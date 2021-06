Vondroušová skončila v Paříži v osmifinále, Williamsová nevyrovná rekord

Paříž - Česká tenistka Markéta Vondroušová vypadla na Roland Garros v osmifinále. Finalistka pařížského grandslamu z roku 2019 dnes nestačila na Španělku Paulu Badosaovou a prohrála po setech 4:6, 6:3 a 2:6.

Poslední českou zástupkyní ve dvouhře je stejně jako loni Barbora Krejčíková, která zkusí v pondělí projít do čtvrtfinále přes Sloane Stephensovou. Americká hráčka vyřadila už dvě Češky - ve druhém kole Karolínu Plíškovou a ve třetím Karolínu Muchovou.

"Trošku zklamání, ale určitě to byl super zápas, z mé strany tady asi nejlepší. I když jsem ho prohrála, tak jsem se cítila nejlíp na kurtě," řekla Vondroušová novinářům.

Vondroušová na kurtu Suzanne Lenglenové vybojovala ve výměnách od základní čáry brejk na 3:1. Badosaová ale v další hře protáhla míče k základní čáře a ztrátu smazala. V deváté hře udělala Vondroušová dvě dvojchyby a o podání znovu přišla. Pak měla dva brejkboly, aby se udržela v setu, ale Španělka zahrála dobře a setbol proměnila lobem.

I ve druhé sadě dokázala Vondroušová v intenzivních výměnách jít první do brejku na 4:2. Při svém podání se štěstím odvrátila brejkbol a za stavu 5:3 druhý set jistě dopodávala. "Musela jsem jít trochu do risku a myslím, že druhý set jsem hrála hodně dobře," uvedla.

Španělka ale ukazovala, proč letos vyhrála na antuce nejvíc zápasů. Vedle tradičního antukového umu, jako třeba přeliftovaných míčů, dokázala být agresivnější a častěji zahrát odvážně vítězný míč, a to i z těžké pozice. Vondroušová bojovala, brejk na 0:2 smazala, ale pak častěji chybovala z forhendu a ztrácela 1:4. Ještě vydřela hru na 2:4, ale další dva gamy ztratila.

"Rozhodlo pár míčů. Určitě si myslím, že to byl dobrý zápas," zopakovala Vondroušová. "Začala jsem se pomalu dostávat do toho, co jsem chtěla hrát, víc jsem útočila, ale na konci jsem udělala trochu víc chyb. Chtěla jsem do toho moc jít, ale přes výměny je to s ní strašně těžké, má strašně dobrý forhend a i přes bekhend to nakopává, takže je těžké s ní výměny uhrát," dodala.

Vítězka juniorky Roland Garros z roku 2015 Badosaová se ve čtvrtfinále střetne s Tamarou Zidanšekovou ze Slovinska, přemožitelkou Kateřiny Siniakové z třetího kola.

Serena Williamsová po prohře s Rybakinovou rekord nevyrovná

Sereně Williamsové nevyšel další útok na 24. grandslamový titul. Rekordní bilanci Australanky Margaret Courtové americká tenisová hvězda nevyrovná ani na letošním Roland Garros, kde dnes v osmifinále prohrála s Jelenou Rybakinovou 3:6, 5:7. Přes čtvrté kolo se v Paříži nedostala od roku 2016, kdy byla ve finále.

Jednadvacetiletá Rybakinová je v grandslamové čtvrtfinále poprvé v kariéře. Proti devětatřicetileté Williamsové, která debutovala na Roland Garros v roce 1998, rok před narozením kazašské hráčky, neztratila ani set stejně jako v předchozích třech zápasech. Další soupeřkou nasazené jednadvacítky bude Ruska Anastasia Pavljučenkovová, která si poradila s jinou bývalou světovou jedničkou Běloruskou Viktorií Azarenkovou.

Williamsová, která na pařížské antuce triumfovala třikrát, čeká na další grandslamový titul od roku 2017. Tehdy ovládla Australian Open, následně měla mateřskou pauzu a dosavadních dvanáct pokusů v 24. grandslamový vavřín neproměnila.

V atraktivním mužském čtvrtfinále se střetnou světová dvojka Daniil Medveděv s pětkou Stefanosem Tsitsipasem. Ruský tenista porazil v osmifinále 6:2, 6:1, 7:5 Chilana Cristiana Garína, Řek Tsitsipas zdolal podobně jednoznačně 6:3, 6:2, 7:5 Španěla Pabla Carreňa.

Pětadvacetiletý Medveděv prožívá v Paříži nečekané antukové obrození. Moskevský rodák při předchozích čtyřech startech na Roland Garros vypadl vždy v prvním kole, letos ale ve čtyřech zápasech ztratil pouze jeden set a v pavouku se udržel do druhého týdne.

Ve třetím setu duelu proti Garínovi si nechal Medveděv ošetřit pravý loket, ale vyrovnanou sadu dotáhl za pomoci několika vítězných míčů v posledních dvou gamech k výhře.

Ve čtvrtfinále čeká finalistu letošního Australian Open dosud nejtěžší soupeř v Paříži, loňský semifinalista Tsitsipas. Dvaadvacetiletý Řek letos vyhrál antukové turnaje v Monte Carlu a Lyonu, ale Medveděva ze sedmi vzájemných duelů porazil jen jednou.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 34,36 milionu eur): Muži: Dvouhra - 4. kolo: Medveděv (2-Rus.) - Garín (22-Chile) 6:2, 6:1, 7:5, Tsitsipas (5-Řec.) - Carreňo (12-Šp.) 6:3, 6:2, 7:5, A. Zverev (6-Něm.) - Nišikori (Jap.) 6:4, 6:1, 6:1, Davidovich (Šp.) - Delbonis (Arg.) 6:4, 6:4, 4:6, 6:4. Ženy: Dvouhra - 4. kolo: Badosaová (Šp.) - Vondroušová (20-ČR) 6:4, 3:6, 6:2, Rybakinová (21-Kaz.) - S. Williamsová (7-USA) 6:3, 7:5, Pavljučenkovová (31-Rus.) - Azarenková (15-Běl.) 5:7, 6:3, 6:2, Zidanšeková (Slovin.) - Cirsteaová (Rum.) 7:6 (7:4), 6:1. Čtyřhra - 3. kolo: Krejčíková, Siniaková (2-ČR) - Dabrowská, Fernandezová (Kan.) 6:3, 3:6, 6:3, Linetteová, Peraová (Pol./USA) - Hradecká, Siegemundová (10-ČR/Něm.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:5). Junioři: Dvouhra - 1. kolo: Mayo (USA) - Donald (ČR) 6:7 (1:7), 6:4, 6:2. Juniorky: Dvouhra - 1. kolo: L. Fruhvirtová (11-ČR) - Sierraová (Arg.) 6:4, 6:2, Nosková (ČR) - Alvisiová (It.) 6:2, 6:1.