Fungoval na začátku servis s rotací do těla a mohlo jich být i víc. Na začátku druhého setu to bylo pravidelnější, než to mělo být, ale pak se jí zase povedlo hru měnit, zkrátit," ocenil.

Česká jednička Plíšková prohrála s Italkou Camilou Giorgiovou, která je na žebříčku na 61. místě, za hodinu a čtvrt 4:6 a 2:6. Turnajová pětka ztratila už ve třetím gamu servis čistou hrou, hned vzápětí se jí díky čtvrtému proměněnému brejkbolu podařilo vyrovnat, ale poté o podání opět přišla a ztrátu už nedohnala. Nepovedl se jí ani vstup do druhé sady, v níž rychle prohrávala 1:5. Giorgiová si pak postup pohlídala a v osmém vzájemném duelu si připsala třetí výhru.

"Bohužel jsem nepředvedla nic suprovýho," řekla upřímně Plíšková. Do not jí nehrál ani rychlý povrch v Ariake Aréně. "Neměla jsem se kde chytit. Nepřišlo mi, že bych úplně špatně servírovala, ale tam je to vabank," řekla nedávná finalistka na trávě ve Wimbledonu.

Měla dojem, že má na kurtu pomalejší reakce. Podobně se cítila už ve druhém kole. "Kdybych byla trošičku líp na nohou a svěžejší, tak asi by to vypadalo líp," uvažovala a poukázala na náročný program olympijského turnaje. "Jsem tady byla čtyři dny v kuse od ráda do večera, to asi úplně nepřidá. I když já se cítím fyzicky dobře, ale nějakou jiskru člověk ztratí. A potom v takovém zápasu, kdy to je o pár míčkách nebo o reakci, to pak může chybět," uvedla.

Osmifinálový zápas světové jedenáctky Krejčíkové s žebříčkovou sousedkou Švýcarkou Belindou Bencicovou zastavil za stavu 3:1 na dvě hodiny déšť. Po přerušení česká vítězka French Open rychle dohrála úvodní set, ale další dva turnajová osmička ztratila a za necelé dvě hodiny prohrála 6:1, 2:6, 3:6. "Hodně mě to bolí, chtěla jsem tady hrát dobře," řekla Krejčíková se slzami v očích.

Pětadvacetiletá Krejčíková vyhrála v uplynulých dvou měsících vedle senzačního titulu na pařížské antuce i turnaje ve Štrasburku a v Praze. Proti Bencicové ji dohnala únava z náročného programu. "Podmínky jsou tady strašně náročné a po setu mi došla šťáva. Přestaly mi chodit nohy, najednou jsem úplně ztratila rytmus, začala jsem hrát pomalu, krátce a vůbec jsem jí už neubližovala. Už si s tím míčem dělala, co chtěla. Zasloužila si vyhrát, hrála líp," řekla Krejčíková.

Také duel druhého kola mezi Macháčem a osmým nasazeným Argentincem Diegem Schwartzmanem byl přerušen kvůli dešti. Dvacetiletý Čech při své olympijské premiéře bojoval a za stavu 5:5 ve druhém setu odvrátil tři brejkboly. Čtvrtý už favorizovaný Argentinec využil, vzápětí po dvou hodinách proměnil první mečbol a zvítězil 6:4, 7:5. "Šance byly v obou setech a i soupeř to ví. Jsem rád, že jsem si zahrál s takovým hráčem. Takové zápasy bych potřeboval častěji, abych nedělal zbytečné chyby," řekl Macháč.

Siniaková a Macháč si na olympiádě mix nezahrají

Tenisté Kateřina Siniaková a Tomáš Macháč si olympijský turnaj ve smíšené čtyřhře v Tokiu nezahrají. O soutěž v mixu byl velký zájem a součet žebříčkového postavení české dvojici na účast mezi šestnáctkou párů nestačil. Byli devátí pod čarou. Siniaková a Macháč tím pádem nedostanou šanci navázat na Lucii Hradeckou s Radkem Štěpánkem, kteří před pěti lety na olympiádě v Riu de Janeiro vybojovali bronzové medaile. Do soutěže ve smíšené čtyřhře se na olympiádě hlásí páry z přítomných hráčů ve dvouhrách a čtyřhrách a sčítá se jejich nejlepší žebříčkové postavení ke 14. červnu - k datu uzávěrky olympijské kvalifikace. Siniaková sice byla v té době druhou deblistkou světa (nyní je trojkou), ale Macháč až 145. ve dvouhře v pořadí ATP. "Šance je malá," tušil Macháč, že součet 147 jim stačit nebude. Nejvýše nasazeným párem mixu jsou Francouzi Kristina Mladenovcová a Nicolas Mahut a dvojkami Maria Sakkariová se Stefanosem Tsitsipasem z Řecka. Americký pár tvoří vítězka z Ria Bethanie Matteková-Sandsová (s Jackem Sockem), kterou letos doplní tehdy stříbrný Rajeev Ram, společně s Barborou Krejčíkovou vítěz smíšené čtyřhry na Australian Open. O stupně vítězů, ke kterým je ve smíšené čtyřhře potřeba zaznamenat tři výhry, budou hrát i obě světové jedničky dvouhry. Srb Novak Djokovič vytvořil pár s Ninou Stojanovičovou a Ashleigh Bartyová, která překvapivě vypadla v singlu v Tokiu už v 1. kole, s Johnem Peersem. Muži: Dvouhra - 2. kolo: Schwartzman (13-Arg.) - Macháč (ČR) 6:4, 7:5, Tsitsipas (3-Řec.) - Tiafoe (USA) 6:3, 6:4, Broady (Brit.) - Hurkacz (7-Pol.) 7:5, 3:6, 6:3, Chardy (Fr.) - Karacev (11-Rus.) 7:5, 4:6, 6:3, Chačanov (12-Rus.) - Duckworth (Austr.) 7:5, 6:1, Humbert (14-Fr.) - Kecmanovič (Srb.) 4:6, 7:6 (7:5), 7:5, Ivaška (Běl.) - Kukuškin (Kaz.) 6:7 (4:7), 6:3, 6:3, Nišikori (Jap.) - Giron (USA) 7:6 (7:5), 3:6, 6:1. Ženy: Dvouhra - 3. kolo: Vondroušová (ČR) - Ósakaová (2-Jap.) 6:1, 6:4, Giorgiová (It.) - Karolína Plíšková (5-ČR) 6:4, 6:2, Bencicová (9-Švýc.) - Krejčíková (8-ČR) 1:6, 6:2, 6:3, Svitolinová (4-Ukr.) - Sakkariová (14-Řec.) 5:7, 6:3, 6:4, Muguruzaová (7-Šp.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:4, 6:1, Pavljučenkovová (13-Rus.) - Sorribesová (Šp.) 6:1, 6:3, Badosaová (Šp.) - Podoroská (Arg.) 6:2, 6:3. Čtyřhra - 2. kolo: Krejčíková, Siniaková (1-ČR) – Badosaová, Sorribesová (Šp.) 6:2, 5:7, 10:5, Pigossiová, Stefaniová (Braz.) - Karolína Plíšková, Vondroušová 2:6, 6:4, 13:11.